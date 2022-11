La Coalición Ciudadana, colectivo que agrupa a más de 200 organizaciones de la sociedad, ha presentado un paquete de propuestas para resolver la actual crisis política en el país. Este consiste en una iniciativa de adelanto de elecciones generales acompañada de siete reformas electorales y constitucionales.

Álvaro Henzler, vocero de Coalición Ciudadana, dijo a El Comercio que esperan reunir 75 mil firmas para presentar al Congreso este grupo de iniciativas. Buscan que las soluciones a la crisis no solo sean aterrizadas, sino viables. Por ello, no solo plantean la organización de nuevas elecciones, sino que estas vayan acompañadas de cambios en la estructura política.

Las siete reformas electorales proponen, por ejemplo, que pasen a la segunda vuelta máximo los cuatro candidatos con mayor votación hasta sumar el 55% de votos; que los integrantes del Congreso sean elegidos en segunda vuelta; la renovación por mitades en el Legislativo; entre otros.

—¿Cuál es el objetivo de la coalición conformada?

La coalición parte de un diagnóstico, y este parte de reconocer que tanto el gobierno como el Congreso son nefastos . El gobierno por estar plagado de denuncias de corrupción y por su ineficiencia; y el Congreso por estar plagado de contrarreformas y su inacción para legislar y fiscalizar adecuadamente. Ambos poderes están entramados entre sí y dándole la espalda a las necesidades más básicas como educación, empleo, salud de la población. Frente a ese entrampamiento que reflejan los extremos de la política es que la Coalición Ciudadana nace como un ejercicio no de partidos políticos, sino instituciones de la sociedad civil, empresariales, activistas, sindicatos para buscan darle una salida concreta y viable a la crisis, a partir de un grupo de reformas mínimas e indispensables, junto a un adelanto de elecciones.

—¿Qué diferencia a la Coalición Ciudadana de otras iniciativas que pretenden lo mismo?

En el Parlamento hay iniciativas de algunas reformas, hay proyectos para el adelanto de elecciones, está la iniciativa de “La propuesta”, que estuvo recolectando firmas y ahora es parte de Coalición Ciudadana. Somos un colectivo de más de 200 organizaciones, muy diferentes y con el mismo objetivo. Estamos alineados y tenemos el propósito final, el de La Propuesta tiene menos reformas, igual están en la línea de buscar un cambio. Creo que la diferencia sustancial en relación con lo que se ha venido discutiendo en el Congreso es que lo [que proponen] algunos congresistas es solo adelanto de elecciones. Nosotros consideramos que hay un temor real y es que se van todos, pero regresan iguales o peores. Por eso es indispensable que el adelanto de elecciones generales venga acompañado de un mínimo indispensable de reformas. Esas son las siete que hemos conversado, no salieron de la nada. Que se vayan todos, pero para que ingresen mejores [se necesita] un cambio mínimo indispensable de reglas para mejorar el sistema político .

—Hay iniciativas en el Congreso, una de ellas prohibiría a sentenciados por homicidio no postulen, ¿concuerdan con esta propuesta, van en esa línea?

Uno de los problemas de la política de los últimos años es que se comienzan a hacer leyes con nombres propios o por la coyuntura de cortísimo plazo. Nosotros hemos hecho un ejercicio de retomar las mejores propuestas, respondiendo a los problemas estructurales. Una de nuestras reformas es que, para sentenciados y condenados por delitos muy graves como criminalidad organizada, terrorismo, corrupción, narcotráfico, haya muerte civil, que no puedan formar partidos políticos. […] nosotros no lo hemos pensado con nombre propio, sino como un elemento estructural para que ningún delincuente de delitos muy graves pueda hacer vida política, dado que los partidos políticos no han puesto suficientes filtros para que esas personas hagan vida pública.

—¿A qué se estaría encauzando el país de no implementar estas reformas que plantean, junto al adelanto de elecciones?

Hay un sinsabor en una gran parte de la ciudadanía. La solución no es simple ni es rápida. […] Nosotros sí consideramos que el Perú está en un abismo muy profundo, con una democracia tremendamente dañada. No solo por el gobierno y Congreso actual, esto viene de atrás, donde los ciudadanos y políticos no nos hemos hecho cargo de restaurar nuestra democracia, con lo cual el riesgo es altísimo. Está en juego nuestro desarrollo. […] Este grupo de reformas u otras, si no las activamos pronto, salga quien salga, el país está destinado a seguir degradándose.

