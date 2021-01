Conforme a los criterios de Saber más

Aunque la Comisión Política del Partido Aprista decidió retirar su candidatura a la Presidencia, Nidia Vílchez continúa cumpliendo con los compromisos que había asumido. Este martes estuvo en una fábrica en Villa El Salvador, donde recogió denuncias de pequeños empresarios. La exministra cree que la reinscripción de su organización “debe hacerse en unidad”.

— Cuando el Partido Aprista no ha participado en elecciones ha sido porque no se lo permitieron o por decisión propia, pero esta vez la situación es diferente. ¿Hubo, a su entender, una negligencia del personero legal y de la dirigencia actual?

No hablaré más de ese tema, porque ya lo he explicado en los días anteriores. Lo que ha sucedido en el Apra es muy lamentable, pero yo no paro, sigo trabajando, hace unas horas he estado en Lurín y ahora en Villa el Salvador, justamente por las personas que creen en el partido, en que podemos ser su voz frente a sus preocupaciones. Yo estoy en una empresa, a la cual el Minsa le pidió banquetas y sillas, tenían que recogerlas hace un mes y no lo hacen. Y tampoco les han pagado.

— ¿Y cree que el personero legal del Apra José Pimentel debe ser retirado de su partido?

En este momento, quiero pedir por él, por el restablecimiento de su salud, él se encuentra mal, está internado en una clínica, y no me voy a referir a él en esta entrevista.

— ¿Usted sigue haciendo campaña? ¿Desconoce la decisión de la Comisión Política de su partido?

No dudo que el acuerdo de la Comisión Política haya sido instrumentalizado a través del personero legal, pero no tengo por qué parar mi trabajo político, como ciudadana lo puedo hacer. El Apra continuará con su trabajo con la población. Y en mí caso tengo compromisos asumidos. No me quedaré muda por el hecho de que el partido tomó una decisión, seguiré caminando. Y participaré en la reinscripción del partido de Haya de la Torre.

— Usted indicó que no estaba de acuerdo con el retiro de su candidatura. ¿Creía que podía pasar la valla electoral con solo tres listas inscritas?

¿Por qué cree usted que un partido político participa en un proceso electoral? ¿Lo hace solo pensando en una valla electoral? Por supuesto que no, un partido participa en una elección municipal, regional o nacional, porque quiere ser la voz de un sector de la población que no es escuchada. Sería una mezquindad solo pensar en la valla, para eso no nacen los partidos, los partidos son la base de la democracia. La participación del Apra no se basa en la valla, sino en darle solución a los problemas de salud, educación y agua potable del país.

— ¿El Partido Aprista se encuentra en cuidados intensivos?

El Partido Aprista se encuentra en plena actividad y con un sentimiento de renovación, de ser una alternativa para la población que no es atendida ni escuchada por el Estado. Y cuando el Apra no ha participado en procesos electorales, esto ha alimentado a los apristas para volver. Tenemos un compromiso para retornar a la actividad política con un partido reinscrito.

— Después del segundo gobierno de Alan García, la representación del Partido Aprista en el Congreso fue mínima y en el 2020 no pasaron la valla. ¿Qué significa que ahora no participen en las elecciones?

Que la renovación en el Apra es un proceso irreversible . Y en este proceso deberán participar todas las corrientes y sentimientos internos del Partido Aprista, también se debe incluir a los jóvenes, hombres y mujeres. Tenemos que hacer que el Apra vuelva a ser una alternativa .

— ¿Elías Rodríguez y Mauricio Mulder, así como los otros dirigentes del Partido Aprista deben dar un paso al costado? ¿Cree que le hicieron daño a su agrupación?

Si hablamos de unidad y de concertación, nadie debe ser excluido. ¿Ellos asumirán su responsabilidad? Por supuesto que sí, pero requerimos hacer esto [la reinscripción] en unidad y concertación de forma interna. La renovación y la reinscripción es una tarea de todos los apristas.

