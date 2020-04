La emergencia por el coronavirus (COVID-19) ha implicado un cambio de planes y necesaria adecuación en el funcionamiento del Congreso de la República, sus procedimientos internos y las acciones de control político. Uno de los asuntos aún pendientes en el Parlamento y de plazo ya excedido es la presentación del Gabinete que encabeza el primer ministro Vicente Zeballos a fin de recibir el voto de confianza. Precisamente, tanto desde el Poder Ejecutivo, como el Legislativo, ya se han intercambiado preocupaciones al respecto en los últimos días.

Tales preocupaciones vienen desde distintos frentes. Y según posturas recogidas por El Comercio, se refieren a los plazos y al procedimiento a seguir, así como a la oportunidad de realizar un pleno para recibir al Gabinete considerando la crisis sanitaria.

En medio de ello, una fuente de este Diario confirmó que el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, y el primer ministro Vicente Zeballos concretaron la semana pasada una reunión en donde se abordó el tema. Y de ella se desprende que “ya existe una intención de poder solicitar la confianza”.

El propio Merino de Lama había adelantado el último 16 de abril a Canal N que se iba a reunir con Zeballos “para que vaya estructurando la forma de poderse presentar”. Agregó que la voluntad del Congreso era apoyar al Gobierno.

El procedimiento

El último 20 de abril, el congresista Diethell Columbus, vocero de Fuerza Popular, dirigió un oficio al presidente del Congreso solicitándole que derive una consulta a la Comisión de Constitución y Reglamento para determinar cómo proceder en cuanto al voto de confianza para el Gabinete Zeballos, por ser un tema pendiente y considerando que el actual es “un Parlamento complementario al que fue democráticamente elegido en el año 2016 y cuyo mandato fue interrumpido fácticamente el 30.09.19”.

Columbus está aún a espera de una respuesta. Al respecto, Omar Chehade (APP), presidente de la Comisión de Constitución, indicó a El Comercio que no ha recibido ningún documento de la Mesa Directiva. Y aunque dijo entender que la presentación del Gabinete se ha frustrado por la emergencia en torno al COVID-19, sostuvo que dicho organismo parlamentario debería encargarse de convocar al primer ministro considerando que se planea hacer un pleno virtual.

El documento enviado por Diethell Columbus (Fuerza Popular) al presidente del Congreso, Manuel Merino, en torno a la presentación del Gabinete de Vicente Zeballos y el voto de confianza. (El Comercio)

“Por más que haya COVID-19, nosotros lo entendemos, pero no se puede quebrar una norma constitucional. Y esta norma constitucional se está quebrando no por culpa del Gobierno, sino por culpa del desastre natural sanitario”, indicó.

En esa línea, recordó que la Mesa Directiva está próxima a programar un pleno virtual para resolver la renuncia de Mercedes Araoz a la vicepresidencia de la República y el anunciado pedido del Ejecutivo para que se le deleguen facultades legislativas en materia tributaria.

“Si se va a hacer un pleno virtual para ello, con mayor razón un tema más importante es la exposición del premier Zeballos y su voto de confianza. La Mesa Directiva debería preocuparse por citar a Vicente Zeballos”, opinó Chehade.

Los plazos

En cuanto a los plazos, el exoficial mayor del Congreso, José Elice, sostuvo que en el Congreso se tendrá que interpretar la Constitución y definir si para la presentación de Zeballos se aplicará el artículo 130 o el 135 de la Carta Magna. Es decir, si se trata de un voto de confianza para la investidura del Gabinete o sobre los actos del Gobierno en el interregno parlamentario tras la disolución del anterior Parlamento.

En el primer caso hay plazos, según el artículo 130, el primer ministro y su Gabinete deben acudir al pleno dentro de los 30 días de asumidas sus funciones para exponer y debatir la política general del Gobierno, y plantear en torno a ella la cuestión de confianza. El Reglamento del Parlamento define este procedimiento como investidura del Consejo de Ministros.

Zeballos juró al cargo el 30 de setiembre del 2019 después de disuelto el Congreso y los miembros del Consejo de Ministros lo hicieron días después, el 3 de octubre. El nuevo Congreso se instaló más de 5 meses después, el 16 de marzo, para completar el período hasta el 2021.

En el segundo caso, referido al artículo 135, no se precisa plazo alguno.

