Alberto Fujimori fue trasladado a clínica desde la Diroes

El ex presidente Alberto Fujimori fue trasladado pasadas las 6 p.m. del sábado hacia una clínica desde el penal de la Diroes, en donde cumple una pena de 25 años de cárcel por los casos La Cantuta y Barrios Altos.

Fujimori fue llevado en una ambulancia desde el recinto en Ate, vehículo en el cual se apreció a su hijo, el congresista Kenji Fujimori.

Según indicó a El Comercio su médico de cabecera, el ex congresista Alejandro Aguinaga, el ex mandatario expresó haberse sentido mal desde las 6 a.m. “Me había llamado temprano y luego tuvo una caída de presión brusca”, refirió.

De acuerdo a Aguinaga, Alberto Fujimori padece una arritmia, por lo que se decidió llevarlo a la clínica Centenario.

Este año, el ex presidente ya había sido trasladado en otras ocasiones por el mismo cuadro. La última ocasión fue en setiembre.

Aguinaga siguió en otro vehículo a la ambulancia en la que fue evacuado Fujimori.