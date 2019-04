Alan García: ¿Quiénes son los otros ocho investigados con orden de detención?

El magistrado del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Anticorrupción, Juan Carlos Sánchez Balbuena, ordenó la detención de otras ocho personas, además del ex presidente Alan García, como parte de la investigación por el Caso Odebrecht.

La decisión se tomó al acoger el pedido del equipo especial del Caso Lava Jato, que investiga al entorno de Alan García por delito de lavado de activos y otros, por los presuntos actos ilícitos cometidos en la licitación de los proyectos IIRSA (tramos 2 y 3) y la línea 1 del metro de Lima.

Según la resolución a la que accedió El Comercio, la medida de allanamiento y detención se dictó contra las siguientes personas, además de García: el ex secretario de la Presidencia Luis Nava Guibert; el ex vicepresidente de Petro-Perú Miguel Atala Herrera; el ex ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo Ramírez; José Antonio Nava Mendiola (gerente de Transportes Don Reyna); Samir Atala Nemi; Oswaldo Plasencia Contreras; Jorge Luis Menacho Pérez y Raúl Antonio Torres Trujillo.



Esta fue ejecutada por la fiscalía y la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac).

—La vinculación—

Todas las personas mencionadas son investigadas por el presunto delito de lavado de activos, cohecho y otros.

Según la tesis de la fiscalía, algunas de ellas habrían intervenido en la comisión de actos ilícitos que terminaron favoreciendo a la empresa Odebrecht. Otros habrían ayudado a la recepción de los presuntos sobornos que la constructora brasileña habría pagado para ser beneficiada con proyectos estatales vinculados al sector del transporte: la línea 1 del metro de Lima y la ejecución de la IIRSA Sur (tramos 2 y 3).

El pago de coimas, que el Equipo Especial Lava Jato investiga, fue admitido por la misma empresa constructora.

—Dinero identificado—

Según narró Sánchez Balbuena en su resolución, como parte de su proceso de colaboración, la empresa Odebrecht entregó documentos del sector de Operaciones Estructuradas que acreditarían pagos a los imputados. Así, se tiene que, según el acta fiscal de recepción de documento, de fecha 1 de abril de este año, la referida empresa ha entregado un total de 144 folios (páginas).

En dicha entrega, la constructora brasileña identificó tres grupos de documentos que corresponden a las denominaciones “Apra”, “Bandido” y “Chalán”. Estos daban cuenta de que en el período del 14 de marzo del 2006 al 18 de octubre del 2010 tuvieron programaciones financieras en los sistemas del desactivado sector de Operaciones Estructuradas por US$5 millones, monto que hasta el momento ha sido plenamente identificado.

“La empresa Odebrecht en su calidad de colaboradora declara que la denominación ‘Apra’ corresponde al Partido Aprista Peruano, la denominación ‘Bandido’ corresponde a José Antonio Nava Mendiola y la denominación ‘Chalán’ corresponde a la persona de Luis José Nava Guibert”, reseña el juez.

La medida también autorizaba a la fiscalía realizar el allanamiento de siete inmuebles con la finalidad de recabar documentación sobre los proyectos investigados, registros financieros y contables.

También documentación vinculada con Transportes Don Reyna, Odebrecht, dinero en efectivo y todo aquello que pueda estar vinculado a la investigación del caso.

–Enrique Cornejo Ramírez–

Ex ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante el segundo gobierno de Alan García. En su gestión se licitó a la empresa Odebrecht el proyecto de la línea 1 del metro de Lima.

Fue detenido en la mañana de ayer, a su salida de una radio local, a donde acudió para anunciar que se entregaría a la justicia. Sostuvo que como cualquier ciudadano estaba cumpliendo con allanarse a la decisión del Poder Judicial que ordenaba su detención. “Todos debemos colaborar. Enrique Conejo está aquí seguro con el ánimo de decir la verdad”, sostuvo.

–Luis Nava Guibert–

El abogado fue secretario general de la Presidencia de la República durante el segundo gobierno de Alan García.

