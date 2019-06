Nuevos audios | Hinostroza a Bustamante: “Siempre mi gratitud, [eres] un gran amigo”

Dos nuevos audios a los que accedió El Comercio se suman a las conversaciones sostenidas entre el ex juez supremo César Hinostroza y el embajador César Bustamante Llosa, cuya cercanía parece cada vez más sólida.

En reiteradas conversaciones con este Diario, Bustamante ha negado ser amigo de Hinostroza y también negó haber realizado funciones que no le correspondían cuando se desempeñaba como director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Nuevo audio entre el ex juez César Hinostroza y el embajador César Bustamante.

Las nuevas conversaciones, esta vez, dan cuenta no solo de la familiaridad del trato, sino de que el diplomático habría realizado actividades en favor del ex juez supremo, quien se encuentra en España en calidad de prófugo y a la espera de que se concluya su extradición.

Según los audios, Hinostroza ya regresó de su viaje a Estados Unidos para el que estaba gestionando sus pasaportes diplomáticos y la visa, tal como se escuchó en audios anteriores.

Hinostroza está en el Perú y vuelve a llamar a Bustamante. Esta vez, para decirle que se le perdió su pasaporte diplomático durante su viaje a Estados Unidos y quiere saber cómo hacer para tramitar otro.

El audio del 19 de marzo del 2018, el ex magistrado supremo le recuerda a Bustamante que siempre cuenta con su gratitud. “¿Cómo estás mi hermano? Siempre mi gratitud, un gran amigo ¿ah?”, le dice y pasa a relatarle lo que le ocurrió en EE.UU.

Bustamante le aconseja que solo mande un oficio a cancillería para que se anule el pasaporte diplomático, y luego agrega: “Y de ahí hay que pedir otro…”

El siguiente audio se registra tres días después. Hinostroza le pregunta si ya lo llamó el área de Protocolo del Poder Judicial para ver lo de su pasaporte. El ex juez aprovecha para hacerle saber a Bustamante que es bien considerado por sus conocidos.

“Son unos secretarios, no me acuerdo bien, y al ver que tú eres mi amigo, sí es un señor, pucha que… Muy bien, hermano…”, le dice Hinostroza. Luego, vuelve al tema de su documento diplomático. Bustamante le dice que ya habló con la directora del área de Privilegios de la Cancillería, pero que igual lo verá. “No, no te preocupes. Déjame verlo ahora”, dice el diplomático.

Hinostroza le pide a Bustamante que por favor lo vea y le recuerda que gracias a él algunas personas “le levantaron” y ahora tiene “buenas relaciones”.

“A ver, por favor, ¿por qué? Porque como mi esposa y mi hija quieren ir, y ya te dije que gracias a ti ya se levantó el veto, y tengo buenas relaciones con… ahí, algunas personas…”, sostuvo.

A continuación los audios completos.

Audio 1 (19 de marzo del 2018 a las 11:53 am.)

César Bustamante: ¿Aló?

César Hinostroza: Aló, tocayito…

CB: Hola, tocayo. ¿Qué tal?

CH: ¿Cómo estás, mi hermano? Siempre mi gratitud, un gran amigo ¿ah?

CB: Ja ja, gracias, gracias…

CH: ¿Cómo está la salud?

CB: Bien, bien, felizmente ¿Cuándo llegaste?

CH: Ayer, hermano. Ayer, domingo.

CB: Ah, ya, ya, ya.

CH: Hermano, no sé si te habrá llamado mi jefe de protocolo, pero te informo algo. Tuve un pequeño problema allá en Miami, porque hice escala. Terminé en Washington el viernes, el sábado estuve en Miami para viajar domingo.

CB: Ya...

CH: Entonces alquilé un carro. Debo movilizarme porque como no tengo familia (ininteligible) dejé en un parking ¿no? pero como había carro (ininteligible), me dijeron que deje la llave, dejé la llave, todo. Y cuando he regresado, estaba otro empleado y revisé el auto, estaba solo mi laptop y me habían sacado la cartuchera negra donde estaba mi pasaporte.

