—¿Cuál es la postura de los gobiernos regionales ante la coyuntura política?

Este es un sentimiento que nace del interior del país. Los distintos gobernadores nos hemos reunido y vemos que es importante buscar una salida a esta crisis política que vivimos. Queremos generar un espacio de unidad nacional y que en ese marco, podamos generar una propuesta, una agenda: conminar a los poderes del Estado que están enfrentados, tanto al Ejecutivo como al Congreso. Del mismo modo, vamos a detener esta mirada de fragmentación y de polarización en el país. Queremos dar un mensaje serio de lucha contra la corrupción y que esto permita devolverle la confianza a los peruanos y peruanas.

—¿Con quiénes se reunirán el próximo 23 para enviar su propuesta al Congreso y el Gobierno?

Ya hemos tenidos conversaciones con distintos sectores de representación nacional. No solo con trabajadores, con las federaciones agrarias, la CGTP; sino también con el sector privado: la Confiep, las cámaras de comercio a nivel de regiones, la SNI, representaciones de la mypes. Y, por otro lado, la academia, las universidades, la sociedad civil, representada por los colegios profesionales, la iglesia. También está Transparencia, la asociación de municipalidades del Perú. Queremos también establecer lazos con la JNJ, Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo.

VIDEO RECOMENDADO Declaraciones del abogado de Hugo Espino confirmado la liberación de su patrocinado y de Anggi Espino. (Video: Canal N)

—¿Qué punto en común encuentran en estas conversaciones frente a la coyuntura política?

Que es importante un liderazgo conjunto, colectivo, en el cual se puedan plantear tres puntos que hemos esbozado como esenciales para salir de esta crisis política. Una es discutir seriamente la posibilidad del adelanto de elecciones. Otro está vinculado a las reformas urgentes a hacer desde el Congreso: aun así se pueda plantear un adelanto de elecciones, se requiere de una reforma constitucional. Reformas que puedan ayudar a que no tengamos más de lo mismo si nos vamos a nuevas elecciones generales (…) El tercer punto es que hay que revisar la conformación del gabinete. Se adelante o no las elecciones. Necesitamos presentarle al pueblo peruano un gabinete representativo: que sea fruto del consenso de distintas representaciones, no solo los partidos políticos. No estamos hablando solo de una gabinete de ancha base, estamos hablando de un gabinete que realmente recupere la confianza de un gabinete que recupere la confianza de la población para que, en esa estabilidad, se pueda desarrollar las políticas urgentes que necesita nuestro país.

—Quienes se oponen al delante de elecciones argumentan, justamente, que si convocan vamos a tener más de lo mismo porque la oferta sigue limitada a los mismos partidos. ¿Cómo garantizar que no sea así?

Sí, más aún cuando la clase política tradicional está fuertemente cuestionada. Esta reforma política debería apuntar a buscar mejores condiciones de solvencia moral, incluso dentro del sistema judicial, que implique eso: la representatividad que se pueda tener. Que no tengamos partidos que sean ‘combis electorales’, que sean partidos políticos que puedan fortalecer un espacio democrático y de representatividad. La ampliación de plazos, por ejemplo, en los gobiernos regionales. Los gobierno regionales y locales gobernamos cuatro años. ¿Por qué no cinco, como el gobierno nacional, para concluir y consolidar políticas que estamos desarrollando? Tiene que haber una reforma descentralista. La participación ciudadana debe ir de la mano de fortalecer las instituciones regionales y locales.

Presidente de ANGR y gobernador Cusco, 𝗝𝗲𝗮𝗻 𝗣𝗮𝘂𝗹 𝗕𝗲𝗻𝗮𝘃𝗲𝗻𝘁𝗲, confirmó para 23 de agosto, reunión nacional en Lima por gobernabilidad y unidad nacional, para consensuar una salida democrática a la crisis política, social y económica @jp_benavente @gore_cusco pic.twitter.com/BMlHe4BzOJ — Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (@ANGRPERU) August 17, 2022

—¿Aún cree que es posible que el presidente convoque a un gabinete como el que describió?

Nunca podemos perder la esperanza. Sí, entiendo que se bien difícil, pero así como es bien difícil que él pueda asumir ese rol, es igual de difícil que el Congreso asuma su rol de esas reformas, para adelanto de elecciones o para una reforma política. Así que nuestro rol como instituciones representativas será hacer esta propuesta, emplazarlos para que puedan tomar las mejores decisiones por el bien del país.

