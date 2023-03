La congresista Cruz María Zeta, de la bancada Fuerza Popular, reconoció que viajó en un helicóptero de las Fuerzas Armadas en compañía de su hijo y de otros jóvenes, entre ellos una mujer que sería la enamorada de su familiar, hecho que fue cuestionado por dirigentes de la zona por considerar que hubo un favorecimiento a la parlamentaria en medio de una emergencia.

En declaraciones a RPP y al ser consultada sobre el hecho, la parlamentaria dijo que se trasladó a Huancabamba con un grupo de “jóvenes voluntarios”, entre ellos su hijo y, luego de tres días, procedían a retirarse cuando quedaron varados tras un derrumbe.

“En el camino ha habido un derrumbe del cerro en el caserío de Los Ranchos, y había cerca de 15 camionetas y camiones que estaban aislados que no podían avanzar ni a Piura ni regresar a Huancabamba. Quedamos varados todos”, señaló.

“Hemos regresado hasta Huancabamba y ahí preocupada porque tenía actividades en Piura y en Lima, llamé al comandante para pedirle que por favor, si tenía algún vuelo de ayuda humanitaria [...] Me dijo que justo iba a llegar un vuelo con ayuda humanitaria de dos toneladas de calaminas y que ese vuelo nos podía trasladar”, detalló Zeta.

La legisladora de Fuerza Popular dijo que no solo fueron trasladados ella y el grupo de voluntarios, incluyendo a su hijo, sino otras personas que se habían quedado varadas.

Todo esto en respuesta a la denuncia que hizo el presidente de la Junta Vecina de Miraflores en Piura, Jorge Pellón, quien cuestionó la publicación en redes sociales de una fotografía de una mujer que sería la enamorada del hijo de Cruz Zeta en el helicóptero que los trasladó fuera de Huancabamba, lo que calificó como un “absurdo” cuando hay lluvias azotando su región.

Al respecto, la congresista señaló que la protagonista de la fotografía no es política y que, como cualquier persona, “comparte sus fotografías”.

“Casi todos los que han ido se toman fotos. ¿Quién no se toma foto? La chica, no sé si será o no será (enamorada de mi hijo), pero aparte de ella los demás se han tomado, yo me he tomado fotos, todos nos hemos tomado fotos. Como cualquiera, es inocente porque no son ni políticos”, replicó Cruz Zeta.