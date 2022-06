La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (Alianza para el Progreso), reiteró su pedido al jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, para que informe sobre los gastos que demandaron los Consejos de Ministros Descentralizados.

“Han trascurrido más de quince días desde que se efectuó dicha solicitud sin que hasta el momento haya sido atendida; por lo que por medio del presente se le reitera para que remita la información solicitada; debiendo añadir la concerniente a los gastos de organización, las rediciones de viáticos y las actas de los consejos de ministros descentralizados realizados durante el mes de mayo del año en curso”, detalló.

A través de un oficio enviado al titular de la PCM, la legisladora solicitó la rendición de los viáticos asignados a cada uno de los ministros y funcionarios que participaron en cada una de dichas sesiones.

De igual modo, Lady Camones pidió las actas de las sesiones de los referidos Consejos de Ministros Descentralizados.

Camones sustentó su pedido en el marco de sus atribuciones establecidas en el artículo 96° de la Constitución Política, así como en el literal b) de los artículos 22° y 87° del reglamento del Congreso de la República.

Oficio enviado por la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, al primer ministro, Lady Camones. (Foto: Congreso)

Hasta la fecha, se realizaron sesiones similares en el Cusco, Moquegua, Huancavelica, Junín, Puno, Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), Ucayali, Ica, Tumbes, Pasco, Huánuco, Amazonas, entre otros.

Aníbal Torres sobre Consejos Descentralizados

Cabe indicar que el primer ministro, Aníbal Torres, se manifestó respecto a los Consejos de Ministros Descentralizados y enfatizó que estas reuniones no son utilizadas con fines políticos.

“Deben decirnos cuál es la norma que prohíbe hacer estos consejos descentralizados, que, además, están regulados en una norma específica. Dicen que nosotros hacemos política, si ahí intervienen todos los partidos políticos. Intervienen alcaldes, gobernadores, representantes de la sociedad civil”, declaró.

Seguidamente, el jefe del gabinete ministerial señaló que los acusan de llevar gente a estas sesiones descentralizadas, por lo que aseveró que ello es falso y no existe alguna portátil.

“Luego dicen que nosotros llevamos a seguidores del Gobierno. En lo absoluto, no hay nada de eso. ¿Cuándo la prensa ha podido presentar los ómnibus en los que se lleve a esa gente, como se acostumbra en muchos casos y lo que llaman una portátil? No hay portátil, no hay nada de eso”, enfatizó.