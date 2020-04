La congresista Carmen Omonte (Alianza para el Progreso), una de las autoras del proyecto de ley que dispone la liberación del 25% de los fondos de las AFP, lamentó que el gobierno no se haya pronunciado sobre esta iniciativa a la brevedad, “sabiendo que hay millones de peruanos esperando”. Agregó que el Parlamento asumirá la responsabilidad de promulgar por insistencia esta medida, si se concreta la observación.

— Si el Ejecutivo observa el proyecto de ley que permite el retiro del 25% de los fondos de las AFP, ¿El Congreso debe aprobar esta medida por insistencia? ¿O debe analizar las observaciones planteadas desde Palacio de Gobierno?

La decisión ya esta tomada, APP respaldó mi proyecto inicial, que de alguna manera abrió la cancha [para liberar los fondos de las AFP], entiendo que la mayoría de las agrupaciones también ha tomado una posición, en el sentido, de aprobar [la norma] por insistencia [si es observada]. Este es un tema que ya debe pasar, se debe responder a la expectativa de millones de peruana. Tras ello, inmediatamente se debe asumir el trabajo y el debate para un nuevo sistema de fondos previsionales. Nosotros no planteamos una reforma, este sistema [el de las AFP] ha fracasado, por lo tanto, una reforma sería volver a lo mismo. Vamos a plantear un nuevo fondo. Y, a la par, estaremos atentos sobre qué decisiones toman las AFP para implementar este proyecto de ley [sobre el 25%], cuáles serán las carteras que pondrán a la venta, ha habido mucha especulación sobre el tema. Tenemos que estar atentos a que tomen las mejores decisiones en resguardo a la rentabilidad de los aportantes.

— ¿Por qué cree que el gobierno esperó hasta el último día que tenía para pronunciarse sobre este proyecto?

La presión que debe haber recibido o que sigue recibiendo el presidente Vizcarra debe ser bastante grande. Como política y ciudadana hubiera esperado que esta decisión la tome en un plazo menor sabiendo que hay millones de peruanos esperando. Por un tema de respeto y consideración a la ciudadanía debió pronunciarse antes. Pero son los plazos que le da la ley y hay que aceptarlos. Ahora, el Congreso asumirá la responsabilidad de aprobar la insistencia.

— ¿Cree que esta liberación del 25% de los fondos de las AFP marcará el primer punto de desencuentro entre este Parlamento y el gobierno?

No debería, creo que justamente la institucionalidad democrática de todos los países se acentúa en el respeto mutuo entre los poderes del Estado. Y así como habrá iniciativas y propuestas del Ejecutivo en las cuales el Congreso no esté 100% de acuerdo, pero que igual apoyará, igual tiene que ser la línea del gobierno. Esta no será la última vez que haya posiciones diferentes. Por ello, existen mecanismos, como la insistencia. Y esto no significa ningún quiebre, tanto el presidente Vizcarra como los integrantes de su Gabinete Ministerial tienen que respetar nuestra postura.

— ¿Cómo evalúa el manejo que ha tenido el gobierno de la emergencia sanitaria ante el coronavirus?

Ningún país ha estado preparado para la hecatombe que está significando el coronavirus, y no solo hablo de la salud, sino también en los económico y social. Lamentablemente, hay países que tienen mayores fragilidades, como el Perú. No solo hay pobreza, sino se registra carencia de servicios básicos y de infraestructura. Y estas fragilidades se están evidenciando con esta crisis. El presidente Vizcarra hizo bien en tomar la decisión de plantear la emergencia y la cuarentena de manera inmediata [tras los primeros casos]. Sin embargo, se está fallando en la implementación. Y también hay un tema del cual no se habla mucho, pero que es necesario: el rol de los gobiernos regionales. Hemos visto imágenes terribles de Loreto, Lambayeque y Piura. No se está cuestionando qué es lo que ha sucedido, si el tema se refiere solo a la eficiencia de la gestión o de trámites respecto al gobierno central o a corrupción. Están saltando las debilidades de los gobiernos regionales.

— De las tres regiones que usted menciona, dos, Lambayeque y Loreto fueron dirigidas hace poco por Humberto Acuña y Fernando Meléndez, ambos son integrantes de su bancada…

Tenemos que analizar, esta será una oportunidad de entender qué ha sucedido con nuestros gobiernos regionales. [Nuestro partido] tiene cerca de 1.800 autoridades locales a nivel nacional, esta es una oportunidad para plantear alternativas. Confiamos en que ni bien se pueda levantar la cuarentena se tenga reuniones, sesiones y se busque el soporte técnico [para las regiones], este es un tema que nos deja un sabor amargo, el no haber logrado lo que hubiéramos querido para nuestro país en estos tiempos.

