Alan García y Marcelo Odebrecht: los otros encuentros

KARLA RAMÍREZ CAMARENA

Unidad de Investigación



El registro de visitas de Palacio de Gobierno y la agenda presidencial del ex mandatario Alan García contradicen sus recientes declaraciones sobre que en su segundo mandato solo se habría reunido una vez en la casa de gobierno con Marcelo Odebrecht –ex CEO de la constructora brasileña que lleva su apellido–. Según los documentos a los que accedió la Unidad de Investigación de El Comercio, García y Odebrecht mantuvieron hasta cinco encuentros oficiales en nuestro país, incluyendo una cita –negada por García– en setiembre del 2006.



–El primer encuentro–

El 12 de setiembre del 2006, cuando Alan García ocupaba por segunda vez el sillón presidencial, Marcelo Odebrecht dirigió al representante de la multinacional en el Perú, Jorge Barata, y a otros empleados suyos un correo, en el que coordinaba una cita al más alto nivel: “La semana que viene me encontraré con el presidente del Perú, Alan García, con quien tenemos una larga relación de confianza desde su primer mandato como presidente”.



El documento, publicado en Brasil el 2015, fue citado por el programa “Cuarto poder” en la entrevista que realizó al ex mandatario el domingo último. La respuesta de García fue tajante: “No creo que en ese momento, no hubo ni habrá testimonio de que hubo reunión”, aseguró.



Sin embargo, la agenda presidencial, donde se registran las actividades diarias del mandatario, da cuenta de que ocho días después del correo, sí se llevó a cabo el encuentro entre García y Marcelo Odebrecht. La agenda del ex mandatario dice: “Programa Miércoles 20 de Setiembre 2006 […] 12:00 Sr Marcelo Odebrecht / Sr. Jorge Barata”.



Hasta este punto se podría especular sobre una posible cita que no se llegó a cumplir; sin embargo, un segundo documento, esta vez el registro de visitas a Palacio de Gobierno, revela que aquel 20 de setiembre, a las 11:40 a.m., ingresaron Marcelo Bahía Odebrecht y Jorge Barata Simoes a una reunión con el jefe del Estado. El ítem “Empleado visitado” dice textualmente: “García Pérez, Alan”. La hora de salida registrada es la 1:32 p.m.



–No fue una, sino cinco–

Consultado en la misma entrevista televisiva sobre cuál fue la relación que mantuvo con Marcelo Odebrecht, el ex líder aprista sostuvo: “Hemos tenido una relación protocolar, estuvo en una ocasión al presentarse y lo recibí y punto”. Los encuentros oficiales en el Perú, sin embargo, fueron más. En el libro de ingresos y salidas a Palacio de Gobierno están registradas, además del 20 de setiembre del 2006, otras dos visitas de Marcelo Bahía Odebrecht. El 11 de setiembre del 2008, a las 18:30, Marcelo Odebrecht entró a la sede de gobierno junto a Emilio Elves Odebrecht, Jorge Barata y Luiz Mameri. Nuevamente, el “empleado visitado” fue “García Pérez, Alan”. La hora de salida indicada es 18:56. Luis Mameri fue director superintendente de Odebrecht para América Latina y Angola, y quien coordinaba con Marcelo Odebrecht los pagos de coimas.



La tercera reunión que aparece en el libro de ingresos a Palacio es del 24 de junio del 2011, un mes antes de que García dejara la Presidencia de la República. Marcelo Odebrecht llegó acompañado por Jorge Barata. Como “motivo de visita” se hace referencia a una “reunión programada” con Alan García. La hora de entrada fue poco después del mediodía y la salida a las 2:57 p.m.



De estas tres reuniones, solo la del 20 de setiembre del 2006 fue registrada en la agenda presidencial, la misma que consigna dos citas adicionales: El 11 de agosto del 2008, el “programa” indica un encuentro a las 6 p.m. entre el mandatario y los empresarios Emilio y Marcelo Odebrecht. El mismo documento, con fecha 27 de octubre del 2009, refiere otra reunión entre el ex jefe del Estado, Marcelo Odebrecht y Jorge Barata a las 9 a.m.



Esta fotografía del 2009 registra el único encuentro que Alan García recuerda haber sostenido con Marcelo Odebrecht, hoy preso en Brasil. Esta fotografía del 2009 registra el único encuentro que Alan García recuerda haber sostenido con Marcelo Odebrecht, hoy preso en Brasil.

–Habla el abogado de García–

El ex presidente Alan García salió del país el último martes; sin embargo, su abogado, Erasmo Reyna, explicó a El Comercio las posibles razones de las contradicciones del ex mandatario respecto a las reuniones que mantuvo en el Perú con Marcelo Odebrecht.



“Estos encuentros, de haberse producido como en efecto se señala, han sido absolutamente transparentes y publicados todos a través de los medios de comunicación o a través de las agendas presidenciales. Así como se ha recibido al señor Marcelo Odebrecht, se ha recibido a diferentes funcionarios de otras empresas”, sostuvo Reyna.



Consultado sobre por qué García mencionó solo una de las reuniones y no las otras cuatro, el abogado afirmó que “es posible que en el recuerdo del ex presidente esté fundamentalmente esta última reunión en la que luego hubo unas declaraciones a la prensa. [...] Pero de ninguna manera ha implicado querer ocultar información porque eso está debidamente agendado”.



Ante la negación de García sobre el encuentro con Odebrecht en setiembre del 2006, Reyna explicó que la confusión pudo darse por el tiempo transcurrido. “A cualquier persona que se le pregunte por una reunión de hace años, no necesariamente tiene que tener un recuerdo fijo de las fechas y lugares”, indicó.



“Yo creo que el presidente García debe haber recibido a centenares, si no a miles de personas, y no ha recordado estas circunstancias”, afirmó Reyna.