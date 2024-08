El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, respaldó al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y dijo que está combatiendo la delincuencia común y el crimen organizado “como no se ha visto antes”.

En conferencia de prensa luego de la sesión del Consejo de Ministros, Adrianzén afirmó que no tiene por qué sorprender el respaldo de la presidenta Dina Boluarte al titular del Mininter, más allá de las cifras sobre inseguridad ciudadana.

“No tiene por qué sorprender el respaldo de la señora presidenta a un ministro, que por lo demás, está combatiendo la delincuencia común y el crimen organizado como no se ha visto antes. Los resultados están allí a la vista, no podemos negar y en esto quiero ser preciso de que no siguen habiendo asaltos, sicariato, extorsiones”, expresó.

“Tenemos una megapolis, tenemos 12 millones de habitantes en esta ciudad y la criminalidad existe, pero la estamos combatiendo, trabajando en ello, como estamos combatiendo –reitero- el crimen organizado”, agregó.

Adrianzén remarcó que en su condición de presidente del Consejo de Ministros y mientras ejerza yo este cargo, respaldará a todos los integrantes del gabinete y la confianza será retirada cuando así lo estime Boluarte Zegarra.

“Los resultados no son los mejores, es cierto, tenemos que seguir trabajando, pero estaría mal, en todo caso, que en una condición como esta, la situación de violencia en que vivimos, estemos permanentemente cambiando de ministros”, subrayó.

“Si se tratase solo de personas, traeríamos a la que haya solucionado, pero estos son procesos y en el marco de ello hay que trabajar constantemente y de manera continua”, añadió el primer ministro.

Cabe indicar que la presidenta Dina Boluarte decidió este miércoles no solo participar en una actividad pública en El Agustino junto con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sino saludarlo con un fuerte abrazo frente a las periodistas.

Esto pese a los cuestionamientos al funcionario por los audios difundidos donde se le atribuye haber señalado que la mandataria le pidió cerrar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) como condición para asumir el cargo.

“Gracias ministro por tomar esta iniciativa y ponerle fuerza y firmeza contra la delincuencia”, señaló la presidenta, quien luego aseguró que el Gobierno respalda la labor de todas las unidades orgánicas de la policía.

Evitó hablar sobre fusión de ministerios

De otro lado, Gustavo Adrianzén evitó adelantar qué ministerios se fusionarán y señaló que se esperarán los resultados de las conclusiones de la comisión que viene trabajando en ello.

“Estamos trabajando en ello, hay algunas reuniones técnicas, hay comisiones que están preparando esta tarea y de momento yo mal haría en adelantar las conclusiones de esta comisión sino hasta que el trabajo haya concluido”, sentenció.