César Combina retornó a Fuerza Popular después de siete años para ser precandidato a la alcaldía de Lima. El excongresista exhortó al empresario Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y al alcalde de Miraflores Luis Molina (Avanza País) a formar una coalición de oposición para frenar a lo que él llama la “izquierda criminal”.

—Usted ha sido militante del PPC y APP, también postuló al Gobierno Regional de Junín por Fuerza Popular, donde pese a no estar afiliado fue coordinador provincial. ¿Por qué ha cambiado tanto de camiseta política? Sus críticos podrían decir que es un tránsfuga.

Bueno, mis críticos podrían atacarme por eso [por haber estado en diferentes partidos], pero nunca podrán decir que soy de izquierda o que estoy vinculado a la corrupción. En realidad, en algún momento el PPC cambió de dirección política, con la que no estaba de acuerdo y me retiré. Luego me sumé a una candidatura en calidad de invitado por Fuerza Popular, no me inscribí porque tuve una diferencia con el entonces secretario general Joaquín Ramírez, que fue pública. Posteriormente, en APP, también ha sido pública las diferencias, yo no voy a ceder en la lucha por la vacancia, es irrenunciable. Ellos [en APP] tenía una posición diferente que yo respeto porque así es la democracia.

—En el 2014, para postular al GORE de Junín usted dijo que vivió en Chanchamayo desde el 2011, pero entre el 2012 y 2014 trabajó en el Congreso…

Sí, como muchos de los ciudadanos del Perú, tuvo en algún momento doble residencia, yo estudié en la PUCP y tenía mi DNI de Lima y cuando terminé la universidad regresé a Chanchamayo, donde trabajé en mi empresa. Luego se abre una oportunidad laboral que obviamente acepté y estuve trabajando en el Congreso. En el Parlamento, hay ciudadanos que provienen de todas las regiones y por eso no dejan de ser electores en sus zonas, incluso los mismos congresistas. Los fines de semana regresaba a mi casa en Chanchamayo para dedicarme a mi familia y a mi actividad privada.

—Cuando renuncia a Fuerza Popular en el 2015, usted cuestiona al entonces secretario general del partido naranja, Joaquín Ramírez. Incluso, le envió una carta a Keiko Fujimori, que leyó públicamente. ¿Esta misiva tuvo alguna respuesta?

No, porque no seguí vinculado al partido, envié mi carta y como lo anuncié, en ese momento, corté todo tipo de comunicación, no tuve ninguna respuesta. Creo que el tiempo me dio la razón sobre Joaquín Ramírez, y los resultados de las elecciones de 2016 demostraron que este señor no obraba a favor de la candidatura de Keiko Fujimori y el partido, sino más bien de intereses subalternos. En Junín, él puso a distintos pre candidatos y coordinadores que no representaban la invitación que hizo Keiko Fujimori a políticos y profesionales jóvenes y más bien representaba a personas vinculadas en algún momento con Perú Libre y otros grupos de izquierda, que no iban en la línea del partido.

—“Una persona con decencia como yo no puede estar con un lavador de activos”. Esto es lo que usted dijo recientemente en Epicentro sobre Ramírez. Pero Fujimori Higuchi es investigada precisamente por ese presunto delito no solo por el Caso Odebrecht, sino también por el Caso Ramírez. ¿Su retorno a Fuerza Popular no contradice esta posición?

No, mi problema principal fue con Ramírez, y lo dejó clarísimo en la carta y en todas mis intervenciones dejé en claro que guardo el mayor de los respetos por Keiko Fujimori. Pero como Ramírez, al ser secretario general y ser el brazo administrativo del partido, incluso, podía nombrar a coordinadores, yo daba un paso atrás para no afiliarme. Y en el caso de la señora Fujimori, ella se está sometiendo a las investigaciones fiscales, tanto ha así que aceptó [órdenes] de prisión preventiva y hasta hoy no se ha presentado un fallo judicial.

