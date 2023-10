Digna Calle, la parlamentaria de la bancada de Podemos Perú, trató de justificar, una vez más, las licencias que solicitó el Congreso para permanecer durante más de siete meses en el extranjero.

A la salida de su presentación en la Comisión de Ética, Calle indicó que no ha hecho “ningún abuso” de los permisos y que ella “no se ha otorgado las licencias”, incluso trasladó la responsabilidad al Consejo Directivo del Parlamento por permitirle estar fuera del país durante tanto tiempo.

“La población peruana, que depositó su voto en mí, vea y sepa mi verdad, que yo no he hecho ningún abuso, yo no me he otorgado las licencias, yo las he solicitado y el órgano correspondiente me las ha otorgado, como es el Consejo Directivo, ellos han debido advertir en su momento que ha habido una falta ética o alguna irresponsabilidad de parte mía”, expreso Digna Calle.

Incluso, alegó que no existe un vacío legal respecto al tema de las inasistencias al Congreso, pero consideró que se debería cambiar el reglamento del Legislativo en ese punto. Insistió en que continuará participando de las sesiones de los plenos y comisiones de manera virtual.

“No existe en el reglamento (el impedimento de trabajar de manera virtual), no está, solamente dice un porcentaje (de asistencia), entonces, si no supera ese porcentaje, normalmente el congresista puede trabajar virtualmente”, expresó.

“Yo sigo trabajando de manera virtual porque el Congreso y el reglamento lo permite, el día que la Presidencia (del Parlamento) llame a sesiones presenciales, ese día estaré yo presencialmente”, agregó.

Digna Calle insistió en que su permanencia en Estados Unidos se debió a “motivos personales”, pero no las quiso dar a conocer. Aseguró que no realizó actividades económicas en dicho país, pues indicó que su labor de congresista se lo impide.