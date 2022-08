El exsubsecretario general de Palacio de Gobierno, Beder Camacho, aseveró que no huirá del país ni buscará obstruir la acción de la justicia en los procesos por los que se le investiga.

En diálogo con Exitosa, aseguró estar seguro de su inocencia y descartó ser colaborador del Ministerio Público, pues no tiene ningún delito que confesar.

“Las investigaciones son por el Gabinete en la sombra, todos los ministros dijeron que ni Beder ni los denunciados hemos pedido nada, es por ello, con esa tranquilidad, que cuando sale la segunda investigación, voy a afrontar el proceso porque tengo la tranquilidad de que voy a salir ileso, yo no me voy a correr del país no me voy a ir a la clandestinidad, he dicho que voy a colaborar en todo”, añadió.

En esa línea, dijo que presentó su renuncia a la subsecretaria de Palacio de Gobierno para colaborar con la justicia y evitar que se dicte alguna medida contra su libertad.

“Presenté mi renuncia el 5 de agosto cuando se me incluye en el caso Bruno Pacheco por encubrimiento. Quiero demostrarle al Ministerio Público y al país que no voy a obstaculizar la justicia”, dijo.

Fuga de Bruno Pacheco

El último julio, el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, declaró ante la Fiscalía que el presidente Pedro Castillo coordinó su fuga mediante el ahora exsubsecretario general del Despacho Presidencial.

Según el testimonio que rindió ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, liderado por la fiscal Marita Barreto, Pacheco se mantuvo prófugo por más de tres meses gracias a las órdenes del mandatario.

Frente a ello, Beder Camacho se pronunció al respecto y negó haber tenido algún tipo de influencia o haber apoyado la fuga de Pacheco Castillo, alegando que no tiene medios suficientes.