—Al inicio de este gobierno, usted viajó a España, donde intentó solicitar asilo político. Pero hoy puede postular a la elección en Lima. ¿Un perseguido político lo podría hacer?

Sí, claro que sí, todavía el proceso de consolidación de una dictadura del socialismo del siglo XXI [en el Perú] no ha culminado, recién está empezando y es en este momento cuando la oposición tiene que luchar. Justamente, por eso no acepté la propuesta de asilo en España, porque había algunas restricciones, entre ellas abandonar la política por cinco años. En ese momento decidí regresar y luchar estos cinco años para recuperar la democracia. Después cuando [este tipo de gobiernos] se consolidan, como ocurrió en Venezuela, Bolivia y como está pasando en Argentina, es muy difícil, sobre todo cuando las instituciones están tomadas y la economía está destruida. En ese contexto, ya es muy difícil recuperar la patria.

—Usted va a participar en una elección y también tiene libertad para presentarse en los medios de comunicación y criticar al gobierno. En países totalitarios eso no es posible…

Claro, pero en estos momentos, [esta persecución] se da de otras formas. Por ejemplo, cuando salgo de una entrevista recibo amenazas e insultos en mis propias redes sociales. Y esto no ocurre de ahora, sino desde mi lucha en Junín. Seguro ahora van a empezar también con algún tipo de persecución judicial y denunciar por parte de todos los que nosotros estamos criticando…

—¿Cómo se dio su llegada a Fuerza Popular? ¿Fue la propia Keiko Fujimori la persona que lo convocó?

No, a mí me convoca Luis Galarreta [secretario general de Fuerza Popular], me convoca para dialogar sobre una situación que yo venía comentando desde que Pedro Castillo asumió la Presidencia, yo he hecho hincapié en que no podemos repetir el modelo [de la oposición] venezolana, es decir dividirnos y luego unirnos, porque esto permitió que el chavismo se consolide rápidamente […] Es por ello que haciendo eco de este llamado, Galarreta me convoca y me dice que Fuerza Popular sí está dispuesta a promover el diálogo y a garantizar una agenda de oposición que pueda hacerle frente a esta izquierda criminal, y eso yo lo tomo como un gran gesto de apertura, que se debe replicar.

—Desde 1995, el fujimorismo ha participado en seis elecciones para la Municipalidad de Lima, nunca pudieron ganar. Es más, las últimas cuatro elecciones no superaron el 5%. ¿Por qué esta vez sería distinto?

Esta vez va a ser distinto, porque nosotros no vamos a ir solos, vamos a ir en una gran coalición de oposición, esta es la primera tarea que tenemos hasta el 5 de junio cuando se inscriben las candidaturas, sentarnos a hacer un gran gesto a la ciudadanía, al 64% de Lima que no votó por Pedro Castillo, tenemos que sentarnos con Renovación Popular y Avanza País y con el resto de colectividades que se denominen de oposición abierta y sin tapujos. Y así poder desarrollar una candidatura única en Lima. Creo que los resultados van a ser positivos para generar un contrapeso al gobierno actual.

—¿Y cuáles son las coincidencias de Fuerza Popular con Renovación Popular y Avanza País, más allá de ser oposición al gobierno de Castillo?

El 2021 fue un punto [de inflexión] para abrir los ojos, teníamos [las candidaturas] de Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Hernando de Soto y también las de César Acuña y George Forsyth, que hablaban sobre generar confianza para generar empleo, inversiones y asegurar la reactivación post pandemia. Este esqueleto estuvo en muchos planes de gobierno y el electorado se dividió. La idea es que con esta coalición no cometamos el mismo error. Y no unen muchas cosas, no solo ser oposición abierta a la izquierda criminal, sino también la idea de reactivación, de formalización y de un nuevo pacto social por la salud pública. También nos une la visión de orden de la ciudad y a nivel jurídico, Nos unen más cosas de las que nos separan y es por esto que tenemos que apostar por la unidad de la candidatura.

