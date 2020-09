Conforme a los criterios de Saber más

La inscripción de Carla García Buscaglia, hija del fallecido expresidente Alan García, en el Partido Aprista, se ha sumado a la lista de jóvenes hijos de mandatarios que, a lo largo de la historia del Perú, han decidido seguir los pasos de sus padres en el camino político.

No todos, sin embargo, han optado por tentar la presidencia de la República. Algunos han preferido el campo congresal, municipal o únicamente la militancia partidaria. La misma García no ha anunciado, por el momento, intención alguna de postular en las elecciones generales del 2016.

Gracias por la bienvenida c. Benigno, a tí y a todos los compañeros que en el tiempo han sido mis hermanos en sentimiento y lucha. Al fin soy formalmente parte del partido de la vida de mis abuelos, tíos y papá.

A continuación, recordamos algunos hijos de exmandatarios que continuaron el legado de sus padres en el terreno político.

Manuel Prado Ugarteche

En 1919, el hijo del dos veces presidente del Perú Mariano Ignacio Prado (1865-1868 y 1876-1879) fue elegido diputado constituyente en la Asamblea Nacional que debía elaborar la Constitución de 1920.

En 1921, fue detenido y deportado a Chile, debido a su oposición a la reelección del entonces presidente Augusto B. Leguía.

En 1939, el saliente jefe de Estado Óscar R. Benavides lo poyó como candidato presidencial. En aquel proceso electoral, Prado, representante de la Coalición Conservadora, se enfrentó a José Quesada Larrea, de Frente Patriótico. Prado resultó ganador por amplia mayoría, en unos comicios que no fueron ajenos a severas acusaciones de fraude electoral.

En 1956, Prado Ugarteche fue electo una vez más presidente de la República, cargo que ejerció hasta el 18 de julio de 1962, cuando fue derrocado por el general Ricardo Pérez Godoy.

Remigio Morales Bermúdez Pedraglio

El hijo del expresidente Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) empezó su carrera política en 1985, cuando fue electo como diputado por el APRA.

Luego, durante el primer gobierno de Alan García, Morales Bermúdez se desempeñó como ministro de Agricultura, en reemplazo de Mario Barturén Dueñas. Poco menos de tres años más tarde, renunció al cargo luego de un escándalo por la compra de carne descompuesta a una compañía argentina.

Remigio Morales Bermúdez junto al entonces presidente Alan García Pérez y su padre, el exmandatario Francisco Morales Bermúdez (Foto: Archivo El Comercio).

El caso le valió a Morales Bermúdez un proceso disciplinario en el Partido Aprista Peruano, que terminó con su suspensión de la organización.

Remigio Morales Bermúdez, ministro de Agricultura durante el primer gobierno aprista (Foto: Archivo El Comercio).

Rafael Belaúnde Aubry

En 1990, el segundo hijo del expresidente Fernando Belaúnde Terry fue electo como senador por el FREDEMO, cargo que ejerció hasta la disolución del Congreso de la República por parte de Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992.

Más adelante, en el 2006, Rafael Belaúnde fue candidato a la presidencia de la República por el partido Perú Posible. Sin embargo, oficializó su renuncia a la candidatura en febrero de aquel año, luego de que el partido de la chacana se negara a retirar a candidatos al Congreso con cuestionamientos, entre ellos la entonces parlamentaria Doris Sánchez.

Rafael Belaúnde en la presentación de su candidatura a las elecciones generales del 2006 por el partido Perú Posible, el 11 de diciembre del 2005. Junto a él, Carlos Bruce y Javier Reátegui (Foto: Archivo El Comercio).

En una carta que entregó a El Comercio en ese entonces, Belaúnde Aubry escribió:

“Como no me compete entrometerme en los asuntos internos de Perú Posible relacionados con la formación de las listas parlamentarias y como no he logrado persuadirlos de la bondad de algunas de mis propuestas programáticas, he llegado a la conclusión de que lo pertinente es dar un paso al costado”.

Luego, en el 2011, participó como candidato presidencial por el Partido Político Adelante. Con 0,1% de los votos válidos, Belaúnde Aubry quedó en octavo lugar en las elecciones generales.

Rafael Belaúnde en la presentación de la lista de candidatos al Congreso del Partido Político Adelante, cuando fue candidato a la presidencia por dicha organización, en el 2011 (Foto: Archivo El Comercio).

