Alberto Beingolea reitera pedido a Julio Guzmán a poner “hora y fecha” para debate

Alberto Beingolea, candidato presidencial por el Partido Popular Cristiano (PPC), reiteró el pedido a su contendor Julio Guzmán (Partido Morado) de definir fecha y hora para debatir en el marco de las Elecciones 2021.

“¿Sabes cuál es el problema? Son muchos días que te he pedido, por favor, poner fecha y hora; y la gente en redes está comenzando a decir que te corres. Yo no creo, ¿no? Así que mejor pongamos fecha y hora de una vez”, señaló a través de un video.

El pasado viernes 15 de enero, Julio Guzmán aceptó debatir con Alberto Beingolea, si embargo, la fecha quedó por definir. A su vez, Guzmán invitó a candidatos como George Forsyth y Verónika Mendoza a participar en este encuentro y enfatizó que la actual crisis requiere “propuestas serias” y “no populistas”.

“Acabo de leer un tuit de Julio Guzmán en donde está invitando a George Forsyth a nuestro debate. Me parece muy bien, pero Julio, estás perdiendo el tiempo. Forsyth no debatió ni siquiera cuando postuló a la alcaldía de La Victoria, ni siquiera en ese momento, debatió […] Ya invitaste a Keiko, que no quiso, hemos invitado a Verónika Mendoza, tampoco quiere debatir”, señaló Beingolea.

Finalmente, le propuso a Guzmán debatir entre este domingo 24 de enero y el miércoles 27, a más tardar, a fin de “levantar el nivel de esta campaña presidencial”.

“Si tú quieres, el domingo te espero. En cualquier lugar, este domingo o el lunes, o el martes, el miércoles como mucho, ¿te parece? […] Desde aquí te pido, pon fecha y hora y debatamos de una vez. Vamos a levantar el nivel de esta campaña presidencial haciendo propuestas, te espero”, señaló.

