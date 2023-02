El presidente del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, anunció que su bancada renunció a la segunda vicepresidencia del Congreso y exigió la recomposición de la Comisión de Constitución y la Mesa Directiva de ese poder del Estado.

A través de un video, el también congresista consideró que con la decisión de dicho grupo de trabajo de archivar el proyecto de adelanto de elecciones generales para octubre del 2023, enviado por el Ejecutivo, se agotó “todo tipo de diálogo”.

“Agotado todo tipo de diálogo para convocar a elecciones generales el 2023 y ante la falta de madurez política de los sectores radicales para alcanzar consensos, Podemos Perú renuncia a la segunda vicepresidencia del Congreso de la República y solicita la inmediata recomposición de la Comisión de Constitución y de la Mesa Directiva”, expresó.

“La decisión de archivar el proyecto de ley de adelanto de elecciones enviado por el Ejecutivo constituye un nuevo golpe a la democracia y la conciencia del pueblo”, añadió.

Luna Gálvez también emplazó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, a renunciar al cargo y convocar a un proceso electoral en un plazo de seis meses.

“Responsabilizamos al Congreso y al Gobierno de lo que ocurra en las próximas horas. Las muertes y la quiebra de millones de pequeñas y micro empresas serán consecuencia de la soberbia y el hambre de poder. Dios, el pueblo y la historia los juzgarán”, sentenció.

Como se recuerda, la segunda vicepresidencia del Congreso estaba en manos de Digna Calle Lobatón, que fue una de las primeras autoras del proyecto que planteaba el adelanto de elecciones en 2024.

Precisamente, la parlamentaria también emitió un video donde acusó a los congresistas y a Boluarte Zegarra de no hacerse responsables de la actual crisis política. Dijo que su decisión es “irrevocable” y presentará su licencia sin goce de haber al cargo.

“En el Congreso hemos dedicado cuatro sesiones, once votaciones y 20 horas de debate sin llegar a los consensos necesarios. Las fórmulas van y vienen, pero las excusas se imponen a la hora de la votación. Está claro, no quieren irse, no quieren renunciar ni a su sueldo ni a los privilegios”, subrayó.

“Renuncio con la esperanza que se recomponga la Mesa Directiva y se constituya una fórmula realmente democrática y representativa. Desde el centro democrático creemos que una nueva Mesa Directiva puede ser la puerta para que la presidenta Dina Boluarte renuncie y convoque a elecciones generales para el 2023”, agregó.

Cabe indicar que la Comisión de Constitución del Congreso no debatirá en esta legislatura el proyecto de reforma constitucional que presentó el Gobierno para adelantar las elecciones generales a octubre.

Los integrantes de este grupo no lograron los 14 votos que se requerían para que una propuesta similar a la que ya se archivó en el pleno esta semana, que también planteaba realizar los nuevos comicios este año, pueda volver a ser discutida. Así, recién podrá verse en el próximo periodo anual de sesiones, que comienza en junio del 2023.