—Tienen dos propuestas: el adelanto de elecciones y la reforma electoral. ¿Cómo las están priorizando?

La Constitución permite a los ciudadanos participar en asuntos públicos, una manera de hacerlo es tener la iniciativa legislativa de proponerle al Congreso un grupo de reformas constitucionales. Estas reformas, más el adelanto de elecciones, son un paquete integral que estamos afinando , con ese proyecto [de ley] vamos a pedirle a la ONPE que nos dé un kit. Con eso vamos a movilizar a la ciudadanía para conseguir al menos 75 mil firmas . Este proyecto sospecho que en el verano del 2023 llegará al Congreso. […] Hay un trabajo de profesionales y gente dedicada al desarrollo del país, que se discuta y ojalá se apruebe.

Las siete propuestas de reforma electoral que propone Coalición Ciudadana, además del adelanto de elecciones generales. (Captura: Coalición Ciudadana)

—¿Cuándo comprarán el kit?

Con la información [ciudadana] vamos a afinar el proyecto de iniciativa legislativa y en las próximas semanas iremos a la ONPE a pedir el kit. Ellos tienen 10 días para respondernos y entregarnos los planillones.

—¿El objetivo es llevar el paquete de adelanto de elecciones más reformas electorales a referéndum?

Confiamos en la buena voluntad de congresistas, que sepan que quienes votamos por ellos están exigiendo rendición de cuentas y que puedan aprobarlo con 66 votos. Esperamos que sean decididos, para luego de esto pasar a referéndum.

—Tanto La Propuesta como otras apelaron a la recolección de firmas, pero no llegaron a su objetivo. ¿Qué les hace pensar que sí lo lograrán?

Hemos también aprendido de las lecciones. Creo que la coalición tiene una naturaleza diferente porque no es un grupo de personas, sino son 200 organizaciones y hemos armado un equipo profesional en el recojo de firmas, pero igual estamos levantando fondos. Aprendiendo de lo que pasó, con la convicción de que muchos peruanos quieren un cambio, una opción concreta, plural.

—¿Cuánto tiempo puede tomar este cambio que ustedes proponen, qué plazos manejan?

Nosotros consideramos que hay una alta probabilidad, lamentablemente, de que dado los intereses del Congreso y gobierno nos quedemos así. Ojalá no suceda. Frente a eso, nuestra iniciativa claramente es una maratón, que es de largo aliento y hay plazos que ver incluso legalmente . Si recolectamos las firmas en un par de meses eso quiere decir que en verano ya podría entrar al Congreso, cuando regresen a la legislatura. El Congreso tiene por ley hasta 120 días para poder discutir y ojalá aprobar esta iniciativa. Si sale bien, se convocaría a un referéndum. El primer semestre del próximo año es clave para poder lograr esto.

—¿Han conversado con fuerzas políticas? De todas formas necesitarán aliados para que el proyecto salte vallas, necesitan un trabajo político.

Cuando inició la coalición, en mayo o junio de este año, tuvimos algunas conversaciones con algunos congresistas de diferentes bancadas. Un poco para medir qué pensaban en ese momento. […] Ahora que haremos el recojo de firmas con el objetivo de que llegue al Congreso hemos armado la comisión de incidencia política con el objetivo de conversar. Tenemos la esperanza de que haya congresistas para impulsar las reformas por la presión y la mayoría ciudadana.

—Por ejemplo, congresistas de qué bancadas.

Bancadas de derecha, izquierda. Hicimos un mapeo para saber cuál era el sentir. […] Hemos tenido conversaciones con algunos congresistas de Avanza País, Fuerza Popular, del Partido Morado, Podemos Perú, esto al inicio de la coalición para medir lo que ellos estaban pensando o proponiendo.

—Del diagnóstico, ¿tienen el resultado de cuál es la intención de los congresistas de ceder y apoyar el adelanto de elecciones?

Había un grupo de justificaciones de por qué no apoyarlo, pero había otro grupo de congresistas de diferentes bancadas que sostenían que sí estaban abiertos al adelanto de elecciones, pero con reformas previas. La coalición ha preparado eso, no solo adelanto, sino reformas previas. Es lo que queremos: que se vayan todos, pero que ingresen mejores con reglas más limpias y estables .