Cinco personas niegan aportes a campaña de Luis Castañeda Lossio

Por Junior Miani y Mauricio Madrid

Cinco supuestos aportantes a la campaña electoral de Luis Castañeda Lossio en el 2014 negaron ante El Comercio haber entregado los montos registrados a sus nombres en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La suma de las contribuciones negadas asciende a S/119.000.

Las empresarias textiles Karina García Meneses y su madre Susana Meneses Rojas aparecen en el padrón de la ONPE como aportantes de S/64.000 y S/40.000 en efectivo, respectivamente, para la campaña de Solidaridad Nacional con la que Castañeda Lossio consiguió su tercera elección como alcalde de Lima. Sin embargo, ambas desconocieron la entrega de dinero para esos comicios.

En declaraciones a El Comercio, Karina García señaló que donó aproximadamente dos mil polos sin estampar para la campaña, pero que estos tienen un valor unitario de S/6, y que no entregó los S/64.000 en efectivo que figuran en el registro oficial de la ONPE.

Karina García Meneses, ama de casa que figura en la ONPE como aportante de S/64 mil a la campaña de Castañeda. Ella asegura que aportó 2.000 polos, pero nunca dinero en efectivo.

García remarcó que no entregó dinero para la campaña de Castañeda Lossio. “Nunca he dado dinero en efectivo [...]. Si yo pudiera dar S/64.000 me compraría un departamento. Yo no tengo una propiedad ahorita. Esa vez yo he aportado porque me propusieron un trabajo, pero por otra razón no. Y fue solamente en especie, eso que quede claro”, indicó.

Según la ONPE, García Meneses realizó dos entregas de dinero de S/32.000 a Solidaridad Nacional en un mismo día, el 15 de setiembre del 2014. Al ser consultada sobre estas supuestas donaciones, refirió que un conocido de su hermano le hizo firmar un documento en el que aceptaba haber entregado un aporte por un valor aproximado de S/10.000.

Asimismo, García aseguró que firmó un documento para justificarlo. “Firmé [un documento], pero nunca por ese monto. […] Firmé por menos de S/10.000. Eso porque para mí los polos eran saldos porque ya tenían un año, dos años que se me fueron acumulando, entonces para mí no era mucho. Por eso firmé por S/10.000 para la campaña, pero nunca por el monto que me han puesto ahí y nunca en efectivo”, indicó.

En el mismo sentido declaró su madre y también empresaria Susana Meneses Rojas. “Un papel en blanco hemos firmado, pero no me he fijado el monto”, declaró.

Susana Meneses Rojas, empresaria que asegura haber donado 200 polos para la campaña de Luis Castañeda, pero aparece en la ONPE como una aportante de S/40 mil.

De acuerdo al registro de la ONPE, Meneses Rojas también efectuó dos entregas de S/20.000 el 15 de setiembre del 2014, el mismo día que supuestamente lo hizo su hija, sumando así un total de S/40.000 en efectivo para la campaña de Solidaridad Nacional.

“Nunca he dado en efectivo. He dado 200 prendas, polos de saldo que [cuestan] 5 soles. […] El número es lo que han cambiado, solamente [aporté] 200 polos que equivalen a mil soles. Yo no he dado nunca S/40.000”, recalcó.

—Otros testimonios—

García y Meneses no son las únicas personas que negaron el aporte de dinero a dicha campaña.

Rubí Changra Ratache es un ama de casa que, según el registro de aportantes de la ONPE, donó S/8.000 el 18 de setiembre del 2014. Este Diario la entrevistó en su vivienda del asentamiento humano Sol Naciente en Carabayllo.

Rubí Changra Ratache, ama de casa que figura en el padrón de aportantes para la campaña de Luis Castañeda Lossio con un aporte de S/8 mil.

“Nunca entregué ese dinero […] tampoco [cuento con] ese dinero. Mi esposo es obrero de construcción, pero no, a esa cantidad tampoco llegábamos”, resaltó.

Otro supuesto donante es Juan Mallqui Quijano, un jubilado que vive en San Juan de Lurigancho, quien figura con un aporte de S/5.000 para la campaña de Luis Castañeda Lossio.

Juan Mallqui, jubilado que aparece como aportante de S/5 mil para la campaña de Solidaridad Nacional en el 2014.

Al ser consultado al respecto, respondió: “De ninguna manera [aporté a la campaña] […] la verdad me siento sorprendido porque no sabía nada de eso”.

Mallqui, según la página web de la ONPE, entregó el supuesto aporte el 15 de setiembre del 2014, el mismo día en que la estudiante de Administración Giovanna Rojas Pizarro habría entregado S/2.000. Sin embargo, ella también asegura que no entregó dinero.

Giovanna Rojas Pizarro, estudiante que negó haber aportado S/2 mil a la campaña de Castañeda.

“Yo no aporté nada, ni un sol […] pudieron haber puesto mi nombre, pero de mí no hay nada, no hay ni una firma, no hay absolutamente nada”, remarcó.

—El financiamiento en las sombras—

Luis Castañeda Lossio fue elegido alcalde de Lima por tercera vez el 5 de octubre del 2014. Los cuestionamientos al financiamiento de su campaña fueron en aumento luego de que José Adelmário ‘Leo’ Pinheiro, ex presidente de la constructora OAS, confesara ante el equipo especial que investiga el Caso Lava Jato que su constructora coordinó un aporte económico con el ex burgomaestre.

“Antes de las elecciones, […] le ofrecí un aporte para su campaña. […] Luis Castañeda Lossio aceptó y llamó a Martín Bustamante [ex presidente de Emape y actual secretario general de Solidaridad Nacional], que también estaba en la reunión. Bustamante se juntó con nosotros y Castañeda le dijo que la empresa OAS iba [a] aportar”, relató.

El Comercio reveló que en total fueron US$220.000 los que entregó la empresa brasileña para los gastos de campaña de Solidaridad Nacional, pero esa cantidad no fue registrada en la ONPE.

Según testimonio del colaborador eficaz 101-2019 ante la fiscalía: “El señor Pinheiro comunicó a [Leonardo] Fracassi [ex director de obras de OAS en el Perú] que habló con Castañeda y que le dijo que podía aportar en la campaña, a lo que Castañeda indicó que Fracassi debía buscar al señor Martín Bustamante Castro. El señor Fracassi se dirigió al departamento del señor Bustamante, un lugar en Miraflores, donde Bustamante le pidió 220.000 dólares a ser entregados en dinero [efectivo]”.

De acuerdo con el colaborador, Bustamante confirmó la recepción del dinero con una llamada a Fracassi.

Martín Bustamante, secretario de Solidaridad Nacional, trabajó con Castañeda desde su primera gestión.

—Involucrados no responden—

Este Diario entregó una carta en el domicilio de Luis Castañeda Lossio para obtener su versión sobre las denuncias, pero no obtuvo respuesta.

El Comercio también intentó contactar en repetidas oportunidades al secretario general de Solidaridad Nacional, Martín Bustamante, pero este no dio sus descargos a pesar de leer los mensajes.