— Hace unos días usted dijo que debían renunciar. ¿Existe un cambio en su posición?

Los dirigentes asumirán su responsabilidad, y ellos sabrán en qué momento , lo que corresponde ahora es trabajar por la reinscripción del Apra. Y esta renovación también implica cambiar los estatutos, y hacer de la organización una mucho más ágil y que tenga un vínculo directo con la población. Y yo, no me desligo de lo que he dicho, solo que ahora necesitamos unidad.

— Tras la muerte del expresidente Alan García dejó al Partido Aprista sin un líder. ¿Su ausencia ha profundizado la crisis?

A Alan García dejémoslo descansar en paz, él ha sido dos veces presidente y ha aportado para el desarrollo del país como ningún mandatario lo ha hecho, solo basta comparar los resultados de su segundo gobierno. Ahora nosotros somos los que tenemos la gran responsabilidad de hacer esta renovación y relanzamiento. Y dentro de ello, se debe promover liderazgos jóvenes.

— ¿Quiénes deben dirigir la reinscripción del Partido Aprista?

Eso tendrá que ser parte de la concertación interna y del compromiso. La concertación tendrá que trabajar con todos dentro del Apra, en unidad y sin exclusión.

— ¿Y tiene algunos nombres en mente? Por ejemplo, algunos de los candidatos al Congreso, como Carla García y Renzo Ibáñez…

Pero por supuesto, Carla García, Renzo Ibáñez, Evelin Orcón y Úrsula Silva, y otros compañeros jóvenes a nivel nacional, ellos podrán hacerse cargo de este proceso de renovación, en ellos tenemos nuestra confianza. También en Luis Carlos Santamaría, de la Libertad. En cada región tenemos valores que pueden hacerlo. Y nosotros, los acompañaremos y los apoyaremos, tenemos jóvenes que pueden conducir el destino del Apra.

— ¿Quién debe liderar el Partido Aprista? ¿Usted postularía a la secretaría general?

Esto es un proceso, de manera que yo no me atrevo a adelantar nada que no pueda estar dentro de la unidad.

— ¿Y en este proceso de reinscripción deben participar Elías Rodríguez, Mauricio Mulder, Benigno Chirinos...?

Cuando hablamos de unidad y de concertación, recuerdo una frase que acuñó Ramiro Prialé, en el sentido, de que conversar no es pactar, incluso, si esto se da internamente. Y solo lograremos nuestro objetivo en unidad y en un trabajo fraterno. El Apra del bicentenario debe recordar a Haya de la Torre y rendirles homenaje a nuestros mártires asesinados por el terrorismo. Y al momento que perdamos nuestra inscripción, dejamos de tener dirigentes. El partido deberá elegir nuevos dirigentes una vez que vuelva a inscribirse.

— Usted mencionó que se debe cambiar el estatuto del Partido Aprista. ¿En qué sentido?

El estatuto actual es muy ampuloso, requerimos de un estatuto más ágil y más acorde a la realidad del país, el estatuto se hizo en el 2004, de tal manera que han pasado más de 16 años, la realidad ahora es distinta. Mira la pandemia cómo ha cambiado todo, esas son las cosas que tendrá que recoger el nuevo documento que debe ser trabajado por todos los militantes.

— ¿El Partido Aprista, al no participar, debe respaldar a otro partido político en estas elecciones?

No entraría a este terreno, todavía estamos en un proceso interno, sería irresponsable ir hablando de este asunto, en tanto no tengamos el restablecimiento.

— Keiko Fujimori adelantó que indultará a su padre, el expresidente Alberto Fujimori si llega a ser a ganar las elecciones. ¿Usted estaría de acuerdo con esta medida?

No voy a comentar sobre posiciones de otros candidatos, la democracia se cimienta sobre partidos políticos sólidos y sobre eso vamos a trabajar. No puede hablar por el Apra, y en lo personal, no me meto en las opiniones de otras personas.