Conforme a los criterios de Saber más

Los compañeros del histórico partido de Haya de la Torre cuentan las veces en que tuvieron participaciones truncas. Enlistan, por ejemplo, los años 1936, 1945 o 1956. Los nuevos tiempos les perfilaban mejores lugares en la política, pero a partir del 2008 –con la difusión de los ‘petroaudios’–, las situaciones adversas fueron sumándose.

Entre ellas están la candidatura que no fue de Mercedes Araoz, en el 2011; la alianza con el Partido Popular Cristiano (PPC) que no despegó en el 2016, y la cada vez más reducida presencia en el Congreso, hasta no tener ningún rastro de representación en el hemiciclo.

A fines del 2020 e inicios de este año, la situación tampoco fue brillante para el partido de la estrella. Este año, sin embargo, cuando está a punto de cumplir 100 años de vida política, arguye circunstancias ajenas a su desempeño político: hace recaer en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la responsabilidad de su abrupta salida de la contienda electoral.

Cambios

“En gran parte de la historia [política del Perú] no nos han dejado participar [en elecciones]. Estamos en esas mismas circunstancias. Para nosotros no es extraño”, declara Benigno Chirinos, secretario general del Partido Aprista, en conversación con El Comercio. Con el retiro de las pocas listas que lograron inscribir, el Apra perderá su inscripción.

Renovación, relanzamiento o resurgimiento. Antes de que el Apra tenga este revés, en noviembre del 2020 los precandidatos comentaron a este Diario que consideraban las elecciones del 2021 como una oportunidad, y cada uno decía que representaba un resurgimiento para el Apra.

La renovación de la que se habla ahora es distinta. Elías Rodríguez, secretario institucional de la agrupación, prefiere considerar “esta adversidad” como un “punto de inflexión” para relanzar el partido. Pero evita dar detalles sobre las falencias que tienen.

“También tenemos nuestros errores internos, que dentro de esa fraternidad tenemos que superar. [¿Cuáles son?] Quiero dejar esas cosas dentro de nuestra fraternidad”, responde a El Comercio. Estatuto manda.

Tanto Chirinos como Rodríguez explican los siguientes pasos del aprismo: primero anuncian una “cruzada de justicia”, y hasta acudir al Tribunal Constitucional por la denegación de la apelación que presentaron ante el JNE.

Lo siguiente es pasar a un “relanzamiento” en una campaña que no terminará hasta recolectar más de 25 mil adhesiones para su inscripción.

También corresponderá el cambio de los estatutos. “Debemos tener secretarías que vayan acorde con los tiempos, como medio ambiente, redes”, dice Rodríguez.

Carla García, quien iba a ser parte de la lista al Congreso, sostiene que lo necesario ahora es poner en los “lugares principales del partido” a quienes pueden comunicar mejor las propuestas del partido.

“Sí, tiene que haber nuevas cabezas y personas que comuniquen mejor, que representen este nuevo aprismo de manera adecuada”, indica.

Descontentos

García agrega que aunque hay “compañeros confundidos” con la situación actual del Apra, esto podría despejarse. A eso, Rodríguez le añade que están pasando por un tiempo difícil, pero “cada oportunidad de empezar de nuevo es fundamental”.

Fuentes de El Comercio señalaron que el descontento de las últimas horas apunta a Nidia Vílchez, excandidata a la presidencia. Esto debido a que el viernes, en la Comisión Política, Vílchez habría dejado entrever que las listas de Junín y Arequipa ya no querían continuar. Pero el comité de Arequipa rechaza haber “sugerido o presionado” para la renuncia de la candidatura. El Apra continuó ayer con un plenario.