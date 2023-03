El congresista Enrique Wong presentó nuevamente su renuncia a la bancada Podemos Perú, la cual había planteado inicialmente en agosto del 2022, tras manifestar que han persistido las discrepancias con el partido político, especialmente sobre el adelanto de elecciones.

El parlamentario envió sus cartas tanto al vocero de Podemos Perú, José Luna Gálvez, como al oficial mayor del Congreso, José Cevasco, donde reitera su renuncia irrevocable a la bancada que integró desde que empezó su actual periodo en el 2021.

“Habiendo cumplido con el acuerdo solicitado por su persona de no retirarme de la bancada para que esta no quede en su momento con solamente cuatro integrantes y por consecuencia la desintegración de la bancada, habiendo cumplido con mi palabra y entendiendo su mensaje político vía Twitter de aceptar mi renuncia presentada el 01 de agosto de 2022 y tras una serie de discrepancias no democráticas, ratifico mi renuncia por motivos de conciencia”, indicó Wong.

Enrique Wong insiste en renunciar a Podemos Perú. (Foto: Congreso)

En declaraciones a RPP, el legislador señaló que la principal discrepancia que motivó su “actualización” de su pedido de renuncia fue el adelanto de elecciones que Podemos Perú, a través de pronunciamientos hechos por miembros de la dirigencia del partido como Aron Espinoza, ha respaldado para que se lleve a cabo en el 2023.

“Ha sido una irresponsabilidad porque no se reúnen las condiciones. Si queremos un adelanto de elecciones tendría que ser de forma transparente, real, positiva que beneficie, porque sino sería más de lo mismo”, aseguró.

Enrique Wong comparó la postura de Podemos Perú con la de Perú Libre, que también pidió que haya elecciones generales en mayo del 2023 para tener nuevas autoridades en julio de este año, algo que le pareció que técnicamente es imposible.

De otro lado, el congresista evitó precisar si integrará otra bancada o permanecerá como no agrupado.

“Tengo invitaciones de bancadas, de partidos. Vamos a ver más adelante cuál porque dentro de mi formación democrática, yo voy a ver a qué partido iría”, concluyó.