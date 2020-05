El Gabinete Ministerial, que lidera Vicente Zeballos, solicitaría el voto de confianza al pleno del Congreso, entre el lunes 11 y viernes 15 de mayo, una vez que se levante el estado de emergencia. Así lo adelantó el jueves 30 de abril, el presidente del Parlamento, Manuel Merino de Lama, quien detalló que llegó a ese acuerdo con el primer ministro.

Merino, durante la conferencia de prensa en la que promulgó la norma que permite el retiro del 25% de los fondos de las AFP, evitó adelantar si el Congreso dará la confianza al Consejo de Ministros.

“Mal haríamos en adelantar si se le daría o no la confianza, yo creo que hay que escuchar. Se han puesto al descubierto las deficiencias que tiene el Estado a nivel nacional en todas las instancias, y esto lo ha descubierto esta pandemia [de coronavirus]. El Ejecutivo está trabajando, haciendo propuestas, vamos a escucharlas”, subrayó.

Solo dos de las nueve bancadas del Parlamento han adelantado que, de no mediar ninguna sorpresa, darán el voto de confianza al Gabinete Ministerial.

El portavoz de Somos Perú, Rennan Espinoza, afirmó que “es difícil no darle el voto de confianza” al equipo ministerial “en plena pandemia”.

“No hay posibilidad de no darle el voto de confianza, yo voy a pedir que esto [la presentación] se traslade hasta el final, hay muchas cosas que se deben sancionar políticamente, la inoperatividad que ha habido, voy a sugerir ese aplazamiento”, manifestó el también exalcalde de Puente Piedra en comunicación con El Comercio.

La congresista Carmen Omonte (Alianza para el Progreso) dijo que las “secuelas” de la emergencia sanitaria a raíz del coronavirus en el Perú “aún no se prevén”, por lo que consideró “necesario que se cuide la mayor estabilidad política posible”. “Escucharemos al primer ministro, confío en que la posición general sea el de conceder la confianza”, agregó.

La advertencia de Podemos Perú

La parlamentaria Cecilia García (Podemos Perú) fue una de las promotoras de la norma que permite el retiro del 25% de los fondos de las AFP. (Foto: Congreso)

La vocera alterna de Podemos Perú, Cecilia García, indicó que su bancada aún no ha analizado si dará o no el voto de confianza al Gabinete Ministerial, pero sí adelantó, a modo de advertencia, que si el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pone trabas en la aplicación de la norma que permite el retiro del 25% de los fondos de la AFP, no respaldarán a Zeballos y su equipo.

“Todavía no hemos tocado el tema en la bancada. Vamos a ver cuál es la actuación de la ministra de Economía y Finanzas [María Antonieta Alva] [frente a la ley que permite el retiro del 25% de aportes de las AFP], también la rapidez con la que la Superintendencia de Banca y Seguros reglamenta la norma. Si [desde el MEF] hay una posición obstruccionista frente a esta ley del Parlamento, lógicamente no le daremos la confianza”, remarcó a este Diario.

El congresista Lenin Checco, portavoz de Frente Amplio, refirió que la agrupación de izquierda todavía no define su posición sobre el voto de confianza.

A título personal, Checco afirmó que él no le daría su respaldo al Gabinete Ministerial, porque el Ejecutivo se negó a promulgar la ley sobre el retiro del 25% de los fondos de las AFP. También porque desde el gobierno se ha promovido la suspensión perfecta para los trabajadores y se ha evidenciado corrupción en las compras en los sectores Interior y Salud.

Las bancadas de Acción Popular y Unión por el Perú (UPP) tendrán en los próximos días reuniones, a fin de definir su postura.

“Nosotros como bancada aún no definimos una posición, hoy solo hemos discutido lo referido a la norma de las AFP”. En los próximos días tendremos una reunión”, dijo la congresista Yessy Fabián Díaz, vocera alterna de la bancada acciopopulista.

José Vega, portavoz de UPP, dijo que él no está de acuerdo con brindar la confianza, pero que este punto quedará a evaluación de su agrupación.

Piden precisar escenario constitucional

El portavoz de la bancada de Fuerza Popular, Diethell Columbus, cuestionó que el presidente del Congreso haya coordinado con el primer ministro, Vicente Zeballos, la presentación del Gabinete en el pleno, una vez que se levante la cuarentena, cuando aún no se define el escenario constitucional de la exposición.

“El presidente Merino tiene que aprender a respetar las instancias, hay una consulta que está pendiente de ser absuelta por la Comisión de Constitución. Él ha señalado que ya ha coordinado con el Ejecutivo fechas y todo lo demás, cuando ni siquiera tiene claro qué norma constitucional se aplica en esta situación, si se aplica el artículo 130 o el 135 [de la Carta Magna]”, manifestó a El Comercio.

Columbus indicó que el Parlamento primero debe establecer si la presentación del Consejo de Ministros será bajo el amparo del artículo 130 de la Constitución, que define el voto de investidura, o del artículo 135, referido a la confianza de los actos de gobierno durante el interregno parlamentario.

Según el artículo 130 de la Constitución, “dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza”.

Mientras que el artículo 135, establece que “reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros o negarle la cuestión de confianza, después de que el presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario. En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, una vez que éste se instale”.

Columbus agregó que Fuerza Popular aún no tiene una posición definida sobre si otorgará o no el voto de confianza.

“Primero se tiene que definir cuál es el escenario político y constitucional sobre el cual nos vamos a conducir, y sobre eso nos juntaremos nuevamente para definir nuestra posición política”, acotó.

El congresista Gino Costa (Partido Morado) opinó que la presentación del Gabinete Ministerial tiene que realizarse en el contexto del artículo 135 de la Constitución.

“El artículo 135 es bien claro, no establece un voto de confianza para un nuevo Gabinete, no se entiende así, hubo una disolución constitucional del anterior Congreso, el nuevo Parlamento recibe la visita del primer ministro, quien debe rendir cuentas de lo que ha hecho el Ejecutivo durante el interregno, eses es el propósito, hacer una evaluación del desempeño del Gabinete en ese tiempo”, dijo a El Comercio.

Costa, además, indicó que ahora que ya existe una fecha tentativa para la presentación de Zeballos su bancada se reunirá para “ver qué actitud tenemos”.

La congresista María Teresa Céspedes, vocera del Frepap, dijo que su agrupación primero escuchará la exposición del primer ministro antes de decidir si le da el voto de confianza o no.

Falta mucho camino por recorrer.