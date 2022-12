Torres Vásquez renunció a la PCM el pasado jueves 24 de noviembre luego de que el Congreso rechazara de plano la cuestión de confianza que había planteado.

Tras ello, el presidente Pedro Castillo brindó un mensaje a la nación en el que dijo que interpreta esta decisión como un “rehusamiento expreso” del Parlamento y que, debido a ello, aceptó la renuncia de su entonces jefe del Gabinete Ministerial. En su reemplazo nombró a Chávez Chino.

Betssy Chávez juró como presidenta del Consejo de Ministros. (Foto: PCM)

No se trata del único funcionario que retorna a la PCM. Ayer Chávez Chino nombró como asesor II de su despacho a Manuel Larrea Sánchez, quien - hasta el jueves- ocupó el cargo de jefe del Gabinete de Asesores de la gestión de Torres Vásquez.

(Designación Manuel Larrea Sánchez)

El miércoles, el ex primer ministro defendió su designación y negó que exista alguna irregularidad. “Respeto las opiniones [de los críticos] en el sentido de que [dicen] que es ilegal o algo, seguramente que están hablando de un ordenamiento jurídico distinto al peruano. ¿Hay algún inconveniente? No hay ninguno”, dijo en declaraciones a la prensa.

Asimismo, Torres también elogió a su sucesora y consideró que sí obtendrá el voto de confianza del Parlamento. “La señora Betssy Chávez es una persona muy capaz , inteligente, preparada, profesional, que está demostrando que tiene mucha capacidad para el cargo”, indicó también.

Además, descartó que el Ejecutivo tenga el propósito de cerrar el Congreso.

Dato El nuevo flanco del polémico exprimer ministro Fuentes de la PCM, señalaron a este Diario que el salario del exjefe de Gabinete oscilaría entre los S/. 20.000 y S/. 25.000. Cuando era titular de la PCM su remuneración era de S/.30.000.

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la PCM del año 2017 , el Gabinete de Asesores pertenece a la Alta Dirección de esta institución y tiene como función el asesoramiento especializado para la conducción estratégica de las políticas en las materias de su competencia y la coordinación con el Poder Legislativo. El documento señala también que sus integrantes son designados mediante Resolución Ministerial.

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la PCM del año 2017 El ROF 2021, con el que se designa a Torres, no hace referencia alguna a dicho cargo, tanto en el texto como en el organigrama.





Cuestionamientos

Los congresistas Patricia Juárez (Fuerza Popular), Jorge Montoya (Renovación Popular), José Arriola (Acción Popular) y Roberto Chiabra (APP) cuestionaron la designación Torres Vásquez en la Presidencia del Consejo de Ministros.

Según Juárez, la influencia del expremier en la PCM será “absolutamente nefasta” y “refleja que en el Ejecutivo jamás hubo una voluntad de cambio”.

Para la parlamentaria de Fuerza Popular este hecho se trataría de “autodesignación” porque el exprimer ministro “maneja los hilos del gobierno”.

Por su parte, Chiabra consideró que este nombramiento es “una burla al Perú” y “una falta de respeto a todos los peruanos”. “Una persona que hasta ahora no ha tenido la suficiente hombría para pedirle disculpas a una mujer que insultó públicamente. Y que en sus últimas intervenciones estuvo en dos centros escolares haciendo diferencias entre los niños, ese es el asesor del presidente”, expresó también.

A su turno, Arriola calificó la designación de “una provocación” y afirmó que Torres “sería el poder tras las sombras” en la PCM. “Él es autor de la crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo. Él ha sido y todavía seguirá siendo el ‘Rasputín’ de este gobierno, lamentablemente […] Él dijo que había renunciado, pero le gusta estar aferrado al poder”, sentenció.

Montoya tuvo una opinión similar. “Se trata de una provocación y una amenaza al Congreso. Esta situación está llegando al límite, sin retorno […] [Torres] Es parte de la organización que lidera el presidente para eludir a la justicia”, aseveró.

Dato Torres Vásquez fue jefe del Gabinete Ministerial desde el 8 de febrero hasta el 24 de noviembre de 2022.

Previamente, se había desempeñado como ministro de Justicia desde 2021.

Antes de ello, fue asesor legal de Perú Libre. Durante su gestión, fue protagonista de diversas polémicas y arremetió contra el Ministerio Público, el Poder Judicial, la prensa e incluso “el poder religioso”.

Opinión

Para el analista político Jeffrey Radzinsky, director del Grupo Fides Perú, lo que demuestra esta designación es que Torres aún “tiene una gran cuota de poder” e “influencia” en este gobierno.

“Él tiene una influencia fuerte en el Ejecutivo. Torres, desde la campaña electoral, ha sido uno de los principales activos políticos del presidente Castillo. Con activos, no me refiero a que sea un personaje que haya desempeñado un papel eficaz en la gestión público, no lo ha hecho. Me refiero a la capacidad política y a la capacidad de operar y de construir un mensaje. Primero como ministro de Justicia, luego como titular de la PCM, y ahora como jefe del Gabinete de Asesores de la PCM”, indicó.

Radzinsky añadió que eso demuestra que Torres “sigue teniendo una gran cuota de poder en el gobierno, que le está dictando una serie de medidas y acciones a Betssy Chávez”.

“La salida de Torres es solo para ese juego político. Lo que hace es mantenerse en el círculo más íntimo del presidente y estas designaciones validan esta hipótesis”, afirmó también.