—¿No cree que, en los hechos, tanto el gobierno y el congreso parecen estar cómodos de seguir en sus puestos?

Así es. Creo que, con un poco de sentido común, ese parece ser ese el derrotero (...) Si al final es esa postura, que la demuestren, que la expliciten para que en ese marco puedan, incluso con esa situación, devolver algo de estabilidad democrática al país.

—¿Cómo creer que introduciendo al debate la propuesta del adelanto de elecciones, el Congreso y el Ejecutivo podrían reflexionar si parecen estar cómodos?

Porque es una suerte de ultimátum que se les pone en su responsabilidad. También creemos que tendrán que asumir la responsabilidad si esto llega a situaciones que queremos evitar, como una convulsión social, un enfrentamiento, la polarización. Creemos que eso podría llevarlos a reflexionar y a tomar medidas urgentes para darle una salida al país. Tenemos una postura eminentemente neutral y objetiva en este tema. No podemos decir que estamos en contra de uno o de otro, o que estamos más a favor de uno que de otro. Lo que tenemos que hacer es [tomar] una posición totalmente responsable, neutral, para invocarles a que puedan dar una salida y encontrarán el respaldo de todas las instituciones del país.

—Usted, junto a representantes de la iglesia, estaban impulsando hace meses la reunión del Acuerdo Nacional. ¿Por qué el presidente nunca lo hizo?

Entiendo que quizás estuvo defendiendo la postura de la fuerza política a la cual representaba. Y sabía que, en ese Acuerdo Nacional, mínimamente, los que tenían por los menos dos dedos de frente, le iban a solicitar que replantee su gabinete, que implemente políticas mucho más de cara a la ciudadanía que solamente respaldar su posición partidaria. Intentó, hay que reconocer, que se junte el Acuerdo Nacional, pero lamentablemente coincidía con un pedido de vacancia que no le estaba haciendo favor al AN. Pero a la larga no hubo la intención de postergar fechas, de volver a convocarnos. Ese espacio, como el espacio del Consejo de Estado, no ha sido convocado. Entonces, nos queda ahora esta salida de generar este encuentro para salvar al país de la crisis.

—Desde entonces, Castillo ha renunciado a su militancia a Perú Libre, pero mantiene como jefe del Gabinete a Aníbal Torres. ¿Su salida del puesto en un paso necesario para salir de esta polarización?

En este momento, hay temas en política que requieren de ciertos gestos. No son personas, es el interés nacional. Incluso nosotros como gobernadores lo que buscamos son articuladores, facilitadores para este proceso. No se trata de personas, se trata de los intereses del país. Si para eso tiene que dar un paso al costado un premier que de repente ha sido muy confrontacional con distintas fuerzas, sobre todo del Parlamento, entonces tiene que evaluar eso el presidente.

VIDEO RECOMENDADO Declaraciones de Yenifer Paredes en su audiencia

—Desde que asumió con presidente de la AGNR, ¿cómo ha sido su relación con Pedro Castillo?

Ha sido una relación institucional, en la cordialidad y respeto a la investidura que tiene como presidente. Como gobierno regional, somos parte del Ejecutivo. Obviamente, tenemos que mantener la coordinación y la cordialidad necesaria para afrontar las necesidades de nuestras regiones.

—¿Siente que él ha buscado ganarse el apoyo de los gobiernos regionales o se ha centrado más en su gabinete y su círculo en Palacio?

No he visto una política seria de apoyarse en nosotros. Le hemos pedido que haga algunos ajustes, algunas medidas. Desde el 18 de marzo hasta la fecha, hemos ido pidiendo algunos gestos y decisiones en su política de gobierno, y simplemente, lo que hemos visto es que no nos quiere escuchar.

—El gobierno ha citado como uno de sus logros en su primer año la realización de los consejos de ministros descentralizados en regiones. Usted estuvo en el que se realizó en Cusco. ¿Cree que son una forma efectiva de acercarse a la población?

Nuestra mirada responsable de participación ciudadana, de acercarse a la población, es hacer ello, pero también fortaleciendo los espacios regionales y locales. No saltarse a la descentralización y apartarse a hacer agendas y compromisos, que muchos de ellos ya los veníamos trabajando como gobiernos regionales y locales. Lo que más queremos es que den respuestas y cumplimiento a los compromisos. Eso no se ha hecho, esperemos que puedan seguir avanzando, tienen la agenda clara desde las necesidades de los pueblos del Perú profundo.