Los congresistas Elvis Vergara y Raúl Doroteo, acusados de pertenecer a la facción de Acción Popular denominada ‘Los Niños’, retiraron sus firmas de la moción de vacancia presentada contra la presidenta Dina Boluarte por su reciente viaje al extranjero.

En los oficios enviados al oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez, solo Doroteo explica el motivo de su decisión. “Dado el tiempo transcurrido desde la fecha en que suscribí la moción, efectuada el 7 del presente, y que recién ha sido presentada el 12 de octubre, por lo que considero que dicho pedido ha perdido inmediatez, lo que motiva a retirar mi firma de la indicada moción”, señala.

La moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte "incumple requisitos para continuar su trámite", según informa el Congreso. Ello porque dos congresistas de Acción Popular (Elvis Vergara y Raúl Doroteo) retiraron sus firmas del pedido. pic.twitter.com/CqM5U4XuQT — René Zubieta Pacco (@renezp) October 17, 2023

Con el retiro de esas dos firmas, no se llegaría al número requerido para iniciar el trámite de la moción de censura, por lo que se mandaría al archivo y no será incluida en la agenda del pleno para ser sometida a votación si es admitida o no. “Incumple requisitos para continuar su trámite”, se señala en la página web del Parlamento.

La semana pasada, unos 26 parlamentarios de izquierda presentaron la iniciativa contra Dina Boluarte por supuestamente haber incurrido “en la causal de permanente incapacidad moral” al “haber dejado el territorio nacional inconstitucionalmente”.

Un informe de El Comercio evidenció que la moción de vacancia contra Dina Boluarte no contaba con un respaldo contundente en el Congreso. Legisladores de diferentes bancadas indicaron que votarán en contra de que la iniciativa sea admitida a debate, mientras que otras cinco agrupaciones todavía no fijaban postura.

Se trata de la segunda moción de vacancia que enfrenta Boluarte. La primera propuesta fue presentada también por agrupaciones de izquierda en enero pasado. Sin embargo, su admisión al debate fue rechazada por el pleno del Congreso en abril con 37 votos a favor, 64 en contra y 10 abstenciones.