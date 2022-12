A solo dos días de que la jefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, llamara a un “diálogo democrático que permita tender puentes” a todas las fuerzas políticas del Congreso, siete de las trece bancadas han optado por rechazar esta convocatoria, al referir que no existe “un ánimo sincero” para darle solución a los problemas del país.

Incluso, el portavoz de Perú Libre, Flavio Cruz, adelantó, en un breve mensaje a El Comercio, que su agrupación no asistirá a conversar con Chávez Chino. Esto a pesar de contar con dos representantes en el actual Consejo de Ministros: Kelly Portalatino (Salud) y Silvana Robles (Cultura).

La vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, refirió que el fujimorismo no acudirá a la ronda de diálogo, porque la primera ministra insiste en interpretar la declaración de “improcedencia” de la Mesa Directiva a la cuestión de confianza planteada por su antecesor en el cargo, Aníbal Torres, como una denegatoria.

Torres había solicitado al Parlamento la derogación de la norma que regula el proceso de referéndum.

Juárez- en declaraciones a la prensa en el Hall de los Pasos Perdidos del Parlamento- dijo que dentro de la agenda que Chávez propone para el diálogo está abordar la ley N°31355, que establece límites a la cuestión de confianza. Agregó que ese tema “no es negociable” para el Poder Legislativo.

“Bajos esos términos que plantean no hay forma que nosotros podamos asistir […] Nosotros no creemos en la palabra [de la primera ministra], no vemos un ánimo sincero de querer solucionar los problemas del país. Creemos que simplemente es parte de una estrategia que lo que persigue es bajar los ánimos”, manifestó.

El último miércoles, Chávez había exhortado al Parlamento a “bajar las tensiones”. “Ni cierre ni vacancia”, complementó.

El factor Torres

Una postura similar a la de Juárez tuvo el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien subrayó que la primera ministra ha incurrido en actitud contradictoria al convocar al diálogo, pero la mismo tiempo nombrar como jefe del gabinete de asesores de su despacho a Torres.

“Esa no es una muestra de querer conversar, sino de confrontación, para invitar al diálogo se debe mostrar señales claras. El diálogo es para conversar sobre agendas futuras, pero no para que el presidente Castillo evada a la justicia. Las condiciones no están dadas”, expresó en comunicación con El Comercio.

Montoya, incluso, recordó que la bancada celeste no le ha brindado el voto de confianza a los tres Gabinete Ministerial anteriores que se presentaron ante el pleno. “Hasta ahora no hay nada que haga que cambiemos esa postura”, acotó.

Torres fue nombrado el miércoles como jefe del gabinete de asesores de la PCM. Antes había sido designado consejero de Chávez. (Foto: Presidencia Perú) / Luis Iparraguirre

La bancada de Avanza País, a través de un comunicado, anunció el miércoles que tampoco asistirá al llamado de Chávez. Y recordó que la congresista Adriana Tudela, una de sus representantes, ha presentado una denuncia constitucional contra la primera ministra y otros por haber suscrito un acta, donde el Ejecutivo interpreta que el Parlamento le negó la cuestión de confianza.

Desde Alianza para el Progreso (APP), su portavoz, Alejandro Soto, indicó que mientras Torres esté como principal asesor de la primera ministra, “no puede haber diálogo”.

Por su parte, el congresista Enrique Wong (Podemos Perú) señaló que “no tiene caso ya dialogar” con el Ejecutivo, porque para su agrupación la sola designación de Chávez Chino al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) “fue un reto” de parte del gobierno al Legislativo.

“Vamos a ver [si le damos o no la confianza], vamos a ver cómo se desenvuelven [en] estos días”, expresó.

A su turno, el parlamentario José Jeri (Somos Perú) sostuvo que en su bancada “no hay ánimo” para asistir a la convocatoria de la primera ministra.

“Casi todos están a favor de la no continuidad de Pedro Castillo [en la Presidencia]. El diálogo es constante, no solo cuando estás en aprietos”, mencionó a este Diario.

AP e Integridad y Desarrollo aún no definen

El congresista Ilich López- quien ha sido acusado por la colaboradora eficaz Karelim López de ser parte de la facción acciopopulista de “Los Niños”- señaló a El Comercio que su bancada aún no ha adoptado una postura colectiva sobre la invitación hecha por la jefa del Gabinete Ministerial para dialogar. No obstante, a título personal, dijo que deberían rechazar el llamado.

“Nosotros no solo hemos dialogado, le hemos dado estabilidad a este gobierno de Pedro Castillo votando a favor de la confianza a tres Gabinetes, y hemos marcado en contra de la primera vacancia y en abstención en la segunda. Yo voy a plantear dentro de la bancada que no debemos ir a conversar”, subrayó a El Comercio.

López, además, anunció que él votará en contra de la investidura a Chávez Chino y su equipo ministerial.

La parlamentaria Karol Paredes (Acción Popular) dijo esperar que su bancada decida no asistir, porque ella “ya está cansada de este tipo de reuniones”. “Necesitamos respuestas a las demandas de la población”, concluyó.

Fuentes de Integridad y Desarrollo indicaron que, aunque no hay un acuerdo conjunto, el espíritu de la bancada es la de hablar con la primera ministra, porque “en democracia el diálogo siempre es saludable”. Aclararon que esto no significa “pactar”.

Cuatro bancadas sí asistirán

De las trece bancadas del Congreso, solo cuatro, hasta el cierre de esta nota, han confirmado que asistirán a la ronda de diálogo promovida por la primera ministra: Perú Democrático, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario y Juntos por el Perú. Todas estas fuerzas políticas son cercanas al gobierno de Castillo Terrones.

La congresista Nieves Limachi- portavoz de Perú Democrático, agrupación que también integra Chávez Chino- refirió que no le causa sorpresa la postura asumida por la oposición, en el sentido, de rechazar conversar con el Ejecutivo.

Agregó que su bancada se reunirá con la jefa del Gabinete después de la semana de representación.

En comunicación con El Comercio, el parlamentario Edgar Tello indicó que, a pesar de las discrepancias al interior del Bloque Magisterial, este decidió finalmente asistir a escuchar a la titular de la PCM.

“Hago un llamado de reflexión [a la oposición], sabemos que hay críticas, pero también una necesidad de tender puentes de diálogo”, finalizó.

Chávez Chino-en una conferencia de prensa, tras una nueva sesión del Consejo de Ministros- defendió el nombramiento de Torres como jefe del gabinete de asesores de la PCM y exhortó a la oposición a no poner como condición su salida para dialogar.

“Nosotros no cuestionamos la designación de cargos de confianza de los parlamentarios”, acotó.