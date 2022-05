Con el respaldo de 33 firmas, principalmante de Fuerza Popular, congresistas de oposición presentaron el jueves una moción de censura contra la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez.

En un comunicado, la bancada fujimorista afirmó que Chávez tiene responsabilidad política en “las negligentes acciones de su sector” relacionadas a la huelga de controladores aéreos en Semana Santa, así como la “inestabilidad ocasionada por su afán de paralizar la reforma del servicio civil al pretender adscribir a Servir [Autoridad Nacional del Servicio Civil] a su sector”.

En el documento, al que tuvo acceso El Comercio, se afirma que Chávez no cumplió con absolver los cuestionamientos que se le hicieron durante su interpelación de la semana pasada.

También se señala que la huelga afectó, según información de la Cámara de Comercio de Lima, a unas ocho mil personas. Por otro lado, se advierten diversas consecuencias negativas que traería la adscripción de Servir al Ministerio de Trabajo.

La moción lleva cinco firmas de Avanza País, tres de Renovación Popular, una de APP y la del no agrupado Carlos Anderson, además de las de 23 de los 24 congresistas de Fuerza Popular.

¿Qué dicen las bancadas?

El único legislador fujimorista que no firmó la iniciativa fue Raúl Huamán, quien dijo a este Diario que esto se debe a que estaba fuera de Lima y no pudo ser contactado a tiempo.

Sin embargo, comentó que no está totalmente de acuerdo con la moción de censura contra Chávez y que por ahora “mantiene su neutralidad”. Si bien consideró que su gestión es criticable, indicó que todavía es posible darle tiempo.

“En el momento adecuado, expondré mi punto de vista a la bancada”, afirmó.

Para ser aprobada en el pleno, la moción debe tener al menos 66 votos a favor.

José Williams, vocero de Avanza País, no firmó la moción, pero comentó a El Comercio que está a favor de la censura. Aunque no aseguró que toda su bancada piense igual, estimó que la mayoría tiene la misma postura.

Lady Camones (APP) indicó que está a favor de la censura. No obstante, refirió que tomarán una decisión en bancada, por lo que su voto final dependerá de la decisión de la mayoría.

La legisladora Katy Ugarte, del bloque magisterial que renunció a Perú Libre, afirmó que tampoco hay una posición tomada por su grupo, pero opinó que no hay sustento para la censura.

Los bloques mencionados prevén reunirse luego de la semana de representación, actualmente en marcha, para tratar este y otros temas.

Al cierre de esta edición, voceros de otras bancadas aún no habían respondido las consultas de este Diario sobre el tema.

Chávez dice que lo toma con tranquilidad

Conocida la moción, Betssy Chávez manifestó que la toma con mucha tranquilidad. En una conferencia fuera del Congreso, destacó que no dijo que quiere “entregar Servir a las centrales sindicales”, pero que sí se necesitan cambios.

“En la PCM estamos en un proceso que es básicamente una comisión consultiva, que todavía no es de adscripción, es para ver cómo mejoramos Servir”, declaró.

Asimismo, afirmó que en su interpelación “no había ni un solo parlamentario de la bancada del frente”, en referencia a Fuerza Popular, lo cual consideró injusto.

“A mí me han interpelado y me quieren censurar por la defensa de los trabajadores y poder dar, desde el Ejecutivo, un anteproyecto del código laboral, y limitar la tercerización”, expresó. Finalmente, pidió al Congreso un debate “con argumentos sólidos y no con insultos”.