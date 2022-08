Daniel Urresti y Rafael López Aliaga son los que mayores actividades registran. Solo en la última semana, los candidatos de Podemos Perú y Renovación Popular, respectivamente, han visitado más de cinco distritos cada uno. En tanto, George Forsyth es el que menos recorridos ha realizado desde que presentó oficialmente su candidatura por Somos Perú el pasado 12 de agosto.

Urresti inició su campaña al sillón municipal en diciembre de 2021, días previos a la Navidad. En aquel entonces, se veía al exministro del Interior participar de actividades por esa festividad en los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos y Comas.

A pocas semanas de las elecciones, Urresti ha ampliado su itinerario. En el mes de julio, recorrió los distritos de Carabayllo, Chosica, Jesús María y Barranco. Además, en dos oportunidades (24 y 31 de julio) organizó caminatas con los vecinos de San Martín de Porres, según afirma, donde vivió en su infancia.

Según se puede observar en sus perfiles de Facebook y Twitter, en estos últimos 7 días, el candidato ha recorrido los distritos de San Borja, San Luis, Barranco, Cieneguilla, Villa María del Triunfo y San Juan de Lurigancho.

La propuesta bandera del aspirante a alcalde de Lima es la seguridad ciudadana. Como parte de su estrategia, anunció que sumó a su equipo al exjefe del Grupo Terna Jaime Urtecho, conocido también como ‘La Iguana’.

“Vamos a tener nosotros capturados 200 delincuentes diarios. Vamos a crear cuatro megacomplejos de seguridad y justicia. Vamos a entregarle a la policía 600 motos de alta cilindrada y van a intervenir a las motos que vienen con dos personas o cualquier vehículo sospechoso”, dijo Urresti en julio desde Jesús María.

El recorrido de Urresti

Fecha Actividad Distrito Diciembre 2021 - Inicia de elaboración de plan de gobierno con miras a las elecciones 2022.

- Hace oficial su candidatura y realiza actividades sociales en el marco de la Navidad. - Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Chorrillos. 24 de julio de 2022 Recorre calles y parques con vecinos del distrito en el que vivió cuando era niño. San Martín de Porres. 15 de agosto de 2022 Recorre mercados y calles. San Borja 17 de agosto de 2022 Recorre mercados y calles. San Luis 19 de agosto de 2022 Recorre el distrito con la candidata a alcaldesa Myriam Ludeña. Villa María del Triunfo

Intención de voto Según la última encuesta de Ipsos Perú para América TV, Daniel Urresti lidera las intenciones de voto con el 26%; le siguen Rafael López Aliaga con el 22% y George Forsyth con el 11%.

Por otro lado, Rafael López Aliaga, quien oficializó su candidatura el 30 diciembre del 2021, inició su campaña el pasado 10 de junio desde el distrito de La Victoria.

El postulante de Renovación Popular ha recorrido principalmente diversos distritos de Lima Norte, como Independencia, Puente Piedra, Carabayllo, San Martín de Porres, Comas y Los Olivos.

Posteriormente, su caravana llegó a Lima Este, en los distritos de Santa Anita, San Juan de Lurigancho y Lurigancho-Chosica. López Aliaga también estuvo en Villa María del Triunfo, Miraflores, Barranco y Lurín. En la mayoría de estas actividades, el líder de Renovación Popular estuvo acompañado de los candidatos distritales de su partido.

Al igual que Urresti, el postulante del partido celeste señala que uno de los pilares de su gestión será combatir la inseguridad ciudadana. Para ello, dice en sus discursos, tendrá en su equipo al José Tisoc, exdirector de la Policía Nacional del Perú y exregidor de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Luis Castañeda Lossio.

López Aliaga ha señalado en sus actividades que, de llegar a la Alcaldía de Lima, dotará de entre 10 mil a 20 mil motocicletas a la Policía Nacional, que cuenten con GPS.

Durante una actividad en Lurín, López Aliaga aseguró que, si gana las elecciones, todas las licitaciones “tendrán un notario presente”. Además, indicó que en su gestión se incrementaría la instalación de Hospitales Solidarios.

La ruta de López Aliaga

Fecha Actividad Distrito 30 de diciembre 2021 Conferencia de prensa. Presenta su candidatura a la alcaldía de Lima. Jesús María 10 de junio de 2022 Inicia de campaña La Victoria 21 de junio de 2022 Presenta plan de gobierno 2023-2026. Jesús María 12 de agosto de 2022 Recorre por el asentamiento humano 5 de julio y los mercados Huáscar y Sarita Colonia. San Juan de Lurigancho 19 de agosto de 2022 - Recorre con candidato Elmo Llallico.

