El coronel PNP Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), ha sido citado para este lunes 26 de agosto en calidad de testigo en la investigación contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Como se recuerda, el titular del Mininter afronta una indagación de la Fiscalía de la Nación por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad, en agravio del Estado.

Según la citación, a la que accedió este Diario, Colchado deberá declarar de manera presencial ante el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la fiscalía en su sede ubicada en el Centro de Lima.

Cabe indicar que Santiváñez es investigado en el Ministerio Público tras la difusión de un audio en el que supuestamente pedía que “controlen” a Marco Sifuentes, periodista del portal La Encerrona.

Asimismo, por ordenar un proceso disciplinario contra el capitán PNP Junior Izquierdo, apodado ‘Culebra’, que difundió la grabación.

Nuevos audios

El último domingo “Cuarto Poder” difundió más audios atribuidos al ministro del Interior donde afirma que la presidenta Dina Boluarte le pidió cerrar la Diviac, a cargo en ese entonces del coronel PNP Harvey Colchado.

“A mí Dina (Boluarte) me pidió cerrar la Diviac, dos veces. Hasta ayer me dijo eso”, se le escucha decir al titular del Mininter, según los clips difundidos por el dominical y que fueron grabados por el capitán PNP Junior Izquierdo, apodado ‘Culebra’.

El ministro también reveló que recibió una llamada de atención de Boluarte Zegarra por no decir que Colchado es un “policía politizado” y no criticarlo abiertamente durante una entrevista.

“Yo respondo… digo: ‘para mí todos son buenos’. Por eso a mí la tía me llamó. ‘¿Qué, cómo? ¿Cómo es posible? Usted debió decir que no, que es un policía politizado’”, indicó.

En la grabación atribuida a Santiváñez también se le escucha mencionar los supuestos reproches de la mandataria por no cerrar la Diviac y que para ser designado en el cargo esa era la condición.

“Que Dios me castigue si miento, te lo juro. Tú sabes que para subir todo vale. Me preguntó: ‘¿Usted puede desactivar la Diviac?’ Yo dije: ‘sí’. Entré y ahora está preguntándome: ‘tú no me dijiste que… (ininteligible)’”, subrayó.