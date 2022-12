Gonza Castillo- según el organigrama que maneja el Ministerio Público de la red de corrupción de ascensos en la PNP- estaba en un segundo nivel de mando, solo por debajo del expresidente Castillo. Y realizaba coordinaciones directas con el ex comandante general de la Policía Javier Gallardo.

Al también presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos lo compromete información encontrada en dos celulares, uno del colaborador eficaz CE-005-2022-EFICCOP y el otro, del general PNP Max Henry García Esquivel.

García Esquivel ascendió a general el año pasado y fue designado como jefe de la II Macrorregión Policial de Lambayeque. En agosto de este año fue denunciado y detenido por cobrar cupos a dueños de discotecas en Chiclayo para no realizar operativos cerca de sus locales. El Poder Judicial dictó 15 meses de detención preventiva contra él.

En los dos teléfonos se encontraron comunicaciones que relacionan al congresista Gonza en la concertación de los ascensos en la Policía. Y, además, en el copamiento de la institución.

En comunicación con El Comercio, el perulibrista calificó de “falsas” las imputaciones del Ministerio Público. “En mi función congresal, no hay relación alguna con los ascensos. Al parecer esto se desprende de dichos de un colaborador eficaz que nunca va poder ser corroborado”, expresó.

“No me brindó ningún apoyo”

Gonza Castillo fue elegido congresista por Cajamarca, por primera vez, en las elecciones generales de 2021. El abogado de la Universidad Señor de Sipán obtuvo 10,394 votos preferenciales. En enero de este año, es decir, cinco meses después del inicio del gobierno de Castillo Terrones, se afilió a Perú Libre, partido del cual es hasta la actualidad militante.

En febrero último, una mujer, identificada como Rosa, denunció que fue víctima de violación sexual en un local partidario de Perú Libre, ubicado en Lince, en mayo de 2021. Esta joven, natural de San Ignacio, Jaén (Cajamarca). Ella señaló como responsable a Germán Cruz Araza, quien habría sido financista de la campaña de Castillo Terrones.

Rosa, en una entrevista a “Panorama”, contó que, inicialmente, fue el brazo derecho de Gonza Castillo en su campaña congresal. Y luego, a solicitud de Jaime Vásquez Castillo, sobrino del expresidente, se trasladó a Lima para trabajar en los locales partidarios de Perú Libre de la Av. Paseo Colón, y otro en Lince, donde se planificaban las operaciones de avanzada.

No obstante, cuando ella le pidió al parlamentario que le brinde su ayuda ante la violación que había sufrida, este se le negó.

“Al congresista Gonza yo le comenté mi caso, que es muy delicado, y él me trató de forma déspota, me gritó y no me brindó ningún apoyo ni siquiera para ir a denunciar. Sus palabras fueron: ‘sabes, anda a la Policía, yo no tengo nada que ver con esto’. Así de cortante. El Congreso debería evaluar bien si es que esta persona cuenta con la moralidad para ser congresista”, remarcó.

Un rosario de contrataciones

Desde que juró como congresista, hace un año y medio, Gonza Castillo se ha visto envuelto en una serie de polémicas. Una de ellas fue la contratación de su hermana Martha Gonza Castillo en el área de Recursos Humanos de la PNP, durante la administración de Gallardo. Esto a pesar de que no cumplía con el requisito de contar con año de experiencia en el sector público.

El programa “Panorama” también informó que el parlamentario oficialista participó en una reunión que tuvo el expresidente Castillo y Gallardo con Patricia Sovero Niño, ex suboficial de la PNP, en Palacio de Gobierno.

Sovero Niño es investigada por el Ministerio Público por las compras irregulares realizadas por la PNP en el 2020.

La Comisión de Ética Parlamentaria le abrió un proceso disciplinario a Gonza por la contratación de su hermana, pero este fue declarado “improcedente”.

“Quedó improcedente, porque el contrato era CAS, y tiene su propia evaluación, no se pudo demostrar que hubiera una situación delicada. Además, esta persona no fue contratada a partir de acciones del congresista”, manifestó a El Comercio la presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Karol Paredes (Acción Popular).

En julio último, el mismo programa develó que Gonza contrató en su despacho a tres amigos de Jaime, Vilma y Nelsi Vásquez Castillo, hermanos del prófugo Fray Vásquez Castillo y sobrinos del expresidente Castillo. Se trata de los hermanos Danila y Odar Ramos García y de Wilder Monteza Banda.

Danila Ramos García- bachiller en Educación de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo- es asesor en el despacho del perulibrista y percibe un sueldo de S/9.663. Su hermano es un suboficial de la Policía Nacional, quien es escolta del parlamentario.

“Sí, son hermanos, trabajan en mi despacho, uno de los chicos es efectivo de la Policía, es mi escolta. Yo lo pedí el mismo 28 de julio [de 2021], o días antes al comando de la Policía, a nosotros nos dan la prerrogativa de elegir a las personas que nos resguardan”, manifestó Gonza Castillo en ese momento.

Monteza Banda, quien no registra grado académico alguno, es técnico en la oficina del congresista del partido del lápiz. Esta persona gana un salario de S/6.498.

“Él es uno de los técnicos, hace de conductor [también], la seguridad que nos da el Congreso tiene prohibido manejar, nos ayuda, además, con las redes sociales”, refirió Gonza.

El congresista negó que haya contratado a los hermanos Ramos García y a Monteza por influencia de los Vásquez Castillo. Incluso, reconoció que todos estos son sus amigos y que los conoció en la campaña de 2021.

“Yo pongo las manos al fuego por todas las personas hasta que no se demuestra lo contrario, y sobre todo por los amigos y la familia, por todos pongo las manos al fuego hasta que alguien me traiga pruebas y me demuestre lo contrario. También pongo las manos al fuego por el presidente [Castillo]”, subrayó en julio último.

Un mes antes de que el expresidente Castillo diera el golpe de Estado, que terminó en su vacancia, el programa “Panorama” informó que Teobaldo y Martha Gonza Castillo, hermanos del congresista contrataron con el Estado, a pesar de que les estaba prohibido por ley.

El primero recibió S/18 mil por dos asesorías legales que brindó al Servicio de Parques de Lima (Serpar) y otros S/5 mil por un orden de servicio a EsSalud.

Por su parte, Martha Gonza cobró S/3 mil por trabajar en el proyecto especial Jaén, en Cajamarca.

“Las responsabilidades son personalísimas, yo no ando cuidando a mis hermanos sobre lo que hace en su vida privada, amorosa y laboran, que se sancione a los funcionarios responsables”, respondió al ser consultado al respecto.

Incluso, respecto a su hermana, señaló que ella no figura en la planilla del proyecto especial Jaén. “Usted se acuerda de los muertos vivientes, mire lo que han hecho conmigo metiendo al sistema a mi hermana”, expresó, para luego dar a entender que le había sembrado esa contratación porque es un congresista que defiende “la gobernabilidad”.

Recientemente, Gonza realizó una defensa política y muy particular del expresidente Castillo, al calificar de “juicio exprés” la orden de prisión preventiva por 18 de meses que el Poder Judicial ordenó en su contra. Incluso, dijo que el docente podía ser investigado en libertad por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, tras haber dado un golpe de Estado el 7 de diciembre.