—¿Declinaría su precandidatura para respaldar a otro candidato, como López Aliaga o Molina?

Sí, si es que se da el diálogo, la unidad y, además, se pasa por un proceso de validación de una candidatura única, que es lo que nosotros sugerimos, en unas primarias, claro que sí. Todos los que estemos comprometidos en ser una oposición real, tenemos que renunciar a nuestras aspiraciones personales y apostar por el que gane y pueda ganar [la elección], la visión nos ha generado muchos problemas. Ese 64% [que votó en contra de Castillo] no tiene un solo partido, un solo líder o un solo precandidato. Entonces, esto nos tiene que llamar la atención para dar este gran gesto de unidad.

— ¿Y, usted cree que López Aliaga va a aceptar ir a internas dentro de una gran alianza, cuando actualmente está primero en las encuestas para la elección municipal?

Yo reconozco el liderazgo de López Aliaga como gran opositor, a mí me parece que él es un buen candidato y no voy a denostar de ninguna forma sobre sus capacidades. Pero sí creo que tiene que escuchar a la población, a ese 64% que votó en contra de Castillo, hoy él no llega ni al 20% [de intención de voto]. Si él participara en un proceso de primaria y al final termina siendo elegido, su candidatura se fortalecería, eso es lo que ha ocurrido en Chile, en Argentina y en todos los países donde se ha aplicado una fórmula de unidad de la oposición. Si cada uno va por su lado, lamentablemente va a ser un fracaso asegurado. Se puede perder mucho más que una elección, se puede perder el contrapeso que necesita el gobierno, y sobre todo la idea de un buen modelo de gestión que necesitamos en Lima.

— ¿Y cómo se desarrollarían estas internas? ¿Sería una lista por cada partido o una lista única?

[…] Es importante que entendamos que no podemos poner los personalismos por encima de la causa y la causa es salvar Lima de la izquierda criminal. Desde mi punto de vista, yo sí sugeriría que se den unas primarias donde compitamos abiertamente Renovación Popular. Avanza País y Fuerza Popular y que la ciudadanía de forma libre pueda elegir cuál de estos equipos es el mejor para representarnos. Si se da el caso, que mi lista no fuera la que triunfe, yo estaría dispuesto a apoyar a la que gane, sea la de López Aliaga o Molina.

—¿Estas internas serían abiertas o solo con la militancia? Si es lo segundo, el partido con más afiliado, ganaría.

Sí, bueno, en realidad lo ideal es no cerrarnos en los militantes, sino abrir un poco la cancha, a ese 64% que votó en contra de Castillo, muchos de ellos, la mayoría no milita en ningún partido, se les debe dar la oportunidad de elegir y de ser escuchado. El candidato que salga de estas elecciones primarias de unidad, estará no solo muy fortalecido para ganar Lima, sino también para gobernar bien desde el primer día.

—Usted también refiere que se le debe cerrar paso al “comunismo” en la elección en Lima. ¿Le preocupa una eventual candidatura de Ricardo Belmont por Perú Libre?

Sí, el señor Belmont es sin duda una pieza importante en este momento para la izquierda criminal, él se va a unir al partido oficialista, que, además va a tener candidatos encubiertos como lo han hecho en las elecciones en Junín durante años, candidatos que se van a dedicar a dividir, atacar y a insultar, pero que no tienen opciones. Y hay que recordar que Belmont fue nombrado, en su momento, como asesor de Castillo, y también fue candidato de Cerrón a la alcaldía de Lima [en el 2018]. Es una persona que tiene ideas no solo populistas y radicales, sino que ha aceptado convivir con la corrupción que se genera día a día en Palacio, por lo tanto, es una preocupación para Lima sin duda.

—¿Cuáles son los ejes del plan de seguridad ciudadana de Fuerza Popular?

