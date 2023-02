El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), estimó que el proyecto de adelanto de elecciones al 2023 presentado por el Poder Ejecutivo -con carácter de urgencia- llegaría al pleno el próximo 13 de febrero, en caso la iniciativa prospere en su grupo de trabajo.

Hasta el momento, el pleno del Congreso no consigue ponerse de acuerdo respecto al adelanto de elecciones para este año. Debido a ello, la Comisión de Constitución tiene previsto iniciar este viernes la evaluación del nuevo proyecto presentado por el Gobierno de Dina Boluarte.

Como se recuerda, el jueves 2 de febrero, la representación nacional rechazó por tercera vez adelantar los comicios para este 2023, en una coyuntura de protestas sociales.

La legislatura actual culmina este 10 de febrero, sin embargo, el congresista Guerra García indicó que esta “siempre puede extenderse” y por ello adelantó que en caso se requiera pediría al presidente del Congreso, José Williams, amplíar el período de sesiones unos días para el debate y votación del nuevo dictamen.

Respecto a la iniciativa presentada por el Gobierno, que propone que los comicios de celebren en octubre, el legislador respondió: “Si se dictamina y vota, [el dictamen] podría estar en pleno hacia el 13 [de febrero]”. En tanto, si la propuesta no es aprobada por la Comisión de Constitución, Guerra García advirtió que el tema recién volvería a ser tratado en julio.

“Fuera de eso ya no habria salída al menos hasta julio″, dijo a El Comercio.

El artículo 78 del Reglamento del Congreso establece que, si una propuesta de ley es rechazada, no podrá presentarse la misma proposición hasta el siguiente período anual de sesiones. Sobre ello, el presidente de la Comisión de Constitución señaló que el grupo de trabajo analizaría el tema este viernes.

Lee aquí el proyecto que presentó el Gobierno de Dina Boluarte:

LEE TAMBIÉN | Adelanto de elecciones: Comisión de Constitución inicia esta tarde debate de proyecto del Gobierno

Posturas

Los parlamentarios Jorge Montoya (Renovación Popular) y José Arriola (Acción Popular) señalaron a El Comercio que la propuesta no debería tratarse en esta legislatura, debido a que el artículo 78 del Reglamento del Congreso lo prohíbe.

“La insistencia [del Gobierno] es entendible. La gente está confundida. La crisis que tenemos la produjo el golpe de Estado de Castillo, él luego comenzó a llamar a la gente a levantarse contra el orden constituido y ocurrió todo lo que estamos viendo [...] La solución que hay que darle a esta crisis es focalizada y ahora, no en un año, cuando alguien ocupe el cargo de presidente , durante ese periodo cómo va estar el país”, expresó Montoya.

El parlamentario de Renovación Popular dijo también que la “Constitución no faculta el adelanto de elecciones”, pero sí la vacancia de la presidenta, “si es que no funciona”. No obstante, instó a “dejar trabajar” a este Gobierno.

Por su parte, Arriola dijo: “El Ejecutivo- en lugar de estar perdiendo tiempo presentando proyectos sobre el tema del adelanto de elecciones, que el Congreso ya rechazó - debe empezar a trabajar [...] ¿Qué cosa creen que el adelanto de elecciones es la solución a los problemas de el país”.

En tanto, el legislador José Jerí (Somos Perú) se mostró a favor de que el tema sea evaluado por la Comisión de Constitución. “Es necesario hacer una excepción porque es necesario tocar el tema. No podemos ampararnos en argumentos reglamentarios dada la coyuntura en la que está el país. Nosotros como Somos Perú estamos de acuerdo con que las elecciones se celebren este año, pero hay distintas posturas. Consideramos que el proyecto presentado por el Ejecutivo solo es un punto de partida para volver a debatir”, dijo.

El congresista de Somos Perú también opinó que esta oportunidad permitiría que las bancadas a favor de la Asamblea Constituyente flexibilicen sus posturas para llegar a un consenso.

Por su parte, Edgard Reymundo (Cambio Democrático) afirmó que la salida a la crisis es la “renuncia de Boluarte” y que si la iniciativa del Gobierno prospera y llega al pleno “evaluarán” si la respaldan o no.