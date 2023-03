La congresista Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial, descartó que las renuncias recientes a su bancada hayan sido motivadas por el rechazo al adelanto de elecciones, y minimizó los llamados para un adelanto de elecciones al señalar que ningún ciudadano le ha pedido esto en su semana de representación.

Al ser consultada sobre los motivos de renuncia de Katy Ugarte y de Segundo Quiroz a su bancada, Medina señaló que ellos deberán explicar sus razones pero negó que sea por diferentes opiniones sobre el adelanto de elecciones.

“No (es por adelanto de elecciones). Nosotros siempre evaluamos esa situación en base a lo que nosotros vemos. Venimos de semana de representación y no ha habido ninguna persona en todos los sitios que he visitado que me ha dicho ‘congresista Elizabeth, pida adelanto de elecciones’”, aseguró ante la prensa.

“Al contrario, están agradecidos con las gestiones que hacemos. Solo veo por redes un grupo creado por caviares que se dedican solo a mancillar nuestras honras como congresistas”, agregó.

La parlamentaria cuestionó a los sectores que exigen el recorte de mandato de las autoridades elegidas en el 2021 sin pensar en que el país atraviesa una crisis económica.

“No me puedo rasgar las vestiduras dando una manifestación que pide un adelanto de elecciones pero no ven al país que se está yendo al precipicio y no ven la situación crítica, económica que está mandando al precipicio a nuestro país”, advirtió.

Cabe recordar que Katy Ugarte señaló que uno de los motivos por los cuales renunció al Bloque Magisterial fue por conflictos internos y porque no hubo un apoyo de la bancada al adelanto de elecciones.

“Siempre en toda bancada hay conflictos y todo ello, pero ya la situación de la votación y también declaraciones no consensuadas me han permitido tomar esta decisión de renunciar. Con mis colegas siempre estaremos tal vez comunicándonos y todo ello, pero yo ya tomé esta decisión con anticipación”, expresó a Canal N.