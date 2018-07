CNM: los pasos que se siguen en el Congreso para remover a consejeros

El proceso de remoción contra los siete miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) sí puede culminar este viernes 20. Los consejeros serían acusados, en el informe final de la Comisión de Justicia- por causal grave estipulada en su misma ley orgánica.

El Parlamento tenía previsto debatir el informe de la Comisión de Justicia, pero la convocatoria de un pleno extraordinario por parte del presidente Martín Vizcarra apresuró el proceso. En la Junta de Portavoces del Congreso se discutió el tema y se aprobó incluir a todos los consejeros -hasta ese momento solo se investigaba a 2 en Justicia-.

El titular del Congreso, Luis Galarreta, explicó que el debate sobre la remoción se iniciaría el viernes, pero que podrían presentar una autoconvocatoria -con firmas de congresistas- para continuar con el debate la siguiente semana. Esto, argumentó, en aras del debido proceso. Sin embargo, el oficialismo ya estableció un cronograma para que la remoción de los siete consejeros se vea el mismo viernes.

-Plazos-

Gilbert Violeta, portavoz de Peruanos por el Kambio, señala que no existe excusa para no ver la remoción total debido a que la Comisión de Justicia presentará su informe final mañana jueves por la noche.

La Comisión de Justicia citó para hoy a los cinco consejeros que faltaban recoger su testimonio. "Son dos procesos distintos que se están siguiendo y se están confundiendo. Uno es el de la subcomisión [de Acusaciones Constitucionales] que toma unos 2 meses, y otra cosa distinta es el de la Comisión de Justicia que es una vía más expeditiva para remover a los consejeros", explicó Violeta.

Según el oficialista, en esta instancia se valora la "circunstancia de apremio" en los audios con lo cual los consejeros "pierden la confianza política para el ejercicio del cargo".

Para Úrsula Letona (Fuerza Popular), se está acelerando el proceso de una manera que podría darse vicios legales. "Suena impopular, incuso contrario al clamor popular de que una vez se vayan , pero tenemos que mantener la forma y debido procedimiento, el riesgo es mucho mayor si es que los sacamos y luego terminen reponiéndolos", explicó la titular de la Comisión de Constitución.

-Debido proceso-

​¿Por qué el caso de los consejeros lo analiza la Comisión de Justicia? La Junta de Portavoces se basó en el antecedente de remoción del consejero Efraín Anaya en el 2010. En dicho proceso, el grupo de Justicia se demoró un mes en entregar su informe final al pleno, dado a que dieron tres oportunidades para que el acusado se presente a dar sus descargos. Anaya nunca se presentó y se recogió su defensa en el mismo pleno.

Respecto al tiempo y procedimiento utilizado en el caso Anaya, el congresista Violeta señaló que "un solo antecedente no es suficiente para aplicarlo en todos los casos". Si bien el artículo 157 de la Constitución puede ser removido por el Congreso -con 87 votos- por "causa grave", el procedimiento de la sanción no está desarrollado, ni en la propia Constitución ni en el Reglamento del Congreso.

"Incluso podríamos no citar a los consejeros y calificar la conducta, porque estamos ante un proceso donde pierden la confianza política. No es una acusación penal, eso lo ve la subcomisión. Esta es la interpretación que hacemos", dijo el portavoz oficialista.

Pero Úrsula Letona insistió en la importancia del debido proceso con el fin de que los consejeros no acusan al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional o a cortes internacionales con el fin de ser repuestos en sus cargos. "Una cosa es la cuestión de confianza, y otra cosa es el debido proceso, hemos visto como la Corte Interamericana [de Derechos Humanos] y el Poder Judicial han repuesto a cientos de jueces y fiscales. Una remoción sin que exista debido proceso puede resultar inconstitucional", replicó.

En ese sentido, la legisladora indicó que los consejeros que no se presenten a dar sus descargos en Justicia, deberían ser citados al pleno para que puedan tener derecho a defensa.

-Los cargos-

Solo tres de los siete consejeros están directamente involucrados en los audios difundidos por IDL-Reporteros y "Panorama", los cuales dan cuenta de un presunto tráfico de influencias. Estos son: Iván Noguera, Julio Gutiérrez y Guido Aguila. El primero brindó sus descargos ayer, y los otros dos han renunciado. Sin embargo, Letona aclaró que su renuncia no los excluye del proceso de remoción.

Los otros consejeros en funciones -Orlando Velásquez (presidente), Hebert Marcelo Cubas, Baltazar Morales Parraguez y Maritza Aragón Hermoza- han puesto su cargo a disposición frente al proceso seguido por la Comisión de Justicia.

Como lo señalamos en párrafos anteriores, el artículo 157 de la Constitución no desarrolla el procedimiento en el caso de la remoción de los consejeros, y tampoco lo hace el reglamento del Congreso. Al no tener base, Violeta señaló que se ampararán en la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, específicamente en el artículo 8.

"Hablamos de la incapacidad moral de todos los consejeros. Sé que algunos podrán decir que la responsabilidad es personalísima, pero en este caso las decisiones del CNM son colegiadas, por lo que existe una responsabilidad colectiva", sostuvo.

Úrsula Letona detalló más sobre esta interpretación. "Han sido decisiones colegiadas donde hay dos bandos. Se habrían formado bloques que avalaban, por un lado a Orlando Velásquez, lo cual fue denunciado ayer por el consejero [Iván] Noguera, y por otro lado los consejeros que estaban bajo la tutela de Guido Aguila cuando fue presidente", indicó.

En sus descargos ante la Comisión de Justicia, Iván Noguera presentó una serie de audios en los que acusó irregularidades en la elección del actual presidente el CNM, Orlando Velásquez.

También queda pendiente ver la situación de los accesitarios de los consejeros. Si bien no se aprobó incluirlos en el proceso de remoción que se lleva a cabo en la Comisión de Justicia, Violeta dijo que en el pleno del viernes propondrá que no asuman funciones. "Este es un consejo muerto. Y no se debe activar al consejo hasta que se recomponga con los resultados del informe que emita la comisión de reforma judicial que viene trabajando", acotó.

Más allá de las interpretaciones, el pleno iniciará el debate de la remoción este viernes a las 4 de la tarde. El debate no puede durar más de 8 horas, pues que la convocatoria se rige solo para ese día, con lo que el plazo para remover a los consejeros vence a medianoche.