Ello pese a que este año le corresponde al Perú asumir la conducción del foro de integración, según lo establecido por el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. Especialistas consultados por El Comercio calificaron de “arbitraria” la decisión de AMLO y señalaron que no sería necesario un traspaso formal del cargo para que el Perú inicie su gestión pro tempore.

En noviembre del año pasado, el golpista expresidente Pedro Castillo tenía previsto viajar a México para recibir la presidencia pro tempore de dicho foro; sin embargo, el Congreso no autorizó su salida del país.

Posteriormente, López Obrador anunció que llegaría a Lima el 14 de diciembre para entregarle la posta de la Alianza del Pacífico a Castillo. No obstante, canceló su visita al Perú luego de que Castillo fuera vacado por el Poder Legislativo tras dar un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre.

Desde aquella fecha , AMLO se convirtió en un férreo defensor de Castillo. Incluso otorgó asilo político a su familia. Las declaraciones del mandatario mexicano fueron consideradas por la Cancillería del Perú como actos de injerencia en los asuntos internos del país y le costaron la expulsión de su embajador (Pablo Monroy) de territorio nacional.

Pedro Castillo y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. / SYSTEM

Este viernes 17, López Obrador abrió un nuevo capítulo de ataques al gobierno peruano al señalar que no quiere entregarle la presidencia pro tempore a un régimen al que considera “espurio”. Asimismo, AMLO continuó defendiendo a Castillo con argumentos falsos.

“Estamos viendo la manera de entregar la presidencia que le correspondía al Perú, pero cuando se iba a llevar a cabo la reunión no le permitieron al presidente salir. Luego, íbamos nosotros a visitar Perú y lo detuvieron [a Castillo], por esto que yo considero un golpe de Estado técnico, aunque también se ha utilizado a la policía. Creo que es un golpe ilegal, arbitrario y antidemocrático. No se respetó la voluntad del pueblo de Perú”, señaló el presidente de México.

“Voy a dar instrucciones a mi secretario de Relaciones Exteriores para que le notifique a los miembros del Grupo de Río [para ver] qué hacemos porque yo no quiero entregar [la presidencia pro tempore] a un gobierno al que considero espurio. Que decidan los miembros del Grupo de Río [ Cabe precisar que este mecanismo de consulta internacional tuvo su última cumbre en el 2010 y fue reemplazado por la CELAC]. Si ellos dicen, entreguen la presidencia, entonces lo hacemos. Yo no quiero legitimar un golpe de Estado [contra Castillo]. No lo podemos hacer. Eso es contrario a las libertades y contrario a los derechos humanos”, agregó.

En otro momento, AMLO afirmó que Castillo Terrones tuvo “5 o 6 intentos de destitución”. Como se recuerda, en el Parlamento se promovieron tres mociones de vacancia contra el exjefe de Estado. La primera no fue admitida a debate y la segunda no alcanzó los 87 votos necesarios. Finalmente, Castillo fue vacado a raíz del golpe de Estado que perpetró el día que se iba a debatir una tercera iniciativa en su contra.

Mira aquí las declaraciones de AMLO:

Caso AMLO Cronología 7/12/2022 AMLO acusó a las “élites económicas y políticas” de Perú de forzar al ahora exmandatario peruano Pedro Castillo a “tomar decisiones” que derivaron en su destitución. Posteriormente, confirmó que el golpista ex presidente le pidió asilo político.

9/12/2022 El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al embajador de México, Pablo Monroy, al considerar que las expresiones del presidente de su país, Andrés Manuel López Obrador, y el canciller Marcelo Ebrard “constituyen una injerencia en los asuntos internos del Perú”.

16/12/2022 López Obrador condenó que el Gobierno de Boluarte declarara el estado de emergencia y lo calificó como “un estado de sitio”

20/12/2022 AMLO pidió elecciones generales en el Perú “para restablecer el orden democrático”. Asimismo, afirmó que si el Congreso y la presidenta Dina Boluarte siguen en el poder habrá “mucho sufrimiento en el pueblo y mucha inestabilidad”.

20/12/2022 La canciller Ana Cecilia Gervasi anunció que el Gobierno declaró persona non grata al embajador de México Pablo Monroy por las expresiones de las altas autoridades de su país sobre la situación del Perú.

21/12/2022 Familia de Castillo llega a México tras recibir asilo político.









¿Qué medidas debería adoptar la Cancillería peruana ante el anuncio de AMLO?





En diálogo con El Comercio, el ex ministro de Relaciones Exteriores Francisco Tudela, el ex vicecanciller Eduardo Ponce Vivanco y el internacionalista de la PUCP Gattas Abugattas señalaron que el Perú podría asumir la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico sin un acto de transferencia formal. Además, calificaron de “arbitraria” la decisión del gobernante mexicano.

Tudela afirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores debería enviar una “enérgica nota de protesta” al Gobierno Mexicano por esta “acción arbitraria”. Asimismo, “convocar a una reunión con los países miembros de la Alianza del Pacífico [Chile, México y Colombia]” para abordar el tema.

El excanciller añadió que, eventualmente, tras un diálogo con los cancilleres de las naciones que integran el foro, el Perú podría “contemplar” asumir las funciones de la presidencia pro tempore sin un acto de transferencia formal.

“El tratado de constitución de la Alianza del Pacífico establece un mecanismo de rotación de la presidencia pro tempore [del foro]. Ningún Estado, por una consideración subjetiva (que es una opinión, que - además - no es correcta y es contraria al orden constitucional del Perú), puede, como un niño que tiene una pataleta, violar este tratado de constitución”, expresó.

