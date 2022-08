La denuncia constitucional presentada por la bancada de Perú Libre contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso no tiene el respaldo de los bloques de oposición.

En diálogo con El Comercio, voceros de Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Acción Popular cuestionaron la iniciativa contra la titular del Ministerio Público, quien investiga al presidente Pedro Castillo por diversos delitos como organización criminal y encubrimiento personal.

En tanto, el portavoz de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, afirmó que su agrupación sí respalda la acusación.

Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, aseveró que no respaldaría “de ninguna manera” la denuncia.

“La fiscal está haciendo un trabajo de acuerdo a ley, ellos (Perú Libre) están haciendo una guerra política para defender al presidente, me parece incorrecto que se estén usando este tipo de estrategias equivocadas”, expresó.

Montoya estimó que “dentro de la lógica” el proceso “no debería prosperar” en la subcomisión “porque no existe ninguna prueba” en contra de Benavides, Sin embargo, añadió que “habrá que ver por quiénes está conformada la comisión”.

José Williams, portavoz alterno de Avanza País, “no cree” que su bancada apoye esta denuncia.

“(La denuncia) no debe proceder, la fiscal de la Nación está cumpliendo su función como corresponde y lo está haciendo a diferencia de las anteriores gestiones. Además, veo que es independiente y está haciendo un trabajo como corresponde”, expresó.

El legislador de Avanza País consideró “que hacer una denuncia de esa índole es invadir los fueros de otro poder”. Al igual que Montoya, Williams no ve posible que esta iniciativa tenga éxito y que este reclamo tendría la finalidad de distraer y congraciarse “con ciertos grupos”.

Por su parte, el vocero alterno de Fuerza Popular César Revilla dijo que “la denuncia contra la fiscal de la Nación solo muestra desesperación del oficialismo por obstruir las investigaciones que se llevan a cabo”.

Por otro lado, Eduardo Salhuana, parlamentario de Alianza para el Progreso, indicó que su bancada “respalda” a la fiscal Benavides y al “impulso que le ha dado a las investigaciones” contra Castillo y su entorno.

“Nosotros respaldamos ese trabajo de la fiscal y nos parece pertinentes las medidas que está disponiendo. Nos parece importante para el país todo lo que se está logrando saber, si es en contra de eso, obviamente nosotros no vamos a respaldar”, manifestó el legislador apepista.

A criterio de Salhuana, la denuncia tendría el objetivo de “intimidar a la fiscal” para que “se atemorice y se abstenga de continuar con esta actitud correcta y valiente”. “(La denuncia) tiene una motivación política evidentemente. El presidente de la república está practicamente en una mala situción no solo política sino jurídica”, acotó Salhuana.

Para el vocero alterno de APP, “en el hipotético caso de que la denuncia prospere” y llegara al pleno, “no tendría respaldo” porque sentaría un “pésimo precedente”.

José Arriola (Acción Popular) dijo que no respalda “para nada” la denuncia contra la fiscal de la Nación porque considera que Perú Libre está buscando “blindar” al jefe de Estado.

“Es una contrareacción al trabajo transparente que está siguiendo el Ministerio Público, como no les gusta, su primera reacción es denunciarla. Ellos (Perú Libre) cuando están en el hemiciclo piden que se deje trabajar a la fiscalía [...] Sin embargo, ahora ellos presentan esta denuncia que tienen que ver con hechos de tiempo atrás. Son manotazos de ahogado”, afirmó.

Arriola agregó que quienes presentaron la denuncia “están tratando de congraciarse con el presidente” y que duda que la denuncia prospere.

A su turno, Guillermo Bermejo afirmó que respalda la denuncia de Perú Libre, pero que “es probable que a la señora Patricia Benavides la terminen blindando” en la subcomisión.

“La señora Patricia Benavides tiene muchas cosas que aclarar, lo de su hermana, por ejemplo, que me parece que, en cualquier otro contexto - de mayor tranquilidad política - sería suficiente para que ella dejara el cargo […] También está el tema de que desmanteló al equipo de ‘Los Cuellos Blancos. ¿Cuál es su objetivo? […] La Fiscalía de la Nación no es un ente ajeno que esté sujeto a reformas”, aseveró Bermejo.

