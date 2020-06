La congresista Carolina Lizárraga (Partido Morado) consideró que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no puede dilatar más los procesos disciplinarios a los fiscales supremos, investigados por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Agregó que deberían dictan la suspensión preventiva contra todos ellos.

— Usted ha presentado una denuncia constitucional contra Tomás Gálvez. En esta afirma que el fiscal supremo intenta interferir en la investigación del Caso Lava Jato. ¿Cuáles son los principales argumentos de su acusación?

Gálvez Villegas dispuso abrir investigación al fiscal José Domingo Pérez, que forma parte del equipo especial, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato. También ordenó que una vez que Pérez sea notificado, este tenía cinco días para sus descargos. Pero por esa misma fecha tenía programado un viaje a Brasil para continuar con las diligencias del caso Lava Jato. No se trata de un hecho coincidente, sino que forma parte de una cadena de hechos. Gálvez también presentó otra denuncia contra Pérez e, incluso, a Rafael Vela por peculado y encubrimiento. Y, recientemente, ha presentado una denuncia constitucional contra Pablo Sánchez. Esos son básicamente, los fundamentos de hecho.

—Gálvez recientemente presentó una denuncia constitucional en contra del fiscal Pablo Sánchez. ¿Los fiscales investigados están recuperando fuerza en medio de la cuarentena?

Ellos no han perdido fuerza a lo largo de este tiempo, más bien se han mantenido callados. Estos señores, a pesar de ser incluidos en la investigación a Los Cuellos Blancos del Puerto y tener procesos disciplinarios pendientes, permanecen en sus puestos. Por eso he pedido a la Junta Nacional de Justicia que aplique un artículo de su reglamento para que, al menos, se haga una suspensión y así se evite que sigan operando.

— La JNJ se instaló hace casi seis meses. ¿Por qué cree que, hasta el momento, no han tomado esta medida?

Creo que desde la semana pasada se han puesto a ver estos casos, ha habido, según lo que han sostenido [los integrantes de la JNJ], demoras por el tema de la pandemia. Su presidente [Aldo Vásquez] ha sostenido que no han parado en ningún momento, queremos creer que esto es cierto, ya no pueden haber más dilaciones. Se tiene que dar una solución, porque esta situación genera incertidumbre en la población. Que por lo menos se suspenda preventivamente a estos señores que pueden perjudicar las investigaciones en el Ministerio Público.

— ¿Cuáles son los riesgos de no aplicarse esta medida?

El 12 de julio vence el mandato del fiscal supremo Luis Carlos Arce, quien también ha sido involucrado con Los Cuellos Blancos del Puerto, en el Jurado Nacional de Elecciones. El Ministerio Público tiene que enviar a otro fiscal supremo al JNE. ¿Qué pasaría si se manda a Gálvez o a Pedro Chávarry? Tenemos elecciones a la vuelta de la esquina. En el jurado tiene que haber máxima transparencia. Otro escenario es que se envíe a Pablo Sánchez, que no tiene acusaciones. ¿Quiénes quedarían en la Junta de Fiscales Supremos? Mayormente los involucrados en el caso Los Cuellos Blancos. Sánchez les ha hecho la pelea, pero si lo mandan al JNE, ellos quedarían como reyes de la Junta de Fiscales Supremos, donde podrían tomar decisiones como continuar interviniendo y molestando las investigaciones del caso Lava Jato, entonces es peligrosísimo por todo esto.

— El fiscal Tomás Gálvez dijo que no se opone a que lo investiguen en el Parlamento, y le pidió a usted que permita que se abra pesquisa a Sánchez…

Yo no tengo el poder para que la denuncia contra Pablo Sánchez no prospere, esto es ilógico. Me parece muy bien que Gálvez haya sostenido que se allanará a la investigación, es lo que le corresponde como funcionario público.

— La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó continuar con el proceso de una denuncia que interpuso la fiscal de la Nación contra Pedro Chávarry, pero solo por el delito menos grave. ¿Cómo evalúa esa medida?

No estoy en la subcomisión, pero de lo que he leído en la prensa, sé que Roel Alva explicó que no se podía revisar el acuerdo [del anterior Congreso para enviar al archivo dos extremos de la denuncia a Chávarry] pese a que haya sido una decisión arbitraria, mencionó un tema reglamentario y procesal. Sin embargo, entiendo que el señor Guillermo Aliaga [ponente de la causa] ha pedido la revisión de todo el expediente para elaborar un informe sobre el caso. Y si hubo arbitrariedad se debe pensar en la posibilidad de impugnar ese archivo o de que se presenten nuevas denuncias. El caso es que esto no puede continuar así, sin que se le investigue [a Chávarry por encubrimiento real y encubrimiento personal], solo nos hemos quedado con un cargo menor por el deslacrado.

— La bancada del Partido Morado calificó de “blindaje” el accionar de la subcomisión. ¿Comparte esa posición?

Pienso que se debe evaluar, que debe haber una investigación sobre lo que pasó, pienso que puede existir detrás de esta decisión un tema de mala intención como también, de parte de algunas personas en la subcomisión, de rigor procesal, de querer respetar lo que pasó antes. Existe el temor de que pudiera haber un blindaje, cuando nos hemos presentado como Partido Morado a las elecciones ofrecimos luchar contra los blindajes del Congreso anterior, entonces antes cualquier sospecha de que eso esté sucediendo, tenemos que combatir.