“El tratado de constitución de la Alianza del Pacífico establece un mecanismo de rotación de la presidencia pro tempore [del foro]. Ningún Estado, por una consideración subjetiva puede, como un niño que tiene una pataleta, violar este tratado de constitución”. Francisco Tudela, excanciller

Para Tudela, el Perú “es objeto de una agresión” de López Obrador (México) y Gustavo Petro (Colombia), ambos mandatarios de países que integran la Alianza del Pacífico. “Aún así se debe convocar a la reunión y plantear las cosas frontalmente [...] López Obrador está violando el tratado de la Alianza del Pacífico; sin embargo, el tratado no comprende sanciones”, agregó.

El exministro advirtió que esta situación podría repetirse en otros foros como la Comunidad Andina de Naciones, de la que Perú también es parte. “Estamos bajo un ataque político internacional y el Perú tiene que proceder con notas de protesta como en el caso de México y, al mismo tiempo, las relaciones diplomáticas con los países que nos están agrediendo deben degradarse, es decir, tiene que retirarse a los embajadores y rebajar las relaciones a encargados de negocios”, dijo también.

Finalmente el excanciller consideró que las relaciones con países como México “no deberían romperse” porque “significaría dañar seriamente el futuro”.

A su turno, el exvicenciller Eduardo Ponce Vivanco explicó que el artículo 7 del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico establece que la presidencia pro tempore se asume “sucesivamente por cada uno de los países integrantes, en orden alfabético, por periodos anuales iniciados en enero”.

Por lo tanto, a su criterio, le corresponde al Perú asumir, sin ceremonia alguna, este encargo. Según indicó el exfuncionario, para ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores solo tendría que dirigir una nota diplomática a las otras naciones que participan del foro.

“No necesitamos que nadie nos traspase la presidencia pro tempore [...] No hay norma que establezca que tiene que ser traspasada [...] López Obrador cree que puede secuestrar la presidencia arbitrariamente, eso es una barbaridad”, aseguró.

“No necesitamos que nadie nos traspase la presidencia pro tempore [...] No hay norma que establezca que tiene que ser traspasada". Eduardo Ponce Vivanco, exvicecanciller

El exviceministro indicó que entre las funciones de la presidencia pro tempore está “organizar y ser la sede de la reunión”, “coordinar las reuniones del consejo”, “mantener el registro de actas”, “representar a la Alianza del Pacífico en los actos y asuntos de interés común”, etc.

Ponce Vivanco también dijo que el Grupo de Río, al que se refirió AMLO en su conferencia de prensa, “no tiene nada que ver con la Alianza del Pacífico”.

Por su parte, el profesor de Derecho Internacional de PUCP Gattas Abugattas opinó que “la Cancillería debería exigir que se le entregue la presidencia pro témpore y luego, se le entregue o no, seguir haciendo el trabajo que le corresponde. En esa línea está el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

“Protocolarmente no es necesario hacer una ceremonia de entrega [de la presidencia pro tempore]”, acotó.

Para Abugattas, el hecho de que México no entregue la presidencia pro tempore “le quita un poco de legitimidad a la actuación que quiere hacer el Perú al ejercicio de las funciones del Estado que posee dicho cargo”.

“Jurídicamente, López Obrador no puede quedarse con la presidencia pro tempore porque estaría violando los acuerdos que regulan el funcionamiento de la Alianza del Pacífico [...] Esta situación es más una pataleta de López Obrador, quien junto con Gustavo Petro pretenden minar los mecanismos de integración que no se ajustan a sus ideologías”, dijo.

A juicio de Abugattas, “no valdría la pena” que el Perú envíe una nota de protesta a México. “El Perú debe actuar como si ya tuviera la presidencia pro tempore y convocar a los espacios de negociación, etc. El que quiera ir irá”, señaló.

El profesor de la PUCP subrayó que la Alianza del Pacífico es un foro pensado como un mecanismo de integración y cooperación económica.

"Están queriendo que la Alianza del Pacífico deje prácticamente de funcionar. Entonces, toda oportunidad que tienen para afectar su funcionamiento la están aprovechando”. Gattas Abugattas, internacionalista

“Básicamente lo que busca es potenciar el desarrollo económico de los cuatro países miembros [...] Esto está enfocado desde un punto de vista de libre mercado y comercio internacional. Como esto no les gusta a Petro ni a AMLO, los dos están queriendo que la Alianza del Pacífico deje prácticamente de funcionar. Entonces, toda oportunidad que tienen para afectar su funcionamiento la están aprovechando”, remarcó.

El especialista señala que en el fondo lo que se pretende con estas acciones es proponer otros mecanismos de integración afines a su ideología como la cumbre de la CELAC.

Además… ¿Qué es la Alianza del Pacífico? La Alianza del Pacífico surgió en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno un 28 de abril del 2011, hace ya más de 10 años, tras la suscripción de una declaración entre los presidentes de México, Colombia, Chile y Perú a fin de formar un bloque de integración económica y comercial entre los cuatro países.

Este acuerdo lo suscribieron los entonces presidentes Alan García (Perú), Felipe Calderón (México), Juan Manuel Santos (Colombia) y Sebastián Piñera (Chile), quienes destacaron que esta alianza iba a constituir un gran desafío para derrotar la pobreza.

La idea del Acuerdo del Pacífico fue conformar un grupo, por ejemplo, para conquistar estratégicamente el cada vez más creciente mercado asiático. No obstante, también se buscó armonizar vínculos comerciales entre los países miembros y simplificar el tránsito migratorio (exoneración de visas, por ejemplo); de bienes, servicios y capitales.

Revisa aquí el tratado de constitución de la Alianza del Pacífico: