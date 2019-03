¿Por qué no se ha concretado recomposición de comisiones en el Congreso?

El Consejo Directivo del Congreso aprobó a fines de enero la recomposición de todas las comisiones, a fin de que las nuevas bancadas que se crearon tuvieran representación. Sin embargo, a casi dos meses este acuerdo aún no ha sido sometido a debate y votación en el pleno, donde tiene que ser ratificado para que entre en vigencia.

El congresista Juan Sheput- integrante de la última bancada en ser creada: Concertación Parlamentaria- indicó que su agrupación debe ser incluida en la nueva composición. Agregó que el próximo lunes, cuando se realice la Junta de Portavoces tras la semana de representación, este tema tiene que ser abordado.

También consideró que si el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, aún no ha agendado la reestructuración de los grupos de trabajo es porque Fuerza Popular, el Partido Aprista y Acción Popular (que suman 65 votos) proponen que esta se concrete en julio, tras el cambio de la Mesa Directiva. El fujimorismo, bajo el cuadro aprobado en el Consejo Directivo, perderá la mayoría.

El ex ministro de Trabajo planteó que si las bancadas no llegan a un acuerdo para recomponer en este momento todas las comisiones, se puede dar un primer paso con la Comisión Permanente y con la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde él ha sido nombrado como delegado para analizar las denuncias contra el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry.

“Y así no entrará en cuestión la investigación al fiscal Chávarry”, refirió a El Comercio, en alusión que fue designado delegado como representante de Peruanos por el Kambio en la subcomisión, cuando ya había renunciado a esa bancada.

Sheput afirmó que si el lunes se llega a un “verdadero consenso” sobre la nueva estructura de las comisiones, esta se debe someter a votación en el próximo pleno.

Cuestiona a Salaverry

La parlamentaria Maritza García (Cambio 21) criticó, a título personal, que Salaverry no haya puesto a voto la recomposición en ninguno de los tres plenos que se han realizado en la presente legislatura. “Seguimos trabajando en las comisiones como si Fuerza Popular tuviera la mayoría parlamentaria, como si no se hubiesen creado otras bancadas”, agregó.

García opinó que los derechos de los parlamentarios que son parte de los nuevos grupos continúan siendo “vulnerados”.

En comunicación con este Diario, la congresista dijo que para no retrasar la toma de decisión, se debe someter a debate el acuerdo alcanzado el 30 de enero en el Consejo Directivo, que no incluye a Concertación Parlamentaria.

El portavoz alterno de Unidos por la República, Glider Ushñahua, coincidió con García en que el ingreso de representantes de las nuevas bancadas a las comisiones debió ser “priorizado”.

Sin embargo, evitó adelantar si su agrupación solicitará que el acuerdo del Consejo Directivo sea sometido a votación. “El lunes vamos a definir una posición en conjunto”, subrayó.

Fuentes parlamentarias señalaron a El Comercio que no existe “una falta de voluntad política” de parte de Salaverry, sino que la recomposición no ha sido puesta en debate en el pleno, debido a que “no se tienen los votos” para “ganarle” a Fuerza Popular, al Apra y a quienes se oponen al ingreso de las nuevas bancadas a las comisiones en este momento.