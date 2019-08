El Congreso y su reciente historial de agresiones verbales [VIDEOS]

En diversas ocasiones, la ciudadanía ha visto a distintos congresistas protagonizar debates y discusiones que, además de tornarse tensos y acalorados, derivaron en reprochables calificativos y agresiones verbales. En algunos casos, tales actos no fueron públicos, como el que ha denunciado el legislador Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio) responsabilizando a su excolega de bancada y actual segundo vicepresidente del Parlamento, Salvador Heresi (Contigo).

Oliva aseguró el último miércoles que Heresi lo agredió verbalmente en las postrimerías de la Junta de Portavoces, cuando insistía en que Peruanos por el Kambio presida la Comisión de Ética.

Fuentes presentes en la reunión comentaron a El Comercio que Heresi habría calificado de “huevón” a Oliva y que incluso lo mandó a callar. Ante lo ocurrido, el legislador oficialista presentó una denuncia en la Comisión de Ética contra el parlamentario de Contigo, quien ha rechazado la imputación.

El congresista de Peruanos por el Kambio, Alberto Oliva, asegura que recibió un insulto de Salvador Heresi. (Video: Canal N)

A continuación, otros casos en los que los padres de la patria perdieron los papeles y recurrieron a diatribas.

—Karina Beteta vs. Daniel Salaverry—

En marzo pasado, la congresista Karina Beteta (Fuerza Popular) acusó a Daniel Salaverry, entonces presidente del Congreso, de haberla maltratado luego de una sesión del pleno del año pasado. Ello al cuestionarle por qué no había puesto a debate un proyecto de ley sobre Agrobanco.



“Él me dijo ‘cuando usted sea presidenta, agendará los temas que considere pertinentes. Vete a la mierda, no me jodas’. Esas fueron las expresiones textuales del señor Salaverry”, aseguró Beteta, quien oficializó su denuncia ante la Comisión de Ética. Salaverry negó haberse expresado así y calificó de falsa la denuncia.

Karina Beteta denunció a Daniel Salaverry ante la Comisión de Ética. (Foto: Congreso / Video: TV Perú)

Pero ambos ya han intercambiado otros calificativos. Por ejemplo, en junio pasado, Beteta se expresó así sobre Salaverry: "Vemos que [Daniel Salaverry] se ha convertido en el paje de compañía del presidente Martín Vizcarra, pero ya sabemos cómo terminan los 'felpudinis' de la política".

La congresista Karina Beteta aseguró que los términos empleados para referirse al titular del Legislativo no constituyen insultos. (Foto: GEC / Video: Canal N)

—Mario Mantilla vs. Alberto de Belaunde—

El pasado 7 de enero, durante una sesión del pleno en la que se evaluaba la situación del Ministerio Público, Mario Mantilla (Fuerza Popular) respondió airadamente luego de que Alberto de Belaunde (Bancada Liberal) acusara a Fuerza Popular de tener un pacto de “impunidad”.



“Acá hay congresistas que nos acusan a nosotros cuando ellos tienen la concha de haber protegido a Toledo, a PPK, a Humala”, replicó ante aplausos de sus colegas. Esa sesión fue caótica y los fujimoristas la abandonaron posteriormente. Posteriormente, Mantilla retiró sus expresiones y pidió disculpas.

(Video y foto: Congreso)

—Héctor Becerril vs. Marco Arana—

El 9 de julio en la Comisión Permanente, Héctor Becerril (Fuerza Popular) y Marco Arana (Frente Amplio) intercambiaron calificativos durante el debate sobre cuestiones previas en torno al caso del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry.



“Hay un congresista que llevó a Cajamarca al caos [...] a la pobreza extrema […] ¿Este mismo congresista con qué autoridad moral participa en este Congreso? Si ha venido robando los votos de un miembro de su partido, aprovechándose”, dijo Becerril aludiendo a Arana.

Aunque no tenía el uso de la palabra, Arana vociferó “No le permito al delincuente…”. Sin embargo, Daniel Salaverry, que presidía la sesión, los exhortó a guardar respeto y orden.

La Comisión Permanente revisaba en ese momento la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra Pedro Chávarry. (Foto: Congreso / Video: Congreso TV )

—Héctor Becerril vs. Yonhy Lescano—

Ocurrió el 10 de agosto del 2017, cuando Becerril y el legislador Yonhy Lescano (Acción Popular) declaraban juntos a la prensa en los pasillos del Palacio Legislativo sobre los presuntos vínculos de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, con Odebrecht.



