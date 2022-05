El vocero de la bancada de Acción Popular, Elvis Vergara, consideró que los integrantes de su grupo parlamentario que afrontan una investigación en la Fiscalía de la Nación por el Caso Puente Tarata son “víctimas de una vil patraña para desprestigiar y debilitar” a su partido.

En declaraciones a Canal N, dijo sentirse “tranquilo y a la vez agradecido” de que se haya iniciado investigación preliminar en su contra y negó haber beneficiado a empresas chinas.

MÁS INFORMACIÓN | JNJ informa que el próximo martes 31 de mayo se conocerá a los dos nuevos fiscales supremos

“Lo reafirmo, nosotros estamos siendo víctimas de una vil patraña que lo único que quieren es desprestigiar a la bancada, quieren debilitar a la bancada porque nadie va a negar, en su sano juicio, que Acción Popular ha estado sosteniendo el orden democrático de este país en los últimos meses”, expresó.

Vergara deslizó que detrás de la denuncia existen “intereses políticos muy grandes” y refirió que a diferencia de la empresaria Karelim López, que se acogió a la colaboración eficaz, espera tener pruebas para decirlo.

“Acá en el Congreso y en general en el país hay intereses políticos muy grandes, lamentablemente no los podemos decir abiertamente mientras no tengamos pruebas. Nosotros no somos Karelim (López), tenemos que tener algunas pruebas para decirlo”, acotó.

Tras indicar que no piensa dejar la vocería de la bancada de Acción Popular, Elvis Vergara, indicó que lo mejor que podría hacer la congresista de su partido Karol Paredes, quien preside la Comisión de Ética, es abrir una investigación de oficio “para curarse en salud”.

“De esa manera nosotros vamos a tener la oportunidad de poder exponer nuestra posición y que se demuestre en todo caso (nuestra inocencia)”, sentenció el parlamentario del partido de la lampa.

El vocero de la bancada de Acción Popular, Elvis Vergara, consideró que los integrantes de su grupo parlamentario que afrontan una investigación en la Fiscalía de la Nación por el Caso Puente Tarata son “víctimas de una vil patraña para desprestigiar y debilitar” a su partido. (Video: Canal N)

Lo que se sabe del caso

Como se recuerda, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso abrir investigación preliminar contra el exministro Juan Silva Villegas por el presunto delito de colusión y contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal en agravio del Estado.

La decisión se adoptó en el marco del Caso Puente Tarata - Provías Descentralizado, que involucra al exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, además de Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, sobrinos del mandatario Pedro Castillo.

Además, se abrió investigación contra los congresistas Rafael Doroteo, Elvis Vergara, Juan Mori, Jorge Flores, Jhaec Espinoza e Ilich López por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, por posibles favorecimientos en licitaciones otorgadas a empresas chinas.