— La Comisión de Constitución aprobó un dictamen que establece que la paridad y alternancia se aplicará de manera total en el 2021, pero sin eliminar el voto preferencial…

La Comisión de Constitución y la Comisión de la Mujer, que yo presido, han aprobado dos dictámenes que apuntan a la alternancia y paridad desde el 2021. ¿En qué difieren? El dictamen de la Comisión de la Mujer también apunta a la paridad horizontal, esto quiere decir que también haya paridad en las candidaturas a los gobiernos regionales y locales. Y lo más importante es que nosotras creemos que el voto preferencial debe ser derogado el año que viene y no en el 2026, como plantea Constitución. Por ejemplo, si en una circunscripción electoral hay tres escaños, y los número 1 y 3 le corresponden a mujeres, sin el voto preferencial, se tendría de manera segura a dos mujeres [en el Parlamento], pero con el voto preferencial las tres curules pueden ser para hombres. Para nosotras, es una amenaza inminente porque durante cinco años más habrá más hombres que mujeres en los espacios de decisión.

— ¿Mantener el voto preferencial representa una trampa que afecta a las mujeres?

Existe una brecha salarial, porque trabajamos igual, usted me ve acá que no me puedo parar [con el trabajo parlamentario], y tengo que ayudar a los chicos con sus tareas. No tenemos dinero para las campañas electorales o actividades de recaudación de fondos, porque muchas mujeres no han tenido la capacidad de trabajar, y hay hombres que tienen muchos contactos. ¿Por qué? Porque han estado en la política antes que nosotros, tienen logística y recursos. Además, para colmo, sufrimos de acoso político en los partidos y en el mismo Congreso. El voto preferencial lo que haría es que salgan elegidos los hombres, con eso no se haría efectiva la paridad y alternancia.

— Usted indica que hay dos dictámenes que van en igualdad de condiciones al pleno…

Eso no lo sé, porque yo no estoy dentro de la Junta de Portavoces. Eso sí quisiera que quede claro, deberían ir en igualdad de condiciones, no debería ser uno después del otro, sería ridículo y absurdo que el dictamen de la Comisión de la Mujer y Familia, que es primera dictaminadora en este punto [junto a Constitución], no vaya en las mismas condiciones al pleno para ser debatido. Espero que no se debata primero el de la Comisión de Constitución y nosotros ya nos quedamos sin debate. Se le debe dar prioridad a ambos.

— ¿Cree que haya capacidad de consenso en el pleno del Parlamento para llegar a buen puerto sobre la paridad y alternancia?

Creo que este tema del voto preferencial no tiene que ver con las mujeres, acá hay intereses políticos, acá se trata de que no hay institucionalidad en los partidos. ¿A quién ayuda el voto preferencial? A los que no son militantes de los partidos y van saltando en partido en partido y la forma que tienen de ganar es con el voto preferencial, con un buen número.

Carolina Lizárraga fue candidata a la segunda vicepresidencia de la República en la plancha que lideró Julio Guzmán en el 2016. El JNE tachó la candidatura del economista, entonces en las filas de Todos por el Perú. (Foto: El Comercio)

— Usted votó a favor de la liberación del 25% de los fondos de las AFP, una posición que el Partido Morado no defendió de manera oficial. ¿Existe un distanciamiento con la política económica de su agrupación?

Mire señor no existe ningún distanciamiento, en el sentido, de que nosotros hemos propuesto la reforma de todo el sistema de pensiones, estamos trabajando todos los días en eso , hay una comisión, nosotros fuimos muy activos en que se cree este grupo para que se reforme todo el sistema de pensiones, porque es muy injusto. Y en ese momento de la votación [sobre el 25%], se dejó en libertad, porque los congresistas que votamos a favor somos conscientes de la situación de emergencia en la que se encuentra el Perú. Estamos enfrentando muerte y enfermedad y las personas tienen derechos, desde mi punto de vista, a poder utilizar los ahorros que tienen para afrontar esta emergencia.

— ¿Su respaldo a esta medida que, de acuerdo a su partido era producto de “una receta ligera” y que le haría daño a “los afiliados”, tuvo como trasfondo las elecciones de 2021?

Para mí, era necesario que las personas tengan disposición de los fondos para enfrentar una emergencia nacional, como la que vivimos. Y yo no tengo ningún cálculo político con relación a eso, es lo que tenía que hacer como congresista, solo tengo un año acá, tengo que responder a los electores y necesidades nacionales.

— ¿Cuál es su relación con Julio Guzmán? ¿Para usted, él sigue siendo el líder de su partido?

Julio Guzmán no solamente para mí, sino para todo el Perú es el presidente del Partido Morado, es lo único que te puedo decir.

— Si el señor Guzmán postula a la Presidencia de la República en el 2021, ¿usted lo acompañaría en una eventual plancha del Partido Morado, como lo hizo en el 2016?

Es muy temprano para saberlo, lo que puedo decir es que el señor Julio Guzmán es el presidente del Partido Morado, ya se verá. Seguramente, se va a presentar a las elecciones.

— ¿Usted aspira a ser precandidata del Partido Morado a la Presidencia?

Ahorita soy congresista y no tengo ninguna aspiración de nada, solo tengo este año, que es muy corto, yo sigo los lineamientos de mi partido. A mí se me dijo que debía postular para estas elecciones de 2020, yo participé en el proceso electoral, fui elegida como congresista a pesar de que se me quiso sacar del proceso [desde el JEE]. Salí elegida porque lo dispuso mi partido y los votantes, tengo que cumplir con mis deberes.