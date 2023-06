La congresista Rosio Torres presentó declaraciones juradas falsas a la Comisión de Ética Parlamentaria, que la investiga por recortar el sueldo a sus trabajadores, reveló una de ellas.

En los documentos, los trabajadores aseguraron que, de manera voluntaria, prestaron dinero o dieron aportes para la formación de un nuevo movimiento político a Juan Pérez Guerra, sobrino de la congresista.

No obstante, una de ellas, Nathaly Rubio Yllatopa, confesó a “Punto Final” que su declaración jurada es falsa. Rubio ha dejado de trabajar en el despacho de la parlamentaria y teme represalias por dar su testimonio.

“Yo no elaboré este documento. Me mencionaron en el despacho que el documento ya estaba elaborado, mencionando los montos que salieron en el reportaje. Es mi firma, es mi huella, pero ya tenían redactado el documento. [...] Le dije está bien, yo firmo, pero él no me prestó como dice acá. No es así”, señaló.

La extrabajadora de Torres dijo que la congresista “nos pidió por favor que la apoyemos firmando”.

Además, señaló que la propia congresista fue quien ordenó que los trabajadores de su despacho transfieran parte de sus sueldos a cuentas bancarias a nombre de su sobrino.

Por último, Rubio dijo que la legisladora ha prohibido a sus trabajadores acudir a la Comisión de Ética.

Ante la Comisión de Ética, Torres negó recientemente recortar el sueldo de sus trabajadores, mientras que su sobrino se responsabilizó de los hechos.

Según Pérez, abusó de la confianza de la parlamentaria y se excedió con los trabajadores de su despacho.

El caso permanece en investigación en la citada comisión, que este lunes volverá a someter a votación un informe contra la congresista Magaly Ruiz, también acusada de recortes de sueldo.