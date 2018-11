Lo que parecía que sería una audiencia más en la que el fiscal José Domingo Pérez iba a fundamentar el pedido de prisión preventiva contra uno de los once investigados por el caso de los aportes en la campaña de Fuerza 2011 se convirtió en una sesión clave para el proceso, por la revelación efectuada.

El abogado de Jorge Yoshiyama y el fiscal Pérez soltaron la contundente información: el sobrino de Jaime Yoshiyama confesó ayer lunes ante la fiscalía que, por encargo de su tío, buscó aportantes falsos con apariencia de solvencia económica para poder simular contribuciones a favor de la campaña de Keiko Fujimori en el 2011.

Es más, ante la sorpresa de todos, según la declaración que leyó el fiscal Pérez, Jorge Yoshiyama precisó que entre mayo y julio del 2011 su tío, entonces secretario general del partido, le entregó aproximadamente US$800 mil para que sean depositados en forma fraccionada en una cuenta de Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular.

"Mi tío me indicó que lo hacía para justificar los gastos de campaña de Fuerza 2011 [...] me decía que los empresarios [aportantes] entregaban el dinero [al partido] pero querían permanecer en el anonimato, y él estaba tratando de hacerlo aparecer como aporte", fue su declaración hecha a la fiscalía, leída por Pérez.

El fiscal aprovechó el momento y la contundencia de la información para responder a la congresista Rosa Bartra que anunció que lo iba a denunciar a él y al juez Richard Concepción por presuntamente mentir. "El testimonio de Jorge Yoshiyama demuestra que no miento", advirtió el representante del Ministerio Público.

Tras la declaración de Jorge Yoshiyama, el abogado de Jaime Yoshiyama admitió su validez. Dijo que tenía la autorización de su cliente para corroborar lo dicho por el sobrino, pero, eso sí, recalcó que el dinero entregado no tenía origen ilícito y menos aún provenía de Odebrecht. No solo eso, también hizo hincapié en que Keiko Fujimori no estaba enterada del asunto.

Humberto Abanto, abogado de Yoshiyama Tanaka, agregó que su defendido, que se encuentra en Estados Unidos, ha solicitado que la fiscalía le tome pronto una declaración en Miami para aclarar la procedencia del dinero.

El fiscal Pérez, quien el sábado había pedido la prisión preventiva contra Jorge Yoshiyama, le planteó al juez tener en cuenta la voluntad de colaboración del investigado a la hora de pronunciarse sobre su caso. "La medida más adecuada es una comparecencia con restricciones", sugirió.

Una de esas restricciones, según propuso Pérez, sería la prohibición de que Jorge Yoshiyama tenga comunicación con los testigos e imputados. Por eso llamó la atención que en un momento de la audiencia, el también investigado Luis Mejía, ex tesorero de Fuerza Popular, se sentara al lado del ahora colaborador y le hablara la oído.

El juez tuvo que llamar la atención a Mejía quien se disculpó y dijo que solo estaba haciendo una consulta procesal. El magistrado le recordó que para esas consultas tenía a su abogado.

Finalizado el paréntesis de la confesión de Jorge Yoshiyama, el fiscal Pérez pasó a sustentar el pedido de la prisión preventiva para Mejía Lecca. Dijo que era un operador directo de Keiko Fujimori y sus asesores Ana Herz y Pier Figari, quienes le encargaban la solución de problemas.

El fiscal expresó que Mejía, quien también fue personero legal alterno del partido fujimorista, viajó a San martín en noviembre del 2017 para,según la declaración de varios testigos, entregarles los recibos de los supuestos aportes hechos en el 2011 e instruirles cómo debían declarar ante la fiscalía.

Para el fiscal, esa acción realizada por Mejía era una evidencia clara de obstruccionismo a la justicia y una muestra de que estando el libertad podría obstaculizar el proceso de investigación. Eso, sumado a que el abogado integraría una organización criminal, según la tesis fiscal, y dada la gravedad de la pena que se le podría imponer, era suficiente para el fiscal Pérez para que se ordenase su prisión preventiva.

El abogado Yuri Flores, defensor legal de Mejía, aseguró que no existen pruebas de que su cliente haya cometido actos de obstaculización y menos aún de que haya participado en lavado de activos. Por ello pidió que el requerimiento del Ministerio Público sea rechazado.

El propio Mejía Lecca intervino en la audiencia. "Yo no obstruyo nada", le dijo al juez. Indicó que no realizó nada irregular en su viaje a San Martín y que se limitó a llevarles a los testigos los recibos de sus aportes. Aseguró que no sabía que eran aportantes falsos.

Mejía dijo, además, que viajó a San Martín por encargo de Jorge Yoshiyama y el congresista Rolando Reátegui. "Me han metido en un problema, por ellos estoy estoy acá", expresó tras señalar que piensa tomar acciones legales contra ellos.

El abogado también reveló que el 19 de octubre presentó su renuncia irrevocable a Fuerza Popular y a los cargos que tenía. En el 2014 asumió la personería legal alterna del partido y en el 2015 la tesorería.

La audiencia duró poco menos de seis horas y se suspendió hasta este miércoles a las 10 am. Hasta el momento se ha fundamentado el pedido de prisión preventiva de diez de los procesados. Solo falta la sustentación de ese requerimiento para Carmela Paucará, la ex secretaria de Keiko Fujimori.

En teoría, solo se vería el caso de Paucará, pero como lo ha sugerido el propio juez Concepción, en la diligencia del miércoles también podría emitir su resolución sobre cualquiera de los procesados. Hasta ahora solo se ha pronunciado sobre Keiko Fujimori y Vicente Silva Checa, quienes ya cumplen 36 meses de prisión preventiva. ¿Quién será el siguiente?.