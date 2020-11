Conforme a los criterios de Saber más

La Comisión de Ética aprobó este martes iniciar indagaciones preliminares contra la congresista Cecilia García (Podemos Perú) por dos casos que las involucran. Por mayoría, la legisladora será investigada por presuntamente haber difundido los datos personales de funcionarios de la Comisión de Economía y por haberse presentado a las elecciones del 2020 con un DNI falso.

Respecto al primer caso, García fue denunciada por Oleg Valladares Díaz, secretario técnico de la Comisión de Economía, por presuntas infracciones al Código de Ética al haber proporcionado los números de teléfono de quienes estaban en contra de las iniciativas sobre el retiro de aportes a la AFP y a la ONP. Valladares dijo que debido a esta actuación de la congresista, recibió llamadas e insultos a través del chat debido a su labor en dicho grupo de trabajo.

“Hace dos, tres días, al igual que muchos señores congresistas, he recibido llamadas no deseadas, chats insultantes y al averiguar, digitalmente de dónde provenían y cómo se habían averiguado mi teléfono y mi número hemos detectado que, con un pequeño descuido, la congresista (Cecilia) García difunde directamente lo sucedido en la comisión y menciona nuestros nombres y teléfonos a estas personas. Ella no puede revelar la identidad y los teléfonos de las personas porque eso es infidencia”, dijo Valladares.

La Comisión de Ética aprobó, por mayoría, esta denuncia de parte. Asimismo, una segunda denuncia de oficio presentada contra García tiene que ver con haber registrado un DNI falso para evitar que se revelen las dos denuncias por agresión que tiene de los años 2015 y 2016.

Estas acusaciones figuran con su anterior número de DNI y con un nombre diferente, hecho que también ha sido denunciado por la procuraduría del Reniec ante el Ministerio Público. Cecilia García tiene un DNI, número 49017178, donde figura que nació en 1979 con el nombre Jacqueline Cecilia García Rodríguez. Pero, en la campaña para la alcaldía de Huancayo en el 2018, tenía otro documento en el que figura como nombre Cecilia Jacqueline García Rodríguez con el número 42806594. Este último está relacionado a las denuncias que tiene en su contra.

La comisión advirtió que uno de estos DNI fue utilizado por la actual congresista para postular y alcanzar un escaño en este Parlamento. Por lo tanto, se permitiría iniciar una indagación por este hecho. Las presuntas infracciones serían al principio de conducta ética parlamentaria.

Otros casos

La Comisión de Ética también aprobó iniciar indagaciones contra el congresista Lenin Checco (Frente Amplio) tras ser acusado por Gabriel Salvador, extrabajadora de su despacho, por presunto abuso de autoridad, violación a la intimidad personal y acoso laboral.

Checco habría infringido el principio de respeto y responsabilidad, así como respeto a la investidura parlamentaria y no habría mantenido la cortesía con una funcionaria, indicó la comisión.

El grupo de trabajo aprobó también indagar a los congresistas Orestes Sánchez (Podemos Perú), por presuntamente haberle solicitado un porcentaje de sueldo a Miguel Calderón, un extrabajador de su despacho a quien despidió por no haberlo invitado a un programa. Según Calderón, guarda los vouchers que demuestran los depósitos que se le exigieron por trabajar en el despacho.

También, será indagado el congresista Alexander Lozano Inostroza (UPP), quien fue denunciado por Víctor Raúl Ruiz Nunura, director del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Jorge Basadre Grohman, por presunta vulneración al Reglamento del Congreso.

