¿Cómo han cambiado los proyectos de reforma política en el Congreso?

Este viernes se cumplirá un mes desde que el Congreso aprobó la cuestión de confianza presentada por el jefe del gabinete ministerial Salvador del Solar en relación a seis proyectos de reforma política. En ese plazo, el primer ministro, el titular de Justicia Vicente Zeballos y los miembros de la comisión de reforma política Fernando Tuesta y Martín Tanaka asistieron a la Comisión de Constitución a sustentar las propuestas planteadas por el Ejecutivo.

Como preámbulo al debate sobre la cuestión de confianza y a las reformas, esta comisión aprobó una modificación al artículo 112 de la Constitución Política del Perú. “No podrá postular a la Presidencia de la República el ciudadano que, bajo cualquier título, conforme al artículo 115 de la Constitución hubiere ejercido la Presidencia”, dice la modificación aprobada. Esta variación tiene nombre propio: con ella, el presidente Martín Vizcarra no podría tentar la reelección para el siguiente periodo.

Desde entonces, la Comisión de Constitución, presidida por la fujimorista Rosa Bartra, ha debatido tres proyectos planteados por el Ejecutivo: impedimentos para ser candidato, inscripción de organizaciones políticas y democracia interna. A continuación, listamos las modificaciones planteadas por este grupo, que tendrán que ser aprobadas por el pleno del Congreso.

—Impedimentos para ser candidato—

El debate sobre la modificación del artículo 34 de la Constitución empezó el 8 de junio. El proyecto del legislativo planteaba agregar un párrafo en el que se especifique el impedimento de postular para "las personas que cuentan con sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos".

La propuesta fue aceptada y se agregó un punto: impedir que ejerzan la función pública, a través de designación de un cargo de confianza, los condenados en primera instancia por un delito doloso.

El objetivo del Ejecutivo era garantizar una "mayor idoneidad en el ejercicio de los cargos de elección popular". Recientemente, el ex congresista Edwin Donayre había sido declarado prófugo de la justicia por el caso Gasolinazo. Cuando asumió funciones como congresista, ya tenía un proceso abierto por este tema.

—Inscripción de partidos—

La comisión acordó eliminar la recolección de firmas para la inscripción de organizaciones políticas. Esto suprime el requisito de la recolección de más de 700 mil firmas válidas para la formación de partidos políticos a nivel nacional.

En cambio, estas organizaciones deben contar con una relación de militantes mínimo del 0,1% de los ciudadanos del padrón aprobado para el último proceso electoral, lo que equivale a más de 23 mil afiliados. La cifra planteada es mayor a la propuesta por el Ejecutivo de 0,075% del padrón.

Pero se eliminó el requisito de que no más de un tercio de los afiliados puede tener domicilio en una misma circunscripción, así como la obligatoriedad de presentar el reglamento electoral y el oficio con el que las organizaciones autorizan a la ONPE el acceso a la información de su cuenta bancaria de aportes privados.

La comisión eliminó dos puntos de la propuesta del Ejecutivo. El primero contemplaba que solo los afiliados inscritos en la organización pueden postular a las elecciones internas. El segundo, que en caso que más del 5% de la solicitudes de afiliación resulten falsas, se rechaza la inscripción de la organización y se notifica al Ministerio Público.

—Cancelación de una organización—

Se aprobó que los partidos que no logren al menos cinco representantes en el Congreso y el 5% de votos válidos en ese rubro perderán su inscripción. Lo mismo pasará con los que no participen en las elecciones generales o los que retiren sus listas. Este último punto fue agregado por la comisión. Con la ley vigente, solo perdían su inscripción si es que los partidos no participaba en dos elecciones consecutivas.

En el caso de las alianzas electorales, perderán la inscripción aquellos partidos que no consigan al menos un representante en el Congreso. Como ejemplo de esta situación, los parlamentarios recordaron que el Partido Popular Cristiano, que fue en alianza con el Apra en las últimas elecciones, no consiguió ninguna curul en el hemiciclo. Además, la valla se eleva en 1% por cada organización adicional que forme parte de la alianza.

La comisión eliminó dos puntos propuestos por el Ejecutivo: la perdida de la inscripción por no conseguir que al menos 1,5% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones nacionales acudan a votar en sus elecciones internas y por mantener impagas multas graves y muy graves relacionadas a financiamiento político.

En el plano de las elecciones regionales, también se cancelará la inscripción de los partidos que no participen en tres quintos de las regiones, la mitad de las provincias y un tercio de distritos.

Los movimientos regionales que no alcancen al menos un consejero regiona y el 8% de los votos válidos de una circunscripción también perderán su inscripción.

Además, en el momento de su inscripción, los partidos deberán tener comités partidarios funcionando permanentemente en al menos cuatro quintos de los departamentos y no menos de un tercio de las provincias.

La comisión acordó que se suspenda la inscripción a los partidos que no mantengan el número mínimo de afiliados exigidos para su inscripción seis meses antes de la fecha límite para efectuar la convocatoria de cada proceso. El plazo de suspensión será entre seis meses y un año. Ahora, los afiliados pueden renunciar a sus organizaciones directamente ante el Jurado Nacional de Elecciones.

El grupo presidido por Bartra también decidió que las alianzas electorales que hayan obtenido representación deben mantenerse durante el periodo de gobierno correspondiente.

—Por debatir: sin elecciones universales, ni paridad—

El equipo técnico de la comisión de Constitución ha elaborado los predictámenes de dos propuestas por debatir. Allí hay diferencias frente a lo planteado por el Ejecutivo.

El primer tema en el que hay diferencias es en la modalidad de elección de los candidatos, el cual se encuentra en debate en este momento.

El Ejecutivo planteó que se lleven a cabo elecciones internas en las que participen afiliados y no afiliados. Sin embargo, el predictamen señala que las organizaciones tendrán tres opciones: la planteada por el Ejecutivo, elección solo entre afiliados, y por delegados elegidos.

En esta propuesta, son los partidos políticos los que se encargarán de organizar el proceso, y no los organismos electorales como lo planteó Del Solar.

En el caso del proyecto sobre paridad y alternancia, el documento preparado por el equipo técnico de la comisión encabezada por Bartra excluye partes esenciales de la propuesta original.

El predictamen señala que en las listas de precandidatos para cargos de dirección interna, así como de postulantes al Congreso, consejos regionales y regidores municipales, el porcentaje de mujeres u hombres no pude ser menor al 30%, y excluye el tema de la alternancia.

Los últimos proyectos que serán debatidos son el de inmunidad parlamentaria y el de tipificación de los delitos de financiamiento, el cual está a la espera de una reconsideración del pleno.

Mañana viernes, la Comisión de Constitución retomará la discusión. Al final de la sesión del martes, Bartra anunció que se elaborará un nuevo predictamen sobre elecciones internas con los aportes de los parlamentarios.