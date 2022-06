El segundo vicepresidente del Congreso, Enrique Wong admitió que tiene abierta una investigación en la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos; sin embargo, negó tener responsabilidad en la emisión de más de mil facturas falsas que su empresa habría enviado a Sunat, como lo informó “Panorama”.

El parlamentario de Podemos Perú señaló a El Comercio que se trata de un “conflicto familiar”. Además, añadió que se está haciendo creer que “el único dueño de la clínica San Vicente” es él, cuando “es una propiedad de cinco hermanos”.

“Yo tengo la quinta parte de las acciones, o sea, el 20%. ¿Qué puedo yo decidir? [...] En referencia a todas estas facturas que se dice que son falsas, que compraba facturas, todas estas irregularidades están referidas al año 2014, en ese año yo no participaba en nada porque era congresista del periodo 2011 y 2016. Tengo los papeles de SUNARP en los que figura que yo no tenía participación”, expresó el legislador.

Consultado por los más S/. 215 mil soles que habría recibido del área de caja de la clínica, Wong respondió: “No recuerdo porque muchas veces hubo atrasos en mis honorarios. Quizás son pagos atrasados de honorarios o quizás pago de préstamos. Yo he luchado por levantar esa clínica. Todo está documentado”.

El legislador Enrique Wong envió a El Comercio el documento de SUNARP al que hace referencia en sus declaraciones.

Wong agregó que, en el año 2019, cuando se desempeñó como gerente general de referida clínica, fue notificado “sobre estas serias irregularidades” que atribuyó a la anterior administración.

“Yo mismo pedí a la Sunat la información. Ahí me entero que hay una serie de facturas, que no es que sean falsas. Lo que sucede es que cuando las cruzan, los proveedores estaban no habidos [...] En el 2019, cuando participaba de un directorio pedí que el encargado actual, el señor Pablo Delgado, haga la denuncia de estas graves irregularidades. Sin embargo, cuando él hace la denuncia penal, se equivoca y me incluye a mí, quiero creer que no fue de mala fe”, subrayó el congresista.

Congresista Wong aseguró que la denuncia penal fue idea suya y que hizo el pedido en una reunión de directorio.

Finalmente, el congresista de Podemos Perú aseguró que ya presentó sus descargos ante fiscalía.

Comisión de Ética evalúa investigación

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, dijo a El Comercio que el equipo técnico de dicha comisión recaba información para que evalúen si corresponde iniciar indagaciones para una eventual denuncia de oficio contra Wong.

A su turno, Diego Bazán, secretario de esta comisión, dijo que el tema debe evaluarse por el equipo técnico, pero que se “debe recordar que la Comisión de Ética ve netamente temas que tienen que ver con la (actual) función congresal de los legisladores”.

En tanto, el congresista Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, grupo de trabajo que también integra Wong, consideró que la Comisión de Ética podría abrir una investigación de oficio “respecto a estos hechos que han sido materia de conocimiento”.

Además… Actualmente, el congresista Enrique Wong tiene un proceso abierto en la Comisión de Ética. El legislador de Podemos Perú fue denunciado por el ciudadano Luis Alvarez De Paz por supuestamente haber ejercido influencia en el nombramiento de su asesor principal de despacho como presidente del directorio de ENAPU.

El caso se encuentra en etapa de descargos, los cuales ya fueron presentados por el parlamentario.

En marzo, un reportaje del programa “Punto final” evidenció el acercamiento de Wong a la gestión del cuestionado exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.

Ello a través de allegados que fueron propuestos para puestos claves del sector en la región Callao, a la que representa Wong. Pero resalta el caso del contador y abogado Manuel Talavera, ex asesor principal del parlamentario. El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) designó el 21 de diciembre pasado a Talavera como presidente del directorio de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu). Wong negó los hechos.

“Panorama” informó que - según una investigación la Sunat - la clínica San Vicente, empresa de Wong, habría presentado 1046 facturas falsas, por S/. 2,3 millones.

Esta investigación, que duró más de un año y se hizo entre los años 2020 y 2021, determinó que de todos los proveedores que figuran en dichas facturas presentadas a la Sunat solo tres están activos.

Este es el reportaje:

Según el reportaje, a mediados de 2019, cuando Enrique Wong se desempeñaba como gerente general de la empresa, Sunat le pidió dar razón sobre las facturas de dudoso contenido, y él pidió prescripción y alegó que no tenía dichos documentos.

“Panorama” señaló que luego de realizar un informe contable, la nueva administración de la clínica decidió denunciar a Wong y otros presuntos involucrados ante la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte, que derivó el caso a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.

Esposa y hermano del parlamentario también fueron incluidos en investigación fiscal. (Foto: Captura)

Al cierre de este informe ni la Mesa Directiva, ni Podemos Perú se han pronunciado sobre el caso.