Lo que dice la Constitución Política del Perú sobre la presentación de un nuevo Gabinete Ministerial ante el Congreso. El Reglamento del Parlamento denomina a este proceso como el voto de investidura. (El Comercio)

Lo que dice la Constitución Política del Perú sobre la presentación del presidente del Consejo de Ministros tras el interregno parlamentario. (El Comercio)

Pero en el ínterin ya hay algunas interpretaciones. En su diálogo con Canal N el pasado 16 de abril, Merino de Lama consideró que no hay una fecha límite para la presentación del Gabinete. “En realidad no hay un plazo perentorio. Normalmente, cuando hay un Congreso que está establecido, son 30 días. En este caso es un Congreso nuevo, no tiene una fecha específica, pero sí hay la obligación para el voto de confianza. Y eso tendremos que acordarlo con el presidente del Consejo de Ministros para ver la forma, la metodología y que permita que ellos puedan rendir cuentas al Congreso y de esta manera se le pueda brindar el voto de confianza”, explicó.

Chehade dijo creer que “ya pasó con mucho exceso” la fecha máxima en la que el Gabinete Zeballos tenía que presentarse, que debió ser a los 30 días de jurar al cargo. “Pero, claro, por los hechos del 30 de setiembre no podía presentarse ante la Comisión Permanente, sino ante el pleno. No había Congreso y, en todo caso, los 30 días se comienzan a computar desde la juramentación del nuevo Congreso complementario que es este. Eso fue el 16 de marzo. Los 30 días se cumplieron el 15 de abril, quiere decir que han pasado 12 días del máximo tope para que el premier Zeballos se presente al Congreso y se le dé o no el voto de investidura”, arguyó.

Agregó que la Comisión de Constitución sesionará este martes y que probablemente aborde el tema.

A juicio de Elice, se tendría que aplicar el artículo 135. “Es uno de esos artículos que nadie leía hace años, porque no lo necesitábamos [...] También se podría interpretar, pero no está claro, que tratándose de un nuevo Consejo de Ministros podría aplicar la regla del artículo 130. Pero no los 30 días [de plazo], porque no es el caso”, refirió en alusión a que por la disolución no había Parlamento para dar el voto de investidura. Acotó que la Junta de Portavoces, en la situación actual, podría llegar a un acuerdo sobre el tema.

Oportunidad y posiciones

En cuanto a la oportunidad de realizar un pleno sobre el voto de confianza al Gabinete Zeballos, el primer vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, Luis Valdez, manifestó a El Comercio que aún no se define el tema por los inconvenientes generados a raíz de la emergencia sanitaria.

“Creo que en el marco de la emergencia no es oportuno. Sin embargo, sí se hace necesario por lo menos conversar con algunos ministros respecto a las acciones u omisiones que se vienen dando en el marco de la emergencia”, manifestó.

Por su parte, Rennan Espinoza, vocero de Somos Perú, resaltó que la primacía de la realidad es clara respecto al avance del coronavirus en el país, por lo que afirmó que “no es el momento” para la presentación del Gabinete.

“La Constitución manda una fecha, que son 30 días después de la juramentación. Si no se pidió voto de confianza, es una infracción constitucional, pero eso no lo vamos a pedir ni secundar. Sería ilógico pensar en eso. La realidad nos manda a otra situación. Ya no viene al caso que sea mañana o pasado, tenemos que esperar a junio o julio para cuando podamos decir que se ha controlado [la epidemia] y ya las cosas se puedan retomar desde el punto de vista estructural y político”, sostuvo.

Vicente Zeballos, primer ministro, y Manuel Merino, presidente del Congreso, se reunieron la semana pasada. También dialogaron el 27 de marzo en el Parlamento, junto a otros miembros de la Mesa Directiva. (Foto: Congreso)

Respecto a si se daría o no el voto de confianza, Unión por el Perú (UPP) informó anteriormente que votará en contra y Somos Perú adelantó su posición a favor. Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular (FP), el Partido Morado, Podemos y Frente Amplio indicaron que evaluarán el tema.

Cabe recordar que solo el bloque de Acción Popular, APP, Somos Perú y Podemos Perú, cuyos representantes conforman la Mesa Directiva del Legislativo, suma 69 votos. ichos partidos firmaron un “Acuerdo por la Gobernabilidad”.

Este Diario intentó comunicarse con Merino de Lama para conocer si se llegó a un acuerdo concreto con Zeballos, pero no fue posible. En tanto, el primer ministro participa este martes de una sesión conjunta de las comisiones de Fiscalización y Contraloría; Salud y Población; y la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres-COVID-19.

Zeballos esta acompañado del titular de Salud, Víctor Zamora. El miércoles, la Comisión de Economía recibirá a la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva.

Por ahora, con el panorama aún incierto en torno al voto de confianza al Gabinete, las comisiones del Congreso son los canales para las citaciones a ministros.

El procedimiento en caso de una sesión del Congreso en torno al voto de investidura al Gabinete Ministerial. (Congreso)