Según las investigaciones de la fiscalía, Nava Guibert habría recibido US$4 millones de Odebrecht como pago por presuntas coimas a la gestión de García por el proyecto IIRSA Sur (tramos 1 y 2).

Odebrecht identificó a Nava Guibert como ‘Chalán’.

Se encuentra detenido en una clínica local a la espera de su alta médica.



Su abogada, Cinthia Yanelli, calificó de irregular la detención de su patrocinado.

–José Antonio Nava Mendiola–

Hijo de Luis Nava Guibert y gerente de Transportes Don Reyna, empresa con la que Odebrecht habría realizado contratos. Según las investigaciones de la fiscalía, Nava Mendiola habría recibido siete depósitos de la empresa Odebrecht a cuenta de la coima por el proyecto de la línea 1 del metro de Lima.

Viajó a Estados Unidos el pasado 10 de abril, un día antes de que la fiscalía solicitara el impedimento de salida del país en su contra.

Su abogado, Eduardo Barriga, prefirió no dar declaraciones bajo el principio de confidencialidad con su cliente.

–Faresh Miguel Atala Herrera–

Fue vicepresidente de la institución estatal Petro-Perú durante el segundo gobierno de Alan García. Atala recibió US$1’300.000 de la empresa Odebrecht en una cuenta bancaria abierta en Andorra.

Recientes investigaciones de la fiscalía sindican a Atala Herrera como el testaferro de Luis Nava.

Odebrecht entregó documentos que tenían fechas entre noviembre del 2007 y febrero del 2008, que reseñaban pagos hechos a Atala para ‘Chalán’ (Luis Nava).



Atala se encuentra detenido. Su abogado, Julio Rodríguez, evitó pronunciarse.

–Samir Atala Nemi–

Hijo del ex presidente de Petro-Perú, Miguel Atala. Según la fiscalía, el investigado participó en las transferencias y abrió cuentas mancomunadas en Andorra para recibir los pagos de Odebrecht.

Recibió cinco transferencias por US$9 mil, US$300 mil, US$250 mil, US$200 mil y US$262 mil –entre el 2008 y el 2013– a través de la ‘offshore’ Ammarin Investment, de la que es apoderado junto con su padre.

En la mañana de ayer se entregó a la policía tras conocerse la orden de su detención. Su abogado, Julio Rodríguez, no se pronunció.

–Oswaldo Plascencia Contreras–

Fue director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima (AATE) durante el segundo gobierno de Alan García.

En la gestión de Plasencia, según la fiscalía, se suscribió la adenda N° 1 con el consorcio integrado por Odebrecht que habría beneficiado a la constructora brasileña.

“Siendo personal de confianza del investigado Alan García, desempeñó un rol importante y a la vez determinante en la materialización del pacto colusorio”, sostiene el juez en su resolución.

Plasencia fue detenido ayer. Su abogado no pudo ser ubicado.

–Jorge Luis Menacho Pérez–

Fue secretario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y persona de confianza del ex ministro Enrique Cornejo Ramírez.

Según la resolución judicial, Menacho habría realizado actos colusorios con funcionarios de la empresa Odebrecht, defraudando al Estado con la finalidad de que se le adjudique a dicha constructora el proyecto de la línea 1 del metro de Lima.

“Su rol fue importante y determinante en la materialización del pacto colusorio, al ser quien nombraba a los miembros de los comités especiales”, indica el documento judicial. Fue detenido por personal de la Diviac.

–Raul Antonio Torres Trujillo–

Fue jefe de Provías Nacional adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante el segundo gobierno de Alan García.

Según la resolución judicial, era personal de confianza del ex mandatario y del ex ministro Enrique Cornejo.

“Desempeñando un rol importante y a la vez determinante en la materialización del pacto colusorio, teniendo participación activa en la concretización de la elaboración del marco legal que favoreciera las condiciones para que la empresa Odebrecht pudiera ejecutar el proyecto Tren Eléctrico”, se indica.



Fue detenido ayer.

