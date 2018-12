Los aportes fantasmas a la campaña de Peruanos por el Kambio del 2016

Cinco ciudadanos que aparecen como aportantes del partido Peruanos por el Kambio (PpK) en la campaña presidencial del 2016 negaron a El Comercio que hayan entregado alguna colaboración económica a dicha organización política. Las contribuciones en cuestión suman un total de S/161.647.

El primer caso es el del economista Juan Estela y Nalvarte quien, según la documentación que presentó el partido oficialista ante la ONPE, hizo una donación de S/20.000 el 23 de marzo del 2016.

“Inicialmente participé en la campaña de PpK. Me invitaron a un equipo técnico para hacer algunas propuestas. Fue un grupo de simpatizantes de Peruanos por el Kambio, pero después me retiré, no estuve ni un mes. Le confieso que no he aportado [dinero], probablemente han utilizado mi DNI, pero no he aportado”, aseguró Estela y Nalvarte a este Diario.

Lo mismo ocurrió con el empleado bancario Lizandro Ramón Artica. Según documentación del partido oficialista, Ramón habría aportado S/15.000 a la campaña de PpK, el 22 de marzo del 2016. “Ya quisiera tener ese dinero. Jamás aporté. Me siento una vez más decepcionado de nuestros partidos políticos”, refirió Ramón en diálogo con El Comercio.

Un tercer caso es el del ingeniero Giancarlo Santiago Enrico Castro, quien figura con tres contribuciones por un total de US$24.900, equivalentes a S/81.647. Según documentación de la ONPE, sus aportaciones se habrían realizado el 26 de abril del 2016. Sin embargo, Enrico afirma que esto no es verdad.

“No he aportado nada. No tengo conocimiento. Recién me estoy enterando. Me sorprende y me preocupa”, indicó.

“No aporté”. Así de rotunda fue la respuesta que dio a este Diario Alberto Romeo Napurí Gonzales, un huaracino que aparece en el registro de aportantes de PpK con una donación de S/25.000.

José Luis Pastor Frisancho es un empresario que figura en la relación de PpK con un aporte de S/20.000 que supuestamente habría entregado el 7 de abril del 2016. En la página web de la ONPE, Pastor aparece sin su apellido materno, pero sí con su número de DNI. A través de un correo electrónico, respondió a este Diario que no hizo ningún aporte. “Nunca, ni a ellos ni a nadie”, enfatizó.

En la relación de aportes de campaña de Peruanos por el Kambio presentada ante la ONPE (período del 16 de abril al 15 de mayo del 2016) se registra además una contribución de S/24.690 a nombre de Armando Villanueva. Si bien no consigna el apellido materno, al costado de su nombre aparece un número de DNI que no pertenece a Villanueva, sino a otro ciudadano.

Por aportes a la campaña del 2016, PpK registró ante la ONPE un total de S/10’516.931. El financiamiento declarado es investigado por el fiscal José Domingo Pérez.

—Respuesta oficialista—

Consultado sobre estos testimonios, Gilbert Violeta, ex jefe de la campaña nacional del partido Peruanos por el Kambio, señaló que habrá que realizar las verificaciones correspondientes. “Yo no he manejado ni un centavo. Ni para recaudar ni para gastar. Los jefes de campaña manejan la coordinación política. El manejo económico y la recaudación de aportes de campaña estaban a cargo de otro equipo dirigido por el candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski”, sostuvo.

Precisó que fue jefe de campaña solo hasta enero del 2016. “Luego, me relevó el actual presidente Vizcarra, quien la dirigió con los resultados positivos que se conocen”, indicó.

Por su parte, el presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo a El Comercio que él nunca vio nada sobre el tema económico. “Todos los que estuvieron en esa época lo pueden corroborar. El tesorero era el señor [José] Labán y el administrador, el ex ministro de trabajo Alfonso Grados”, indicó el mandatario a través de la oficina de prensa de Palacio de Gobierno. Añadió que él no estaba al tanto de las cuentas del partido y que solo veía “estrategia de campaña política, nunca temas de dinero”.

Alfonso Grados negó haber ocupado el cargo de administrador de la campaña. Afirmó que colaboró como una persona de confianza del candidato y que no tuvo ningún rol oficial.

Sobre la aparición de personas que niegan haber realizado aportes, Grados señaló: “Me preocupa lo que usted me dice. Creo que es importante investigar. En la fiscalía ya existe un proceso que revisa la campaña de PpK y he sido citado como testigo. Voy a colaborar con toda la información que disponga”.

El Comercio se comunicó con José Labán, el ex tesorero del partido, quien se limitó a decir: “La recaudación de fondos estuvo a cargo de un equipo determinado en el que yo no intervine, entiendo que el ex presidente Kuczynski podría dar los detalles de [quienes conformaron] ese equipo”.

César Nakazaki, abogado del ex jefe del Estado Pedro Pablo Kuczynski, adelantó que recopilan información sobre la campaña. “Hemos designado a un perito contador y con él estamos trabajando la reconstrucción del financiamiento y contabilidad”, sostuvo. Sobre los aportes negados por los ciudadanos entrevistados para este informe, dijo: “Habrá que revisar cada caso”.