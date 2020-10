El portavoz de Alianza para el Progreso (APP), Fernando Meléndez, dijo que su bancada ha decidido no promover una segunda moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra.

“Nosotros ya tomamos la decisión de no promover esta vacancia, nosotros no vamos a firmar esta moción. Y es una decisión colegiada, un acuerdo en el seno interno de la bancada”, manifestó en breve comunicación con El Comercio.

Meléndez indicó que, si Unión por el Perú (UPP) logra presentar el pedido de destitución, su agrupación lo analizará. “Todavía no hemos evaluado cuál será nuestra posición [en ese escenario]”.

La bancada de UPP, que tiene como aliado a encarcelado mayor EP (r) Antauro Humala, está recolectando firmas para presentar una nueva moción de vacancia contra Vizcarra, quien ha sido acusado por cuatro aspirantes a colaboradores eficaces de recibir sobornos por S/2′300.000 por dos obras en Moquegua, cuando fue gobernador regional.

El portavoz de la Podemos Perú, Aron Espinoza, confirmó más temprano que su agrupación respaldará la solicitud de UPP, con lo que sumarían 23 de las 26 firmas que se requieren para su presentación.

“Ante las evidencias y ante las declaraciones hechas por los candidatos a colaboradores eficaces, la bancada de Podemos Perú ha decidido apoyar y firmar la moción de vacancia contra el presidente Vizcarra. [Nuestras razones] son por la incapacidad moral, la mentira”, remarcó en declaraciones a la prensa en la sede del Parlamento.

Fuentes de Somos Perú indicaron que la referida bancada no respaldará ninguna moción de vacancia presidencial, aunque remarcaron que están de acuerdo con que el Ministerio Público investigue las denuncias contra Vizcarra Cornejo relacionadas a su administración en Moquegua.

El portavoz de la bancada del Partido Morado, Francisco Sagasti, reiteró ayer, en comunicación con El Comercio, que no respaldarán una moción de vacancia presidencial. “Nuestra posición es la misma de siempre: que se investigue a fondo, que la justicia siga su curso normal. Estas declaraciones son una primera etapa y el proceso debe continuar”.

El parlamentario Diethell Columbus, vocero de Fuerza Popular, dijo, en comunicación con El Comercio, que su agrupación aún no se ha reunido para evaluar si respalda o no a UPP.

Acción Popular aún no define una posición

El portavoz alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, indicó que su bancada tendrá una cita esta noche, en la que definirán una postura.

“[Vega] habló conmigo, son cuatro los [aspirantes a] colaboradores que mencionan que le han dado dinero a Vizcarra, eso es gravísimo. En su momento, lo vamos a evaluar, cuando llegue la moción. Por lo menos, yo no voy a firmar ninguna moción de vacancia”, agregó.

En diálogo con este Diario, Burga rechazó que el Congreso sea el que esté creando “inestabilidad” al país, en respuesta al primer ministro, Walter Martos.

“El que está creando la inestabilidad es el señor Vizcarra y sus sobornos, él y sus audios de la vergüenza […] Yo creo que el presidente debe evaluar seriamente dar un paso al costado, reitero que, por menos, Pedro Pablo Kuczynski renunció. Si él dice que quiere tanto al país, que no quiere inestabilidad, entonces que piense seriamente en renunciar, lo único que hace es aferrarse con uñas y dientes”, remarcó.

Burga adelantó que en la reunión de su bancada propondrá que su agrupación haga suyo este planteamiento.

Fuentes cercanas a la bancada de Frente Amplio indicaron que están alistando una moción de vacancia contra el jefe de Estado, aunque su presentación será objeto de una larga deliberación. Añadieron que no se sumarán al documento que alista UPP, porque consideran que esta agrupación está “desprestigiada” y que los argumentos que usaron en el anterior pedido de destitución contra el mandatario fueron “débiles”.

Las mismas fuentes señalaron que se encuentran conversando con el Frepap y con parlamentarios no agrupados para que se adhieran a su postura.

Este Diario intentó comunicarse con los representantes de Frepap, pero no respondieron a nuestras llamadas.

Martos pide respetar gobernabilidad

El jefe del Gabinete Ministerial, Walter Martos, exhortó al Parlamento a respetar la gobernabilidad y a evitar generar incertidumbre, cuando restan menos de seis meses para que se realicen las elecciones generales. Agregó, en tono crítico, que un sector del Congreso “cada semana” realiza intentos para vacar al presidente Martín Vizcarra.

“Nosotros [los ministros] le creemos al presidente, dejemos que la fiscalía haga su trabajo, lo que nosotros no permitimos es que haya incertidumbre y [pedimos] que se respete la gobernabilidad y que esto [las denuncias] no se tome cada semana para que haya congresistas que están haciendo intentos de vacancia o que están pidiendo su renuncia, porque no favorece a la gobernabilidad”, dijo Martos a Canal N.