— ¿Al gobierno le falta sincera las cifras de fallecidos, de camas UCI disponibles, entre otros?

Acabo de leer el informe de IDL Reporteros, y amerita una investigación. Probablemente, este no es un tema de voluntad, no es que adrede el gobierno busque no ser transparente, no han logrado implementar herramientas eficaces para llevar las estadísticas adecuadamente […] Personalmente, no tengo la seguridad de que el gobierno esté transparentando las cifras, sobre todo de los fallecidos.

— El Ministerio Público ha abierto investigación por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas y en la contratación de servicios en la Policía Nacional. ¿Cree que la salida de Carlos Morán del Mininter está relacionado a este hecho?

Sí, un ministro que fue un soporte importante para el gobierno de Martín Vizcarra que haya salido de un momento a otro, implica que hay un serio cuestionamiento detrás. Más allá de las responsabilidades individuales, asumo que en Palacio de Gobierno evaluaron la responsabilidad política [de Morán]. El Congreso está pidiendo la presencia virtual tanto del primer ministro Zeballos como de Morán. Es claro que aquí [en la Policía Nacional] hubo procesos [de compras] donde primó la corrupción. Nuestra Policía merece un liderazgo genuino, honesto y eficiente…

— El presidente Martín Vizcarra anunció que solicitará un nuevo pedido de facultades al Congreso para legislar en materia tributaria. Desde el Ejecutivo se ha hablado de un “impuesto solidario”. ¿APP respaldaría esta medida?

Primero que envíen los proyectos o el proyecto. Ahí lo vamos a evaluar. Pero por lo escuchado en las últimas presentaciones del presidente parece que han retrocedido. Probablemente han reflexionado sobre la pertinencia de esta propuesta, había la especulación de que se trataba, en primer lugar, de un impuesto al patrimonio o riqueza; luego se habló de un impuesto a los ingresos, que ya es otro esquema. Nosotros estamos en compás de espera. Y en el Congreso hay propuestas de diferentes bancadas para imponer una carga adicional al patrimonio y los ingresos, hay que evaluarlos con cuidado en la Comisión de Economía.

— Hasta el momento 10 congresistas han dado positivo para coronavirus. ¿Fue un error del Parlamento realizar plenos y reuniones presenciales?

En Alianza para el Progreso tomamos la decisión, por unanimidad, de votar para que el pleno del 3 de abril fuese virtual, pero la mayoría [de bancadas] aprobó la otra opción. Se tiene que entender que somos nueve bancadas en el Congreso, nosotros perdimos, ganó la iniciativa del pleno presencial. Y sí se tuvo cuidado, se tomaron las medidas que eran posibles en ese momento, estos contagios [en el Parlamento] son bastante lamentables, la mayoría de estos en una sola bancada, la de Podemos Perú. Esto ha sido un aprendizaje, que ha llevado a que se implemente sesiones virtuales. Aún no encontramos el esquema legítimo del voto en el caso de un pleno, no es sencillo, pero se está haciendo el esfuerzo, tenemos que mirar adelante. Nos solidarizamos y le deseamos una pronta recuperación a los congresistas contagiados.

— ¿Está a favor de se cite a diferentes ministros a comisiones del Parlamento o cree que se debe esperar a que concluya el estado de emergencia?

El Congreso no puede dejar de cumplir con sus responsabilidades, una de ellas es la de fiscalización. La ciudadanía demanda respuestas y explicaciones y ese rol lo tiene que asumir el Parlamento. Por lo tanto, no hay ningún inconveniente en que los ministros puedan participar en estas reuniones virtuales. Ellos tienen que cumplir con el llamado del Congreso. No podemos claudicar ante nuestra responsabilidad de fiscalizar y representar, los mecanismos virtuales ya están implementados.

— El INPE ha informado que hay nueve muertos en el penal Castro Castro, a raíz de un motín de reos que reclamaban medidas ante el coronavirus. ¿Hay responsabilidad política del ministro de Justicia?

Sí, el presidente Vizcarra debe evaluar su salida. Hay evidente vulneración a los derechos humanos, así como ineficiencia en proteger al personal del INPE.

— ¿Cuál es la postura de APP sobre la declaración jurada de intereses? ¿Se debe mantener la obligatoriedad de su presentación?

Sí. Para mí, es importante transparentar no solo [los intereses] de los congresistas, esta propuesta abarca a todas las autoridades, empezando con el presidente, los ministros y los gobernadores regionales y otros altos funcionarios del Estado. Debe mantenerse, es importante y es saludable para el país.