CB: Ya…

CH: Le reclamé, le hice un lío al parking, pero todo el mecánico… Domingo nadie había, así que tuve que sacar salvoconducto para poder viajar. Así que me atendieron bien el consulado de Miami, estoy agradecido con ellos. Pero el problema es ¿qué hago con el pasaporte que se ha perdido, hermano? ¿tengo que dar cuenta a la embajada, cómo es?

CB: No, simplemente, que se mande una carta a privilegios. Eso lo puede hacer el de protocolo, diciendo que el pasaporte fue sustraído o fue perdido en Miami para que se anule.

CH: Ah, ya, ya. Entonces le digo que ahorita haga un oficio ¿no?

CB: Sí, sí, sí. Simplemente eso…

CH: …Para que se anule

CB: Así es…

CH: … y de ahí me dan otro, porque creo que…

CB: Y de ahí hay que pedir otro…

CH:… (ininteligible) para movilizar de nuevo

CB: Sí, de ahí hay que pedir otro.

CH: Ya, hermanito. Entonces voy a pedir que te llame pues. ¿ya?

CB: Ya, hermano

CH: Muchas gracias…

CB: Ok, a la orden, un abrazo. Chau chau.

Audio 2 (22 de marzo del 2018 a las 08:53 am.)

César Bustamante: ¿Aló?

César Hinostroza: tocayito, buenos días

CB: Hola, tocayo ¿qué tal?

CH: ¿Qué tal la salud? ¿Cómo va?

CB: Bien, bien, felizmente. Aquí, en correrías como comprenderás.

CH: Yo sé pues. Oye, pero todos se expresan bien de ti, compadre.

CB: Washington…

CH: Allí, varios chicos.

CB: jaja

CH: Está un tal Carlos Guibert, (ininteligible) Valencia y una chica Virna; son jóvenes abogados que están haciendo carrera, seguro. Son unos secretarios, no me acuerdo bien; y al ver que tú eres mi amigo, sí es un señor, pucha que… Muy bien, hermano…

CB: ja, ja ... gracias, gracias.

CH: Muy bien, muy bien. Cesitar, no sé si te ha llamado protocolo por el tema de pasaporte…

CB: Sí, sí… yo hablé ayer con la directora de Privilegios

CH: ah, ya…

CB: Lo que pasa es que ayer estuvo la ministra de relaciones exteriores de Croacia acá y he estado todo el día con ella… Este, a ver déjame chequear cómo está eso… yo presumo que todo está bien.

CH: No, dice que te iban a consultar... no sé si a ti o a quién le ha dicho que como se estaba pidiendo nuevo pasaporte, posiblemente sea necesario una denuncia sobre la pérdida y entonces, el problema es sui generis ¿por qué? Porque como ese mismo día iba a viajar, cuando voy a la guantera del carro que alquilé donde estaba la cartuchera con los documentos del vehículo y no encontré. Como estaba en una cochera, alguien lo ha sacado pues.

CB: …claro.

CH: Entonces, en qué momento iba a hacer la denuncia, hermano. Me preocupé más por el salvoconducto y felizmente me atendieron del consulado que han venido no sé de dónde la encargada.

CB: No, no te preocupes. Déjame verlo ahora…

CH: A ver, por favor, ¿por qué? Porque como mi esposa y mi hija quieren ir; y ya te dije que gracias a ti ya se levantó el veto, y tengo buenas relaciones con… ahí, algunas personas…

CB: … Ya…

CH: Entonces me están pidiendo el pasaporte y entonces, yo no puedo enviar porque quiero enviar los tres, me están pidiendo el de los tres.

CB: Correcto, correcto.

CH: ¿Ya’?

CB: Déjame verlo ahora. No te preocupes…

CH: Ya mi hermanito

CB: … Y te llamo

CH: Te llamo en la tarde

CB: Ya, perfecto.

CH: Si tienes una noticia me avisas

CB: Ya, un abrazo

CH: Ya, Cesitar. Chau, chau. Gracias.

CB: Ya, chau, chau.