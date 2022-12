Mientras que ante la primera y segunda moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo los votos de bancadas de centro y el fraccionamiento de la oposición impidieron el avance de la iniciativa, en el tercer proceso contra el mandatario hay posiciones más definidas desde ese primer bloque señalado. Sin embargo, aún no están aseguradas las al menos 87 adhesiones necesarias y Perú Libre aparece como un actor clave para ello.

Desde la oposición se tiene por descontado que en el pleno de este jueves se admita la moción –presentada el martes pasado con 67 firmas– para que el tema de fondo se debata y vote el próximo 12 de diciembre. De cara a esa fecha, una proyección de El Comercio da cuenta de que al momento se tienen casi 80 posturas a favor de la destitución del mandatario.

Las bancadas de derecha tienen definido su voto a favor. En contra se manifestaron el miércoles voceros y miembros de Bloque Magisterial, Perú Democrático, Cambio Democrático y Perú Bicentenario, del bloque de izquierda y de aliados del gobierno.

En este último sector está Perú Libre y es precisamente esta bancada –a diferencia del resto de la izquierda– la que aún no tiene una postura del todo marcada respecto de la admisión de la moción y del voto sobre el fondo del asunto previsto para el 12 de diciembre, puesto que tenía previsto reunirse la noche del miércoles con la dirigencia del partido para analizar el escenario y discutir una posición.

En contra

De acuerdo a Pasión Dávila, vocero del Bloque Magisterial, este “para nada” respaldará la vacancia de Pedro Castillo. “Hay que ser conscientes. ¿Por quién hemos llegado a ser congresistas, no es por Pedro Castillo? ¿Y vamos a traicionarlo? No habrá eso”, manifestó a El Comercio.

En Cambio Democrático - Juntos por el Perú, la portavoz Ruth Luque manifestó que la postura del grupo es exigirle a las fuerzas opositoras y al gobierno “un diálogo real”. “En este momento, generar un ahondamiento de la crisis que venga de lado del Congreso o del Ejecutivo, no le va a hacer ningún bien a la democracia ni a la institucionalidad […] Nosotros, en este momento, vamos a apostar por el diálogo democrático. Esa es nuestra posición como bancada”, afirmó.

Desde Perú Democrático, bancada de la actual primera ministra Betssy Chávez, la vocera Nieves Limachi aseguró que votarán “en contra definitivamente”, y consideró que la salida a la actual crisis pasa por el diálogo y la estabilidad. “Hemos venido a trabajar y no a estar perdiendo el tiempo en peleas que no le hacen nada bien al país”, sostuvo.

En Perú Bicentenario, otra bancada aliada del gobierno de Pedro Castillo, el vocero Jorge Marticorena indicó que como bancada han acordado no respaldar la vacancia presidencial ni el eventual cierre del Parlamento. “Por principio, estamos en contra. Consideramos que en este momento el Perú no está para peleas. Debemos cogobernar”, señaló su colega José Balcázar.

Lápiz en evaluación

Flavio Cruz, portavoz de Perú Libre, refirió a El Comercio que si bien en la bancada se sentían “golpeados” por Castillo debido a su amenaza de cierre del Parlamento a raíz de la interpretación de la primera cuestión de confianza rechazada de plano por la Mesa Directiva, “hasta ahora, nadie ha expresado una postura a favor de la vacancia”.

Otras voces de la bancada indicaron que hasta ayer el tema estaba en evaluación. “Vamos a evaluarlo, todavía no tenemos nada definido. Nuestra posición siempre ha sido en contra de una agenda golpista que ha tenido la derecha”, dijo Margot Palomino. Su colega Segundo Montalvo subrayó que la ciudadanía eligió a Castillo y a los parlamentarios por cinco años.

Perú Libre, que decía no ser oficialista, respaldó mayoritariamente el último sábado la autorización al titular del Parlamento, José Williams, para presentar una demanda competencial contra el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional por la controversia sobre la reciente cuestión de confianza. Además, tiene a dos de sus congresistas como ministras: Kelly Portalatino (Salud) y Silvana Robles (Cultura).

Centro determinado

A diferencia de los anteriores procesos de vacancia contra Castillo, las bancadas de centro tienen esta vez mayor determinación para respaldar la destitución.

En Alianza para el Progreso (APP), el vocero alterno Eduardo Salhuana y otros miembros de la bancada aseveraron que esta respaldará la vacancia. “Es un acuerdo político y vamos a respetar unánimemente”, dijo el primero.

En Integridad y Desarrollo, cuatro de los seis miembros están a favor, pero con la exigencia de que se aseguren la sucesión presidencial de Dina Boluarte y reformas políticas como garantía del proceso de vacancia. Carlos Alva y Carlos Zeballos evalúan su postura.

En Somos Perú, los cuatro miembros están a favor. De igual forma en Podemos Perú, salvo el exministro del actual gobierno Óscar Zea.

De izquierda a derecha: Ilich López, Jorge Flores, Elvis Vergara y Juan Carlos Mori son los cuatro congresistas de Acción Popular implicados en el Caso Los Niños que firmaron la moción de vacancia contra Pedro Castillo. (Composición: El Comercio)

Acción Popular también puede jugar un rol importante. De los 14 miembros, 12 firmaron la moción, incluyendo a 4 de los 6 legisladores sindicados como ‘Los niños’ de Pedro Castillo: Ilich López, Elvis Vergara, Jorge Flores y Juan Mori. Los otros dos, Raúl Doroteo y Darwin Espinoza, están en contra.

No obstante, en el grupo hay dudas del voto de los firmantes Vergara, Flores y Mori.

“Tienen que ser coherentes. No creo que alguien que haya firmado la moción de vacancia vote distinto”, expresó Ilich López, otro legislador apepista investigado por el Caso Los Niños que firmó la propuesta, sobre sus colegas Vergara, Flores y Mori. Según dijo a este Diario, él sí respalda la destitución del jefe de Estado.

Aunque evitó dar nombres, Espinoza aseveró a este Diario que algunos de sus colegas de Acción Popular que firmaron la moción lo hicieron para que Castillo dé explicaciones ante el pleno y no necesariamente para respaldar la destitución. “Esta moción se encuentra basada en una acusación fiscal en donde se le incrimina al presidente ser el líder de una organización criminal. Y nos incluye a los congresistas. Si voto a favor, estaría admitiendo que soy parte de una organización criminal. Entonces, como no soy parte de una organización criminal, no podría votar a favor”, explicó.

Si los 12 firmantes de Acción Popular votan a favor el 12 de diciembre, la moción bordearía las 80 adhesiones. En el panorama actual y ante ese eventual escenario, de cara a buscar los 87 votos, Perú Libre aparece nuevamente como actor clave.