La reforma política

— ¿Las elecciones primarias, a raíz de la cuarentena por el coronavirus, deben suspenderse y aplicarse a partir del 2022?

Alianza para el Progreso no tenía ningún inconveniente en aplicar la norma de la democracia interna, las PASO [elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias], pero escuchando a los especialistas de los organismos electorales y a expertos, estos plantean que por un tema de plazos ya es prácticamente imposible aplicar esta norma, como estaba planteada originalmente. Pero debe quedar claro que nuestra posición es que no se modifique o se mueva las elecciones de 2021.

— ¿La bicameralidad debe ser para el 2021 o para el 2026?

Es bastante improbable que se logre debatir y aprobar la bicameralidad para el 2021, está dentro de las prioridades de la Comisión de Constitución junto a otras reformas, pero los plazos son cortos. Creo que en todo caso se lograría iniciar el debate y de aprobarse sería para el 2026. Esto también para que no se generen suspicacias, en el sentido, de que por intereses determinados los congresistas aprueban la bicameralidad para el próximo año.

— ¿El Congreso debe transferir a la Corte Suprema la prerrogativa de levantamiento de la inmunidad parlamentaria? ¿O cree que esta debe ser eliminada?

Al llevarla a la Corte Suprema estaríamos en la práctica eliminando esta prerrogativa en el Congreso, esa es la línea que tenemos en el partido, ese es un compromiso de campaña, la eliminación de la inmunidad. Esa será una de las prioridades de discusión en la Comisión de Constitución y ha sido planteada así dentro del plan de trabajo.

— ¿La no reelección de congresistas se debe mantener?

Se debe mantener, se puede empezar el debate, pero para elecciones futuras. Los que hemos postulado a este Congreso lo hemos hecho, en la mayoría de los casos, con el objetivo de recuperar la imagen de la institución y el vínculo con el ciudadano. Los puntos que rompieron la relación positiva y saludable con la ciudadanía deben evitarse.

— ¿Está a favor o en contra de cambiar el sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional?

Debe ser por concurso público, creo que esa es la mejor fórmula. También se debe transparentar el proceso. Recordemos que, en la elección de la Junta Nacional de Justicia, que fue bajo el esquema de concurso, no se garantizó que no hubiera controversias. Aquí se debe transparentar para que una vez pasado el proceso no surjan denuncias, temas que no estaban previstos y que debiliten la elección.

APP y las elecciones de 2021

Omonte fue invitada por APP a postular al Parlamento en las elecciones de enero último. (Foto: GEC)

— ¿Es César Acuña el candidato natural de APP a la Presidencia de la República en el 2021?

Él es el presidente del partido, es el candidato natural del partido y está liderando, actualmente, el trabajo nacional [de APP], que es fundamental. Y en el caso de todas las iniciativas legislativas que está teniendo la bancada, es importante que se cuente con sus aportes. Sí, César Acuña es la figura del partido, el presidente del partido y hasta ahora es el candidato visible.

— En el 2016, APP llevó al Congreso a Benicio Ríos y a Edwin Donayre. Los dos están en prisión ahora. Y en el 2020 han llevado al Parlamento a Humberto Acuña, quien tiene una sentencia suspendida por cohecho activo en calidad de cómplice. ¿Esperan mejorar sus filtros para el próximo año?

Con respecto a los excongresistas que hoy están purgando prisión tienen que asumir la responsabilidad de sus actos. La mayoría de partido ha puesto en sus filas a candidatos que, posteriormente, fueron sancionados, y creo que eso es lamentable, pero forma parte de este crecimiento que estamos atravesando todos los partidos políticos. Sobre Humberto Acuña, él se ha defendido públicamente y ha expresado que siempre estará dispuesto a someterse a la justicia en cualquier proceso de investigación. Y eso es lo importante, que no rehúya a las pesquisas.

— Su hermano, Pedro Omonte, amenazó a un mayor de la Policía Nacional con una posible baja de la institución por exigirle que retire su vehículo, el cual estacionó en una zona rígida, en la ciudad de Huánuco…

Al tomar conocimiento de lo sucedido, lo primero que hice fue ofrecer disculpas a la Policía Nacional, yo he trabajado de la mano de la policía y de las Fuerzas Amadas, he luchado y sigo luchando para que recuperen sus derechos, como la devolución de su fondo de vivienda. Entonces, nunca podría permitir a ninguna persona, mucho menos a un familiar, por más cercano que sea, que ofenda y maltrate a un miembro de la Policía Nacional. Estoy totalmente en contra [de los expresado por mi hermano].