Lamentablemente, la inseguridad ciudadana ha crecido de una forma escandalosa en Lima y los recursos están mal asignado y mal ejecutados, hay distritos, como San Isidro, que tienen S/44 millones para seguridad y aun así te roban en la puerta de tu casa. La idea es generar un único mando de serenazgo metropolitano, que no tenga fronteras y que cuente con la capacidad logística y humana para vencer a la delincuencia. En segundo lugar, se debe realizar una reforma relacionada a la tecnología, tenemos que unificar todas las cámaras de la ciudad, no solo las públicas, sino también las privadas a través de acuerdos con centros comerciales, bancos y las juntas de vecinos de edificios. Y en tercer lugar, es importantísimo trabajar con la denuncia ciudadana, se deben generar mecanismos digitales para la denuncia rápida [por Internet],y para la alerta vecinal.

—En el Congreso anterior, la mayoría de la bancada de Fuerza Popular aprobó por insistencia el proyecto de ley que legalizó el transporte interprovincial de taxis colectivos. ¿Este antecedente no les resta legitimidad para buscar una reforma en este sector en la capital?

Esta ley, por la cual yo no voté, es para fuera de la ciudad de Lima, especialmente para la zona rural, pero en Lima debemos apostar por el reconocimiento de la ATU como rector del transporte urbano. Si nosotros llegamos a la gestión, vamos a garantizar que la reforma del transporte continúe y sobre todo que avance, porque en estos momentos tenemos un gran problema, no hay inversión pública para nuevas vías. Lima debe apostar por una movilidad masiva, ordenada y salubre.

—Usted dice que Fuerza Popular está a favor de la reforma del transporte, pero Keiko Fujimori, en la segunda vuelta del año pasado, prometió perdonar las multas a todos los transportistas…

Hay una gran diferencia y es que el pre candidato soy yo, no la señora Fujimori. Yo no creo en amnistías vinculadas a faltas graves en el transporte, no me parece que esa sea una situación que la municipalidad deba abordar como un tema prioritario. Hay asuntos más importantes que tenemos que abordar como la formalización y regulación de los mototaxis, que son una realidad en varios distritos de Lima, pero también generan gran caos. No vamos a dedicarnos a dar privilegios a ningún tipo de sector.

—¿Cómo califica la administración de Jorge Muñoz en Lima?

Ausente, yo creo que no tenemos alcalde en Lima desde hace tres años, desde la elección del señor Muñoz. A los limeños les prometieron “Limaflores”, pero eso no es un plan, lo que necesitábamos es un plan de ordenamiento comercial, un reordenamiento del transporte y del territorio para evitar invasiones y la destrucción de nuestras lomas, eso no existe y claramente no hay un alcalde en la ciudad hoy.

—Según un informe de Portal Central, un conjunto de alcaldes de Junín lo acusan de pedirles dinero a cambio de lograr financiamiento para obras en la Ley de Presupuesto de 2021, que se aprobó cuando usted fue congresista…

Este es el modus operandi de Cerrón, lo hizo en el 2018, cuando presentamos la plataforma de unidad regional en contra de su candidatura, al día siguiente me denunciaron por lavado de activos, lo cual fue falso, y esta denuncia ya está archivada en la fiscalía. Anoche [martes] en su cuenta de Twitter, Cerrón, de manera desesperada, ha publicado esta denuncia falsa. Y no hay una sola persona que declare, no hay un solo alcalde que haya confirmado esta denuncia, solo se basan en un audio anónimo.

—El último 8 de noviembre, usted tuiteó que no defiende a Keiko Fujimori en el proceso que se le sigue por el Caso Odebrecht y que apoya la tesis del fiscal Vela…

Yo apoyo la tesis del fiscal Vela en tanto es una interpretación que se puede investigar a todos los partidos políticos por delitos y que un partido que comete delitos de forma sistemática podría convertirse en una organización criminal. Entonces, apoyo esta tesis para investigar a Ollanta Humala, a Los Dinámicos del Centro, a PPK, y a Fuerza Popular y a cualquier partido que pueda venir.