En tanto, el congresista no agrupado Carlos Anderson opinó en diálogo con Exitosa que esto se trataría de una estrategia por parte del oficialismo para frenar las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo.

“Le tienen miedo a una persona que se ha tomado en serio su función de perseguir la verdad. Lo de derecha e izquierda le tiene sin cuidado, lo que está tratando de hacer es cumplir con su trabajo”, expresó.

En dicho medio de comunicación, Kelly Portalatino, vocera de Perú Libre, descartó que la denuncia tenga relación con las investigaciones que la titular del Ministerio Público sigue contra el presidente de la República.

“Rechazamos esas insinuaciones, nosotros ya no somos el partido oficialista, somos aliados”, subrayó Portalatino.

Añadió que espera que este proceso se lleve con “imparcialidad” en la subcomisión.

Otras voces Decano del Colegio de Abogados de Lima defiende a fiscal En diálogo con RPP, el decano del Colegio de Abogados de Lima, César Bazán, dijo que "no hay ningún abuso de autoridad por parte de la fiscal (Patricia Benavides)" y que "ella tiene la autoridad para hacer las investigaciones que correspondan".

"No se entiende cómo fabrican tantos argumentos [...] se están probando argumentos que no van a prosperar respecto al abuso de autoridad. Es divertido que alguien se pueda escuchar en ese sentido", añadió.

Denuncia fue presentada con firmas de integrantes de la subcomisión

La bancada de Perú Libre presentó el lunes la denuncia constitucional en contra de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por supuestamente haber infringido los artículos 146 (numerales 2 y 3) y 159 (numeral 2) de la Constitución Política del Perú al presuntamente cometer los delitos de abuso de autoridad y obstrucción de la justicia en agravio del Estado.

El documento presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con las firmas de los miembros de la agrupación parlamentaria, a excepción de la congresista Silvana Robles.

Entre las rúbricas se observan las de Waldemar Cerrón, María Taipe y Alfredo Pariona. Ellos aún siguen siendo parte del grupo de trabajo hasta que esta se instale y se haga oficial su nueva conformación, según explicó a El Comercio el especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi.

“Hasta que no se nombre a los sucesores, (los miembros de la subcomisión siguen siendo los actuales. La razón del artículo 89 (inciso c) del reglamento del Congreso es que no seas juez y parte. Eso va contra el principio de imparcialidad y neutralidad”, añadió Rospigliosi.

Dicho párrafo de ese artículo indica que “los Congresistas que integran la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales están impedidos de presentar denuncias constitucionales”.

A criterio del especialista, la denuncia será declarada “inadmisible porque al momento que fue presentada, la firman integrantes de la subcomisión”.

Según el artículo 89 del reglamento del Congreso, las denuncias “que son declaradas inadmisibles serán notificadas al denunciante para que en el plazo no mayor de tres (03) días hábiles subsane las omisiones a que hubiere lugar”.

Fuentes del Congreso señalaron a este Diario que la próxima semana se estaría instalando la subcomisión y se daría a conocer a los integrantes.

La denuncia se basa en la remoción del cargo de la fiscal suprema Bersabeth Revilla, quien estaba a cargo de la investigación de la juez superior Emma Benavides Vargas, hermana de la fiscal de la Nación. También se alega que Benavides retiró al fiscal Pablo Sánchez de la coordinación del equipo especial que se encarga de investigar el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

La agrupación solicitó la inhabilitación de la función pública de la titular del Ministerio Público por 8 años y que se sea destituida de su cargo actual.

Este es el camino que seguirá la denuncia en la subcomisión:

1. Presentada una denuncia, se califica en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El plazo es de 10 días hábiles. 2. Si se admite y declara procedente, se elabora un informe de calificación. 3. Dicho informe de calificación pasa a la Comisión Permanente, donde se evalúa y se vota. Si procede, se ordena investigación y elaboración de un informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El plazo es de 15 días hábiles. 4. Presidenta de la subcomisión nombra al congresista delegado del caso para la investigación. 5. Se realiza investigación (en esta etapa se fijan audiencias en las que se cita tanto a la parte denunciante como la denunciada) y se presenta un informe final que plantea si se acusa o archiva la denuncia contra el denunciado. 6. Caso pasa nuevamente a la Comisión Permanente para que decida si acusa o no al denunciado.