Becerril expresó que Lescano tenía “incapacidad mental” por pedir que se investigue a Fujimori y comparar su situación con la de la ex primera dama Nadine Heredia -quien por entonces cumplía prisión preventiva-, incluso considerando que para la lideresa de Fuerza Popular también corresponderían las mismas medidas restrictivas (actualmente las tiene).

Lescano respondió: “…Los que tienen incapacidad mental son los fujimoristas, los corruptos […] El fiscal está pidiendo información, usted parece una lagartija que está que grita, grita y grita”. Esto caldeó aún más los ánimos de Becerril.

Yonhy Lescano y Héctor Becerril se lanzaron sonoros calificativos durante una fuerte discusión en el Congreso. (Composición: El Comercio / Video: Canal N)

—Humberto Morales vs. Marisa Glave—

En una entrevista con El Comercio en junio del 2017, el legislador Humberto Morales tuvo expresiones que sumaron a la crisis interna de la bancada del Frente Amplio, que luego se dividió surgiendo entonces Nuevo Perú.



Consultado sobre cuestionamientos de Marisa Glave a la elaboración del reglamento interno del grupo, manifestó: “Puede decir lo que quiera. A mí me enseñó una cosa mi madre: las mujeres después de ser chismosas, son mentirosas”.



Producto de ello, tres organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaron a Morales ante Ética, pero el caso no llegó a verse en esa instancia. Morales ofreció disculpas públicas y prometió manejar mejor su temperamento. "Algunas veces, al fragor del debate político, nuestro estado de ánimo se exacerba e involuntariamente podemos cometer algunos deslices”, dijo.

"Respondonas, chismosas, mentirosas. Así tratan a las mujeres que levantamos la voz y cuestionamos la prepotencia. Seguiremos haciéndolo", replicó, por su parte, Glave vía Twitter.

Humberto Morales recibió duras críticas por sus lamentables expresiones. (Foto: Congreso)

—Yonhy Lescano vs. Jorge del Castillo—

El 15 de junio del 2017, los legisladores Yonhy Lescano (Acción Popular) y Jorge del Castillo (Apra) protagonizaron un caldeado debate en torno al proyecto de ley que prohíbe el uso de leche en polvo para fabricar productos lácteos, que fue finalmente aprobado por unanimidad.



Del Castillo manifestaba que quería defender “a los consumidores, a los niños del Perú”, a lo que Lescano respondió diciendo “hay que ser bien cara dura para decir eso”.

El parlamentario aprista se levantó de su escaño con mucha molestia e, incluso, golpeando su carpeta le recriminó a Lescano, a quien tenía al lado: “¿Cómo que caradura, carajo?”.

Lescano y Del Castillo protagonizaron altercado en pleno del Congreso. (Video: Congreso)

—Daniel Abugattás vs. Mauricio Mulder—

En septiembre del 2015, un debate de la Comisión de Fiscalización en torno a las agendas de la exprimera dama Nadine Heredia —actualmente investigada por lavado de activos— se vio abruptamente interrumpido por un altercado entre los parlamentarios Daniel Abugattás y Mauricio Mulder.



Abugattás aseveró que Mulder lo estaba interrumpiendo mientras realizaba preguntas a un perito invitado para aquella sesión. “Señor presidente, ¿sabe qué?, ya me está cansando este payaso. Si lo puede poner en orden, por favor. ¿Usted pone en orden a este animal?”, expresó. La sesión se suspendió por algunos minutos.

(Composición: El Comercio / Video: Canal N)

—Mesías Guevara vs. Cecilia Chacón y Martha Chávez—

Otro altercado en el anterior período del Congreso, en junio del 2014. Guevara (Acción Popular-Frente Amplio) se encontraba sustentando su informe en minoría respecto a la suspensión que la Comisión de Ética Parlamentaria proponía para su colega de bancada Alejandro Yovera.



Guevara cuestionaba a la accesitaria de Yovera, la hoy parlamentaria Karina Beteta, cuando la fujimorista Martha Chávez empezó a reclamarle calificándolo de “cobarde”.

"No voy aceptar esos términos de una señora que más que carro debe de utilizar un par de escobas", señaló el hoy gobernador regional de Cajamarca. Ante ello, Cecilia Chacón, también del fujimorismo, se acercó al escaño del acciopopulista para gritarle “¡Cobarde, cobarde!”. Él le respondió: “¡Corrupta, corrupta!”.