Patricia Paniagua Gutiérrez

La hija del presidente de transición Valentín Paniagua (2000-2001) encabezó la lista de candidatos a regidores distritales por Pueblo Libre, bajo la organización Diálogo Vecinal –que buscaba la reelección de Susana Villarán en la alcaldía de Lima- en las elecciones regionales y municipales del 2014.

Su candidatura, sin embargo, fue declarada improcedente.

Keiko Fujimori Higuchi

Keiko Sofía Fujimori es, quizás, la heredera política más polémica del Perú contemporáneo. Pese a haber conocido el poder palaciego cuando a sus 19 años se convirtió en primera dama de la Nación, se estrenó oficialmente en la arena política en el 2006, cuando fue electa como congresista de la República.

Keiko Fujimori junto a su padre, Alberto, cuando ejercía como primera dama de la Nación, en la década de 1990.

En aquella elección, la hija de Alberto Fujimori obtuvo, solo en Lima, únicamente 297,551 votos menos que los conseguidos por la candidata presidencial del fujimorismo, Martha Chávaz, a nivel nacional. Con 602,869 votos, se convirtió en la parlamentaria más votada de la historia del Perú.

En el 2011, Keiko Fujimori tentó la presidencia por primera vez con un partido fundado por ella misma, Fuerza 2011, que reunía bajo una sola organización a las agrupaciones fujimoristas.

Finalmente, fue derrotada en una reñida segunda vuelta electoral con el 48,5% de los votos válidos, ante un 51,4% obtenido por Ollanta Humala.

En el 2016, Fujimori Higuchi volvió a postular sin éxito a la presidencia. En la segunda vuelta, las urnas le dieron la victoria a Pedro Pablo Kuczynski, con 50,1% de los votos válidos. Keiko alcanzó el 49,8%.

Actualmente, Keiko Fujimori -quien cumple una orden de arresto domiciliario, en el marco de la investigación en su contra por el caso Odebrecht- continúa liderando Fuerza Popular, partido que cuenta con 15 congresistas en el actual Parlamento.

Kenji Fujimori Higuchi

Además de Keiko, Kenji Fujimori, hijo menor del ex jefe de Estado, ha seguido los pasos de su padre en el plano político.

En el 2006, postuló sin éxito a la presidencia regional de Lima, por el partido fujimorista Sí Cumple.

Luego, en el 2011, se convirtió en congresista de la República por Fuerza 2011. Con 381,049 votos, fue el parlamentario más votado de la elección.

En el 2016, el benjamín de los Fujimori fue reelecto como parlamentario para el periodo 2016-2021, con 326,037 votos. Nuevamente, fue el legislador con mayor cantidad de votos de los comicios. Su mandato fue interrumpido el pasado 30 de setiembre, con la disolución del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra.

Kenji Fuimori en campaña al Congreso, año 2010. Foto: (Rolly Reyna/EC)

En marzo del 2018, Kenji Fujimori oficializó su renuncia a Fuerza Popular, luego de que Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, comprometiera a la organización en sus declaraciones ante la fiscalía peruana.

Javier Velasco Gonzáles

En febrero del 2015, el hijo del expresidente Juan Velasco Alvarado lanzó su candidatura a la presidencia para las elecciones generales del 2016, en representación de su partido Kausachum Velasquista.

“Creemos que somos una nueva y diferente opción después de 40 años, ya que siempre son las mismas caras, los mismos partidos y el pueblo ya está cansado de toda esta política negativa que hace repartija y contubernio”, anunció en ese entonces.

Javier Velasco Gonzáles junto a una foto de su padre, el fallecido expresidente Juan Velasco Alvarado.

La organización, sin embargo, no consiguió las firmas necesarias para su inscripción, por lo que Velasco se decidió por participar en las elecciones internas de Unidad Democrática, agrupación que reunía a distintos movimientos de izquierda, a fines del 2015. El postulante, sin embargo, terminó por retirarse de la organización, tras acusar un supuesto fraude en los comicios.

“Definitivamente nos retiramos, no podemos seguir adelante con estos actos fraudulentos. En el centro de votaciones había copias con actas con el número 2 de Andrés Alcántara, otros locales tenían propaganda de (Gonzalo) García Núñez. Además no se instalaron mesas de votaciones en zonas rurales”, sostuvo en ese entonces a El Comercio.

