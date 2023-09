La congresista Digna Calle (Podemos Perú) anunció que no irá a los plenos de manera presencial –pese a haber retornado al Perú desde Estados Unidos luego de casi ocho meses- y seguirá participando de manera virtual.

“Yo no voy ir al Congreso de la República, no voy a ir al pleno presencialmente, ni voy a ir a trabajar, mientras esté en Lima voy a mantener la virtualidad, iré a mi despacho, me encontraré con mis electores en mi despacho, pero al pleno no voy a ir. Virtualmente puedo hacerlo”, subrayó en declaraciones a “Cuarto poder”.

Indicó que la mayoría de legisladores está inmersa en denuncias de recorte de sueldos y alegó que no tiene ninguna investigación en curso por algún delito.

“Yo no voy a ir al Congreso de la Republica porque yo no puedo sentarme con esa mayoría que está de espaldas al pueblo peruano. Cada quien tendrá que defenderse pero si la mayoría están inmersos en actos de corrupción, están denunciados por actos de corrupción, el caso de los ‘mochasueldos’, mira quienes me van a venir a juzgar”, expresó.

“¿A mí de que me van a señalar? ¿Qué le he mochado el sueldo alguien? ¿Qué estoy en una investigación?”, agregó la parlamentaria.

Calle Lobatón justificó su decisión en que el reglamento le permite participar virtualmente y que en los plenos el 50 o 60 por ciento lo hace bajo esa modalidad, al igual que en las comisiones ordinarias .

De igual modo, la parlamentaria aseguró que desde Estados Unidos ha presentado mucho más proyectos de ley que varios de sus colegas que hoy la critican por haber desaparecido ocho meses de los pasillos del Congreso.

“Yo sin cobrar un solo sol al Estado peruano he venido presentando proyectos, otros colegas congresistas estando en su curul, estando en Lima, 80 han presentado solo 8 proyectos y 6 ninguno. Entonces quien es más productivo, el que no cobra un sol y presenta proyectos o el que está calentando su curul y no presenta ninguno”, acotó.

“Antes de pedir licencia, yo ya había renunciado al sueldo de congresista. Yo renuncié a la semana de representación, yo renuncié a todo. Cuando fui segunda vicepresidenta renuncié al vehículo, a la gasolina, a todas las gollerías. Agosto no he cobrado, la CTS la he devuelto (6 mil 673 soles)”, agregó.

Digna Calle también justificó alejamiento del Perú por ocho meses, además de tener continuos viajes a Estados Unidos desde que asumió como congresista, por la decisión que tomaron sus hijos de vivir y estudiar en ese país.

Del mismo modo, la parlamentaria de Podemos Perú indicó que la empresa que fundó junto a su esposo, Dafi and Company, se hizo por motivos tributarios, pero no se dedica al rubro inmobiliario.

Finalmente, Calle se pronunció sobre los dos pedidos de denuncia constitucional en su contra y dijo que se allanará a las mismas y que irá con su “verdad”.