OPINIÓN: los golpes bajos a la política cultural

Hugo Coya, ex presidente de IRTP: “Durante años se ha ido construyendo una meritocracia en el sector Cultura, que ha permitido que, en el caso de Soledad Mujica, 11 lugares sean declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que Régulo Franco sea una referencia internacional por el hallazgo de la Dama de Cao y por ser uno de los mayores expertos de la cultura Mochica en el mundo. Al retirarlos de esa manera, no solo el sector pierde, sino también el país porque se pierde continuidad en la protección y la defensa de la cultura en el país. El ministro no se está dando cuenta del daño causado”.

Cecilia Bákula, ex directora del Instituto Nacional de Cultura: “Cultura es un sector que está venido a menos, y no se está entendiendo la razón de ser de este ministerio. Los ministros pueden ser técnicos o pueden ser políticos, pero en el caso de Alejandro Salas no ha habido un interés por comprender la cartera que asumió. Soledad Mujica es una investigadora de pasión desbordante, y Control Interno jamás encontró dificultades en su puesto. En el caso de Régulo Franco, no hay argumentos, sino verborrea administrativa. Este gobierno, que menoscaba la excelencia académica, no tiene autoridad moral para sustentar la eficiencia en un título universitario”.