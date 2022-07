Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, consideró que la hermana de la primera dama, Yenifer Paredes, no ha cometido ningún delito por haber hecho gestiones de una obra en Chota.

En declaraciones a N, dijo que si la obra en cuestión no llegó a realizarse entonces no existe delito.

“No soy abogado de Yenifer Paredes, pero desde el punto de vista penal no hay delito. Desde ese video que se muestra no hay tráfico de influencias”, refirió.

“¿De verdad hubo esa gestión o fue un exceso de voluntad? Eso tiene que determinarse”, añadió.

“¿La obra en cuestión se materializó? Es probable que no se haya hecho. El tráfico de influencias no se ha cometido, solo hay tráfico de influencias cuando hay una recepción de una promesa o de un bien”, manifestó.

En otro momento, dijo que la investigación contra el presidente Pedro Castillo es inconstitucional, pero que seguirá contribuyendo con el proceso mientras esta sea avalada por el Poder Judicial.

Actualmente, se está resolviendo la tutela de derechos presentada en segunda instancia, la cual busca que se deje sin efecto la investigación del Ministerio Público contra Castillo Terrones.

La denuncia

El dominical Cuarto Poder mostró el domingo que Yenifer Paredes, hermana de la primera dama, se presenta en la zona del distrito de Chadín sin mencionar si va a nombre del Estado, y pide datos personales a los vecinos, a quienes ofreció y garantizó una obra de saneamiento.

Cuarto Poder identificó que en el video, la hermana de Lilia Paredes estaba acompañada de Hugo Espino Lucana, gerente general y socio fundador de la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción S.A.C.

El Comercio reveló en febrero pasado que la referida empresa ganó una licitación con el Estado en setiembre de 2021 en la provincia de Cajatambo por más de S/3′800.000.