- Recorre con candidato Bobby Matos. - Santa Anita

- San Martín de Porres

El pasado 12 de agosto, George Forsyth presentó oficialmente su candidatura a la Alcaldía de Lima en una actividad en el distrito de Comas.

Desde ahí se comprometió a instalar en la capital un sistema de alta tecnología para combatir la delincuencia, la construcción de anillos viales para combatir el tráfico y el caos y la construcción de más hospitales con corazón solidario.

“Soy un hombre de retos y de convicción. No le tengo miedo ni a las mafias ni a los delincuentes que han tomado por asalto nuestra capital. Tengan la plena seguridad que saldremos a enfrentar a esos miserables. Estoy aquí frente a ustedes porque vengo a decirles que no me temblara la mano para hacer respetar a Lima”, aseveró desde el estadio Musga.

En su primera actividad de cara a las elecciones 2022, el exalcalde de La Victoria anunció además que pondrá en marcha el Plan Lima 500, que busca la recuperación de los 130 kilómetros de costa, desde Pucusana hasta Ancón.

La campaña de Forsyth

Fecha Actividad 3 de octubre 2021 Se afilia a Somos Perú. 15 de mayo de 2022 Gana los comicios internos de Somos Perú. 12 agosto de 2022 Presenta oficialmente su candidatura desde el distrito de Comas.

Más actividades Otros candidatos que aspiran al sillón municipal El último fin de semana Omar Chehade, candidato por Alianza para el Progreso, realizó una caminata por el distrito de San Martín de Porres.

Omar Chehade, candidato por Alianza para el Progreso, realizó una caminata por el distrito de San Martín de Porres. En tanto, Elizabeth León, candidata por Frente Esperanza, brindó una conferencia de prensa acompañada por el líder de su partido, Fernando Olivera.

Elizabeth León, candidata por Frente Esperanza, brindó una conferencia de prensa acompañada por el líder de su partido, Fernando Olivera. Por su parte, el candidato por Perú Libre, Yuri Castro, realizó una caravana por el distrito de San Juan de Lurigancho.

Bajo interés

En diálogo con El Comercio, los analistas políticos Kathy Zegarra y Jeffrey Radzinsky, director del Grupo Fides Perú, coincidieron en que el bajo interés de la población en estos comicios regionales y municipales tendrá como consecuencia la limitada información sobre los candidatos con la que llegarán a las urnas el próximo 2 de octubre.

Radzinsky aseguró que “en el caso de Lima” es una “tendencia que se confirma”. “Si uno revisa lo que pasó hace 4 años, nota que también fue una campaña, en el caso de Lima, que comenzó a tomar atención, un espacio relevante en el debate público tarde: 3 semanas antes de las elecciones”, subrayó.

El especialista agregó que pese a que “hay un repudio de la gran mayoría por la clase política, que tiene un espacio en las conversaciones familiares, no hay interés por la política” y “ese rechazo genera también distancia”.

Otro factor, según Radzinsky, “tiene que ver directamente con los candidatos y sus campañas”. “Las campañas son bastantes pobres en cuanto poner temas en agenda, debates e ideas. Parecen más comentaristas políticos que candidatos a la alcaldía”, expresó.

A su criterio, una consecuencia es que los ciudadanos llegarán “nuevamente a una votación con limitada información y limitado interés y esto, evidentemente no es lo conveniente”.

“Lo que suele ocurrir es que la gente se informa por el provincial y no por el distrital. En la práctica lo que hemos tenido es que la gente termina votando en línea”, indicó.

A su turno, la politóloga Kathy Zegarra indicó que “hay un número importante de ciudadanos que no están interesados en las elecciones y eso tiene que ver con la crisis política que vive el país”.

“Teniendo en cuenta que esta crisis ha durado muchísimo tiempo, lo cual afecta la percepción ciudadana de que las elecciones puedan generar un cambio para mejor [...] Constantemente vemos que los políticos tienen agendas particular, conflictos infructuosos y la política va perdiendo su sentido”, acotó.

Para Zegarra, este hecho tiene como consecuencia que la ciudadanía tenga “un menor tiempo para investigar y reflexionar sobre los planes de gobierno” de los postulantes a la alcaldía de Lima.