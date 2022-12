El presidente de la República, Pedro Castillo, se refirió este miércoles de manera tácita sobre la tercera moción de vacancia presentada en su contra en el Congreso y consideró que se ha “quebrado” el equilibrio de poderes en el Perú.

Durante una reunión con representantes de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC), el mandatario manifestó que desde el primer día que llegó al Gobierno, cierto sector ha insistido con su vacancia, además de la acusación constitucional, suspensión del cargo o pedidos de renuncia.

“Espero de que ustedes son conocedores del momento que se vive, un momento político que no lo ha gestado el Gobierno. Ustedes habrán entendido y son conscientes que son 16 meses que estamos en la administración, desde el primer día que estamos acá se ha escuchado de un grupo decir: vacancia, acusación, incapaz, suspensión, renuncia, tantas cosas”, expresó.

“Yo no he venido para eso y no he escuchado ninguna vez de la boca del presidente decir: ‘voy a cerrar este Congreso’. Lo que nosotros tenemos por entendido es que el voto del hombre, del rondero, del campesino, del maestro, del agricultor debe ser respetado. Se ha quebrado este equilibrio de poderes y lo único que queremos nosotros es que los poderes del Estado estén equilibrados para llegar a cerrar estas grandes brechas que tiene este país”, añadió.

Castillo Terrones aseveró que en el país no solo existe una crisis de valores, sino también una generalizada debido a la precaria situación de la educación y la salud, la cual consideró que está “totalmente abandonada”.

“Hoy corresponde a esta generación corregir esto y lo tenemos que hacer en la medida que trabajemos de la mano el presidente y sus organizaciones, y más aún con la CUNARC”, subrayó el jefe de Estado.

Castillo insistió en que se someterá a la justicia de las rondas campesinas como rondero, más allá que como presidente. También afirmó que una vez que deje el cargo, regresará a residir a su comunidad en Tacabamba (Cajamarca).

“La historia es la primera que nos va a juzgar si es que este presidente ha venido a meter las manos, las uñas al presupuesto de este país y a robar como se quiere hacer creer”, aseveró.

“Yo no tengo carro propio, yo no vivo en Lima, ni siquiera, mi domicilio es en el distrito en Tacabamba, es en una comunidad. Terminando mi mandato volveré allí porque las personas que hemos venido a luchar y servir a este país debemos dar muestra de transparencia, lealtad, trabajo y de optimismo”, sentenció.

El último martes el congresista Edward Málaga (No Agrupados) presentó la tercera moción de vacancia contra Castillo Terrones , bajo la causal de incapacidad moral permanente. El documento se presentó con un total de 67 firmas de diferentes bancadas.

Ese mismo día se dio cuenta de la moción en el pleno del Congreso, que agendó su debate para su admisión el próximo jueves 1 de diciembre. La iniciativa requiere de 87 votos para ser aprobada y destituir al mandatario.